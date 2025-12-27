Advertisement
trendingNow13055032
Hindi Newsऑटोमोबाइल2026 होगा SUVs का महाकुंभ! लॉन्च होने वाली हैं एक से बढ़कर एक गाड़ियां

2026 होगा SUVs का महाकुंभ! लॉन्च होने वाली हैं एक से बढ़कर एक गाड़ियां

Upcoming Car Launch: 2 जनवरी को किआ अपनी नई जनरेशन सेल्टॉस को बड़े आकार और प्रीमियम अवतार में लॉन्च करने वाली है. इसके तुरंत बाद 26 जनवरी को रेनॉल्ट अपनी आइकॉनिक 'डस्टर' की नए डिजाइन और आधुनिक फीचर्स के साथ भारत में शानदार वापसी कराएगी.

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Dec 27, 2025, 11:30 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

2026 होगा SUVs का महाकुंभ! लॉन्च होने वाली हैं एक से बढ़कर एक गाड़ियां

Upcoming Car Launch: भारतीय ऑटो बाजार के लिए साल 2026 'एसयूवी के महाकुंभ' जैसा होने वाला है, जहां शुरुआत ही बेहद धमाकेदार होगी. जनवरी के पहले हफ्ते में ही महिंद्रा अपनी नई फ्लैगशिप एसयूवी XUV7XO को ट्रिपल स्क्रीन डैशबोर्ड जैसे हाई-टेक फीचर्स के साथ पेश करेगी, तो वहीं 2 जनवरी को किआ अपनी नई जनरेशन सेल्टॉस को बड़े आकार और प्रीमियम अवतार में लॉन्च करने वाली है. इसके तुरंत बाद 26 जनवरी को रेनॉल्ट अपनी आइकॉनिक 'डस्टर' की नए डिजाइन और आधुनिक फीचर्स के साथ भारत में शानदार वापसी कराएगी.

मारुति सुजुकी
मारुति सुजुकी भी इस साल अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार 'eVitara' के साथ ईवी सेगमेंट में कदम रखेगी, जो 500 किमी से अधिक की रेंज के साथ ग्राहकों को आकर्षित करेगी. साथ ही, कंपनी अपनी सबसे लोकप्रिय एसयूवी ब्रेजा का फेसलिफ्ट वर्जन भी लाएगी, जिसमें अंडरबॉडी सीएनजी टैंक की मदद से बूट स्पेस की समस्या को सुलझाया जाएगा. दूसरी ओर, टाटा मोटर्स अपनी हैरियर और सफारी को अंततः पेट्रोल इंजन के साथ बाजार में उतारेगी और सिएरा ईवी के जरिए पुरानी यादों को नए जमाने की तकनीक के साथ ताजा करेगी.

महिंद्रा
महिंद्रा का दबदबा बनाए रखने के लिए कंपनी स्कॉर्पियो N और थार के फेसलिफ्ट मॉडल्स पर काम कर रही है, जिनमें बेहतर लाइट्स और नए अलॉय व्हील्स जैसे कॉस्मेटिक अपडेट्स देखने को मिलेंगे. इनके अलावा एक नई सब-4 मीटर एसयूवी 'Vision S' भी कतार में है, जो सीधे तौर पर मारुति फ्रोंक्स को चुनौती देगी. वहीं लग्जरी और ऑफ-रोडिंग के शौकीनों के लिए एमजी अपनी नई 'मेजेस्टर' (MG Majestor) को लॉन्च करेगी, जिसे वर्तमान ग्लोस्टर से भी ऊपर के सेगमेंट में रखा जाएगा.

Add Zee News as a Preferred Source

स्कोडा और निसान
स्कोडा और निसान जैसी कंपनियां भी 2026 में पीछे नहीं रहने वाली हैं. स्कोडा अपनी कुशाक फेसलिफ्ट में 360-डिग्री कैमरा और एडडास (ADAS) जैसे सुरक्षा फीचर्स जोड़कर इसे अपडेट करेगी, जबकि निसान अपनी नई एसयूवी 'टेक्टॉन' के साथ बाजार में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने की कोशिश करेगी. हुंडई भी वेन्यू से नीचे एक नई माइक्रो-एसयूवी की टेस्टिंग कर रही है, जो बजट ग्राहकों के लिए एसयूवी जैसा लुक और अनुभव प्रदान करेगी.

कुल मिलाकर, साल 2026 भारतीय खरीदारों के लिए विकल्पों की भरमार लेकर आएगा. जहां एक तरफ नई तकनीक और दमदार परफॉर्मेंस वाली इलेक्ट्रिक कारें सड़कों पर उतरेंगी, वहीं दूसरी तरफ डस्टर और सिएरा जैसे पुराने ब्रांड्स नए अवतार में वापसी करेंगे. यदि आप नई कार खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो यह साल बजट, फीचर्स और सेफ्टी के लिहाज से बेहतरीन चुनाव करने का शानदार मौका साबित होगा.

About the Author
author img
Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

TAGS

Upcoming Car launch

Trending news

'बांग्लादेश ही नहीं, बंगाल में भी हिंदू सुरक्षित नहीं...' भाजपा ने CM ममता को घेरा
Mamata Banerjee
'बांग्लादेश ही नहीं, बंगाल में भी हिंदू सुरक्षित नहीं...' भाजपा ने CM ममता को घेरा
अजित पवार को अपने साथ क्यों नहीं ले रही भाजपा? उधर चाचा के साथ भी जाने का प्लान फेल
Maharashtra elections
अजित पवार को अपने साथ क्यों नहीं ले रही भाजपा? उधर चाचा के साथ भी जाने का प्लान फेल
पूर्व IAS अधिकारी विनोद कुमार 12वीं बार दोषी करार, घोटाले के 15 मामले अब भी लंबित
Odisha
पूर्व IAS अधिकारी विनोद कुमार 12वीं बार दोषी करार, घोटाले के 15 मामले अब भी लंबित
दबाव का फैसला या नया राजनैतिक मोड़? मीरवाइज ने ‘हुर्रियत अध्यक्ष’ पद को कहा अलविदा
Mirwaiz Umar Farooq
दबाव का फैसला या नया राजनैतिक मोड़? मीरवाइज ने ‘हुर्रियत अध्यक्ष’ पद को कहा अलविदा
इस्लामिक आतंकियों को चुन-चुनकर मार रहे ट्रंप, सीरिया के बाद नाईजीरिया में बरपाया कहर
DNA Analysis
इस्लामिक आतंकियों को चुन-चुनकर मार रहे ट्रंप, सीरिया के बाद नाईजीरिया में बरपाया कहर
DNA: राजस्थान में कौम का 'अफवाह वाला हथियार', जयपुर में पुलिस पर क्यों बरसाए पत्थर?
DNA Analysis
DNA: राजस्थान में कौम का 'अफवाह वाला हथियार', जयपुर में पुलिस पर क्यों बरसाए पत्थर?
देश में बनेगा अभेद्य एंटी-टेरर ग्रिड, बनने जा रहा 360 डिग्री एक्शन प्लान: अमित शाह
amit shah news
देश में बनेगा अभेद्य एंटी-टेरर ग्रिड, बनने जा रहा 360 डिग्री एक्शन प्लान: अमित शाह
Indigo: इंडिगो फ्लाइट लेट होने का सच आएगा सामने, DGCA ने सरकार को सौंपी रिपोर्ट
IndiGo flight cancellation
Indigo: इंडिगो फ्लाइट लेट होने का सच आएगा सामने, DGCA ने सरकार को सौंपी रिपोर्ट
एक ही साल में बने 2 वैचारिक संगठन, फिर RSS कैसे निकला आगे और कम्युनिस्ट क्यों सिमटें
DNA
एक ही साल में बने 2 वैचारिक संगठन, फिर RSS कैसे निकला आगे और कम्युनिस्ट क्यों सिमटें
इस्लाम का हवाला देकर दुनियाभर के मुसलिम नेताओं को इकट्ठा कर रहा मुनीर?
DNA
इस्लाम का हवाला देकर दुनियाभर के मुसलिम नेताओं को इकट्ठा कर रहा मुनीर?