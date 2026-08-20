Tata को टक्कर देने की तैयारी! New Baleno Facelift CNG में आ सकता है ऑटोमैटिक गियरबॉक्स, लीक हुए फीचर्स

Maruti Suzuki Baleno Facelift: मारुति सुजुकी की बलेनो हमेशा से ही हैचबैक सेगमेंट में काफी पॉपुलर रही है. अगर आप भी अपने लिए एक ऐसी कार की तलाश में हैं जो देखने में स्टाइलिश हो, जेब पर भारी न पड़े और ट्रैफिक में चलाने में आसान हो, तो आपके लिए एक दिलचस्प खबर सामने आ रही है. मारुति सुजुकी अपनी मशहूर हैचबैक Baleno के नए Facelift मॉडल पर काम कर रही है. ऑटोमोबाइल वेबसाइट v3cars की रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी इस बार एक बड़ा बदलाव कर सकती है जिससे टाटा और हुंडई जैसी कंपनियों को सीधी टक्कर मिल सकती है. रिपोर्ट में दावा है कि नई बलेनो फैसलिफ्ट में अब CNG के साथ ऑटोमैटिक (AMT) गियरबॉक्स का विकल्प भी पेश किया जा सकता है. आइए जानते हैं कि इस आने वाली नई कार में क्या-क्या खास और बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं.
भारत में मारुति सुजुकी की गाड़ियों को हमेशा से ही बेहतर माइलेज और कम मेंटेनेंस के लिए जाना जाता है. बलेनो अब एक नए और स्पोर्टी अवतार में वापसी कर रही है. मारुति सुजुकी बलेनो फैसलिफ्ट (Maruti Suzuki Baleno Facelift) की टेस्टिंग भारतीय सड़कों पर कई बार देखी गई है. स्पाई तस्वीरों और ऑनलाइन सामने आए वीडियो से यह संकेत मिलता है कि नई बलेनो में कई कॉस्मेटिक और फीचर अपडेट दिए जा सकते हैं.
मारुति अपनी नई Baleno Facelift को सितंबर के पहले हफ्ते में लॉन्च कर सकती है. आधिकारिक लॉन्च से पहले सामने आई इस रिपोर्ट ने कार प्रेमियों की उत्सुकता बढ़ा दी है. माना जा रहा है कि मारुति इस कार को पहले से ज्यादा फीचर-लोड और एडवांस बनाने की कोशिश कर सकती है.
v3cars की रिपोर्ट के मुताबिक, इस फैसलिफ्ट मॉडल का सबसे बड़ा अपडेट इसका ट्रांसमिशन हो सकता है. अब तक मारुति सुजुकी की सीएनजी गाड़ियों में केवल मैनुअल गियरबॉक्स ही दिया जाता है. मारुति आखिरकार Baleno Facelift के CNG वेरिएंट्स में 5-स्पीड AMT गियरबॉक्स का ऑप्शन भी दे सकती है.
बड़े शहरों में भारी ट्रैफिक जाम को देखते हुए ऑटोमैटिक कारों की मांग तेजी से बढ़ी है. अगर मारुति CNG AMT कॉम्बिनेशन पेश करती है, तो यह उन ग्राहकों के लिए एक बड़ा फायदा हो सकता है जो कम रनिंग कॉस्ट में बिना क्लच के ड्राइविंग का अनुभव चाहते हैं. चूंकि टाटा मोटर्स पहले से ही अपनी सीएनजी गाड़ियों में ऑटोमैटिक गियरबॉक्स दे रही है, इसलिए मारुति का यह संभावित कदम प्रतिस्पर्धा को और बढ़ा सकता है.
डिजाइन के मामले में Baleno Facelift को एक नया फ्रेश लुक मिलने की संभावना है. ऐसा माना जा रहा है कि कार के फ्रंट फेसिया को अपडेट किया जा सकता है जिसमें रिवाइज्ड फ्रंट बम्पर और नई ग्रिल मिल सकती है.
कनेक्टेड LED बार: रिपोर्ट्स के मुताबिक, ग्रिल में एक कनेक्टेड LED बार या क्रोम स्ट्रिप देखने को मिल सकती है जो DRLs के साथ मिलकर गाड़ी को ज्यादा चौड़ा लुक दे सकती है.
नए 16-इंच एलॉय व्हील्स: साइड प्रोफाइल की बात करें तो कार का ओवरऑल सिलुएट मौजूदा मॉडल जैसा ही रहने की उम्मीद है, लेकिन इसमें नए 16-इंच एलॉय व्हील्स दिए जा सकते हैं.
रियर प्रोफाइल: गाड़ी के पिछले हिस्से में हल्के कॉस्मेटिक अपडेट मिल सकते हैं ताकि इसे फ्रेश लुक दिया जा सके.
इंटीरियर की बात करें तो नई Baleno Facelift में नया इंटीरियर थीम और थोड़ा रिवाइज्ड डैशबोर्ड लेआउट मिल सकता है. मारुति अपने मौजूदा फीचर्स जैसे हेड-अप डिस्प्ले (HUD) और 360-डिग्री कैमरा को जारी रख सकती है.
इलेक्ट्रिक सनरूफ: इस सेगमेंट में बढ़ती मांग को देखते हुए बलेनो में सनरूफ पेश किया जा सकता है.
वेंटिलेटेड सीट्स: सफर को आरामदायक बनाने के लिए फ्रंट वेंटिलेटेड सीट्स का ऑप्शन मिल सकता है.
बड़ी टचस्क्रीन और वायरलेस चार्जर: इंफोटेनमेंट स्क्रीन का साइज बड़ा हो सकता है और साथ में वायरलेस फोन चार्जिंग मिलने की संभावना है.
साउंड सिस्टम: कार में बेहतर ऑडियो और स्पीकर सेटअप दिए जाने की उम्मीद है.
सुरक्षा के लिहाज से नई बलेनो फैसलिफ्ट में कई मानक सेफ्टी फीचर्स मिलने की उम्मीद है. इसमें 6 एयरबैग्स, एबीएस (ABS), ईबीडी (EBD), इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम (ESP), हिल होल्ड असिस्ट और रियर पार्किंग कैमरा जैसे फीचर्स शामिल हो सकते हैं.
इंजन की बात करें तो नई Baleno Facelift में मौजूदा 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन ही बरकरार रहने की संभावना है.
पेट्रोल मोड: यह इंजन 90 PS की पावर और 113 Nm का टॉर्क देता है. इसमें 5-स्पीड मैनुअल और 5-स्पीड AMT का विकल्प मिलता है.
CNG मोड: सीएनजी मोड में यह इंजन 77.5 PS की पावर और 98.5 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. v3cars की रिपोर्ट सच साबित होती है तो इसी इंजन के साथ AMT गियरबॉक्स मिल सकता है.
मारुति सुजुकी नए Z12E इंजन पर आधारित सीरीज-हाइब्रिड टेक्नोलॉजी पर भी काम कर रही है. माना जा रहा है कि यह हाइब्रिड तकनीक सबसे पहले मारुति की Fronx में देखने को मिलेगी और बाद में इसे Baleno में भी शामिल किया जा सकता है.