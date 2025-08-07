Mahindra से Hyundai तक, भारत में लॉन्चिंग को तैयार ये 7-सीटर SUVs, खासियतें जान रह जाएंगे दंग
Mahindra से Hyundai तक, भारत में लॉन्चिंग को तैयार ये 7-सीटर SUVs, खासियतें जान रह जाएंगे दंग

Upcoming 7-Seater SUVs: जल्दबाजी में आप कोई सेवन सीटर एसयूवी खरीदने के गलती मत कीजिएगा क्योंकि जल्द ही भारत में कुछ दमदार ऑप्शन लॉन्च होने जा रहे हैं. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Aug 07, 2025, 09:42 AM IST
Upcoming 7-Seater SUVs: अगर आप अपनी फैमिली कार को अपग्रेड करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए क्योंकि, मार्केट में कुछ तगड़े ऑप्शन आ रहे हैं. दरअसल भारत में जल्द ही कुछ दमदार 7-सीटर एसयूवीज लॉन्च होने जा रही हैं. ये एसयूवीज दमदार तो होंगी ही साथ ही इनमें शानदार केबिन स्पेस भी देखने को मिलेगा. 

1. महिंद्रा XEV 7e

भारत में, महिंद्रा एक बिल्कुल नई 7-सीटर इलेक्ट्रिक एसयूवी पेश करने के लिए तैयार है. XEV 7e नाम से जानी जाने वाली यह एसयूवी, XUV700 मॉडल का इलेक्ट्रिक वर्ज़न है. यह EV SUV, जिसके 2025 के अंत तक लॉन्च होने की उम्मीद है, BE 6 और XEV 9e की तरह ही INGLO स्केटबोर्ड प्लेटफॉर्म पर बनाई जाएगी. XEV 7e में रियर-व्हील ड्राइव स्टैंडर्ड और दो बैटरी पैक विकल्प: 59 kWh और 79 kWh होने की उम्मीद है. लॉन्च के समय, हमारा अनुमान है कि XEV 7e 6-सीटर और 7-सीटर, दोनों वेरिएंट में उपलब्ध होगी.

2. एमजी मैजेस्टर

आने वाले महीनों में, शायद त्योहारों के मौसम में, बहुप्रतीक्षित एमजी मैजेस्टर अपनी शुरुआत करेगी। ग्लोस्टर की फेसलिफ़्टेड 7-सीटर फुल-साइज़ SUV का एक्सटीरियर डिज़ाइन विदेशों में उपलब्ध मैक्सस D90 SUV जैसा ही है. इसमें 2.0-लीटर ट्विन-टर्बो डीज़ल इंजन लगा होगा, जो 216 बीएचपी और 479 एनएम का पीक टॉर्क जनरेट करता है. पावर को 8-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के ज़रिए पिछले पहियों तक पहुँचाया जाएगा, और 4WD का विकल्प भी उपलब्ध होगा.

3. निसान 7-सीटर कॉम्पैक्ट एमपीवी

यह खुलासा हुआ है कि निसान 7-सीटर एमपीवी भारत में 2026 की पहली तिमाही में उपलब्ध होगी। यह CMF-A प्लेटफ़ॉर्म पर आधारित होगी और रेनॉल्ट ट्राइबर पर आधारित होगी. कंपनी ने पहले एक टीज़र जारी किया था जिसमें भविष्य की एमपीवी की आकर्षक और आधुनिक शैली को दिखाया गया था. निसान 7-सीटर एमपीवी में प्रसिद्ध 1.0-लीटर 3-सिलेंडर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन लगा होगा, जो 72 बीएचपी और 96 एनएम का पीक टॉर्क उत्पन्न करता है. यह इंजन 5-स्पीड मैनुअल और AMT ट्रांसमिशन से लैस होगा.

4. हुंडई 7-सीटर हाइब्रिड एसयूवी

भारतीय बाजार के लिए, हुंडई वर्तमान में एक नई 7-सीटर हाइब्रिड एसयूवी विकसित कर रही है. हमारा अनुमान है कि इसे ब्रांड के लाइनअप में Alcazar से ऊपर रखा जाएगा, जिसका आंतरिक कोडनेम Ni1i होगा. इस 3-पंक्ति वाली एसयूवी में एक शक्तिशाली हाइब्रिड ड्राइवट्रेन होगा जो अगली क्रेटा के साथ साझा किया जाएगा, जिससे यह महिंद्रा XUV700 और टाटा सफारी जैसी गाड़ियों को कड़ी टक्कर देगी. नई हुंडई 7-सीटर एसयूवी के 2027 में लॉन्च होने की उम्मीद है. 

5. रेनॉ बोरियल

बोरियल एसयूवी, जिसका वैश्विक डेब्यू हो चुका है, भारत में 2026 की दूसरी छमाही में बिक्री के लिए उपलब्ध होने की उम्मीद है. डेसिया बिगस्टर पर आधारित बोरियल, भारतीय बाजार में 7-सीटर संस्करण में उपलब्ध होने की संभावना है. 2,702 मिमी व्हीलबेस और 4,556 मिमी लंबाई वाली इस एसयूवी को सीएमएफ मॉड्यूलर प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है. रेनॉ बोरियल का 1.3-लीटर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन इसे शक्ति प्रदान करता है और यह पेट्रोल और फ्लेक्स फ्यूल संस्करणों में उपलब्ध है. इंजन के साथ एक 6-स्पीड डीसीटी ऑटोमैटिक गियरबॉक्स जुड़ा है.

