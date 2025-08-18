आते ही धमाल मचाएंगी Hyundai की ये कारें, जानें लिस्ट में कौन से मॉडल हैं शामिल

Upcoming Hyundai Cars in India: हुंडई ने भारतीय बाजार के लिए एक नया मास्टर प्लान तैयार किया है जिससे कंपनी अपनी दमदार कारों को अपडेट करेगी और उनके नए अवतार अपग्रेड करके भारतीय कार ग्राहकों के लिए लॉन्च करेगी. इन कारों के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं.

ऐसा माना जा रहा है कि कंपनी वेन्यू और i10 के इलेक्ट्रिक मॉडल लॉन्च करने की तैयारी में हैं. साथ ही ये भी जानकारी मिली है कि कंपनी हुंडई बेयोन-आधारित कॉम्पैक्ट एसयूवी पर भी काम कर रही है. कथित तौर पर कंपनी भारत के लिए इंस्टर ईवी पर आधारित एक कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक एसयूवी लाने पर विचार कर रही है, जिसे 2026 की शुरुआत में लॉन्च किया जा सकता है. इसके बाद 2027 के आसपास क्रेटा इलेक्ट्रिक के लिए एक मिड-साइकिल अपडेट भी आ सकता है. साथ ही, ब्रांड का ICE लाइनअप ग्रैंड i10 निओस और i20 जैसे लोकप्रिय मॉडलों के फेसलिफ़्टेड एडिशन उतारता रहेगा.

2026 हुंडई एक्सटर फेसलिफ्ट

हालांकि एक्सटर फेसलिफ्ट से जुड़ी कोई भी जानकारी सामने नहीं आई है लेकिन इसे पहले से तगड़ा डिजाइन ऑफर किया जाएगा ऐसी जानकारी है. इसमें कॉस्मेटिक अपडेट्स तो किए ही जाएंगे साथ ही साथ इसमें नए फीचर्स भी दिए जा सकते हैं जो ग्राहकों के एक्सपीरियंस को और ही बढ़ा देंगे. इसमें 1.2 लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन (83 एचपी और 114 एनएम) और सीएनजी विकल्प भी मौजूद रहेगा. हुंडई की एंट्री-लेवल एसयूवी के रूप में पेश की गई एक्सटर की कीमत वर्तमान में 6 लाख रुपये से 10.51 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच है.

2026 हुंडई वरना फेसलिफ्ट

स्पाई इमेज से जानकारी सामने आई है कि 2026 वरना फेसलिफ्ट में कई कॉस्मेटिक बदलाव होंगे. इसमें नए डिज़ाइन वाले हेडलैंप और अपडेटेड बंपर के साथ नया फ्रंट फेसिया हो सकता है. पीछे की तरफ, इसमें नए बंपर के साथ नए टेललैंप मिलने की उम्मीद है.

आंतरिक रूप से, वरना फेसलिफ्ट में नई अपहोल्स्ट्री और अतिरिक्त सुरक्षा सुविधाएँ होने की संभावना है. पावरट्रेन में कोई बदलाव की उम्मीद नहीं है. इसमें वही 115 बीएचपी, 1.5 लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड और 160 बीएचपी, 1.5 लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन विकल्प जारी रहेंगे. मौजूदा समय में इस सेडान की कीमत 11.07 लाख रुपये से 17.58 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच है.