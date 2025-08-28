Honda से लेकर Renault तक, भारत की सड़कों पर आग लगाने आ रही हैं ये धाकड़ एसयूवीज

Upcoming SUVs: आने वाले सालों में, भारतीय ऑटो इंडस्ट्री का फोकस हाइब्रिड तकनीक पर होगा और ऐसा इसलिए है क्योंकि ये कारें इलेक्ट्रिक और IC तकनीक से किफायती है और पर्यावरण के लिए भी कम नुकसानदायक है. दरअसल मारुति सुजुकी, हुंडई, टाटा, महिंद्रा, किआ और रेनॉल्ट जैसी ओईएम कंपनियां अपनी दमदार हाइब्रिड गाड़ियां लेकर आ रहे हैं. कई हाइब्रिड एसयूवीज लॉन्च पाइपलाइन में हैं, और ये केवल 5-सीटर मॉडल तक ही सीमित नहीं होंगी, बल्कि कई 7-सीटर फैमिली एसयूवीज भी हैं. ऐसे में आज हम आपको हुंडई, किआ, होंडा और रेनॉल्ट की अपकमिंग 7-सीटर एसयूवीज के बार में आज आपको बताने जा रहे हैं.

हुंडई Ni1i

कोडनेम Ni1i वाली आगामी हुंडई 7-सीटर एसयूवी कंपनी के उत्पाद लाइनअप में अल्काज़ार और टक्सन के बीच स्थित होगी. यह भारत में दक्षिण कोरियाई वाहन निर्माता कंपनी के पहले हाइब्रिड मॉडलों में से एक हो सकती है. हुंडई अपने सिद्ध 1.5 लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन का इलेक्ट्रिक संस्करण पेश कर सकती है. इस एसयूवी का उत्पादन कंपनी के तालेगांव स्थित विनिर्माण संयंत्र में 2027 तक शुरू होने की उम्मीद है.

किआ MQ4i

अपने सहयोगी ब्रांड की तरह ही, किआ इंडिया अगले कुछ वर्षों में एक 7-सीटर हाइब्रिड एसयूवी पेश करेगी. आंतरिक रूप से कोडनेम किआ MQ4i नाम से जानी जाने वाली यह एसयूवी महिंद्रा XUV700, टाटा सफारी, एमजी हेक्टर प्लस और अन्य आगामी हाइब्रिड तीन-पंक्ति एसयूवी को टक्कर देगी। MQ4i, सोरेंटो पर आधारित होगी, जो वैश्विक स्तर पर 1.6 लीटर टर्बो पेट्रोल हाइब्रिड और प्लग-इन हाइब्रिड पावरट्रेन के साथ उपलब्ध है. भारत के लिए, कार निर्माता हुंडई Ni1i से लिए गए 1.5 लीटर पेट्रोल-हाइब्रिड पावरट्रेन का उपयोग कर सकता है.

होंडा 7-सीटर एसयूवी

एलिवेट के ऊपर स्थित, आगामी होंडा 7-सीटर एसयूवी ब्रांड के बिल्कुल नए PF2 प्लेटफॉर्म पर आधारित होगी. रिपोर्ट्स के अनुसार, इसमें 1.5 लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन और एक शक्तिशाली हाइब्रिड पावरट्रेन हो सकता है. यह हाइब्रिड सेटअप सिटी सेडान से लिया जा सकता है. नई होंडा 7-सीटर एसयूवी को जापान और थाईलैंड स्थित होंडा के अनुसंधान एवं विकास केंद्रों से प्राप्त जानकारी के आधार पर डिज़ाइन और विकसित किया जाएगा.

रेनॉल्ट बोरियल

रेनॉल्ट बोरियल ने हाल ही में अपनी वैश्विक शुरुआत की है और इसे 2026 के अंत या 2027 की पहली छमाही में भारत में लॉन्च किया जाएगा. यह तीसरी पीढ़ी की डस्टर एसयूवी का तीन-पंक्ति वाला संस्करण है. दोनों मॉडल प्लेटफॉर्म, पावरट्रेन, फीचर्स और डिज़ाइन तत्वों को शेयर करेंगे.ग्लोबली, बोरियल 108 बीएचपी पेट्रोल इंजन, 51 बीएचपी इलेक्ट्रिक मोटर, 1.4 किलोवाट घंटा बैटरी पैक और स्टार्टर जनरेटर के साथ उपलब्ध होगी.