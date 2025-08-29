2026 में एक के बाद एक लॉन्च होंगे इन SUVs के नेक्स्ट जेन मॉडल्स, नाम जानकर नहीं होगा यकीन
2026 में एक के बाद एक लॉन्च होंगे इन SUVs के नेक्स्ट जेन मॉडल्स, नाम जानकर नहीं होगा यकीन

Upcoming SUVs in 2026: अगला साल बेहद खास होने वाला है क्योंकि इसमें भारत की कुछ पॉपुलर एसयूवीज के नेक्स्ट जेनरेशन मॉडल्स लॉन्च होने जा रहे हैं वो भी मेजर अपडेट्स के साथ. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Aug 29, 2025, 08:06 AM IST
Upcoming SUVs in 2026: भारतीय ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में तेज से बड़े बदलाव आ रहा है. कंपनियां तेजी से अपनी नई-नई गाड़ियों को लॉन्च कर रही हैं. नई गाड़ियों की लॉन्चिंग के लिए साल 2025 भी बेहद ही खास रहा है. हालांकि साल 2026 इससे भी ज्यादा बेहतरीन होने वाला है. दरअसल 2026 में कुछ बेहद ही दमदार एसयूवीज को मार्केट में उतारा जाने वाला है. इनमें से ज्यादातर अपडेटेड मॉडल्स होने वाले हैं. चलिए इन अपकमिंग एसयूवीज के बारे में अभी से जान लेते हैं. 

यह भी पढ़ें: Volkswagen उतारेगा पहली फुल-हाइब्रिड कॉम्पैक्ट SUV, जानें कब होगी लॉन्च

टाटा सिएरा

नेक्स्ट जेनरेशन सिएरा हाइटेक स्टाइल, नई तकनीक और फीचर्स के साथ-साथ इलेक्ट्रिक और आईसीई इंजन विकल्पों के साथ वापसी के लिए तैयार है. सिएरा इलेक्ट्रिक अक्टूबर या नवंबर में सड़कों पर उतरेगी, जबकि आईसीई-पावर्ड संस्करण अगले साल की शुरुआत में आएगा. यह इलेक्ट्रिक कार हैरियर ईवी से पावरट्रेन ले सकती है और इसमें क्वाड-व्हील ड्राइव/ऑल-व्हील ड्राइव सिस्टम दिया जा सकता है. आईसीई-पावर्ड सिएरा शुरुआत में नए 1.5 लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल और 2.0 लीटर डीजल इंजन के साथ उपलब्ध होगी. बाद में एक टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन भी पेश किया जाएगा.

किआ सेल्टॉस 

सेकेंड जेनरेशन किआ सेल्टॉस नवंबर 2025 में वैश्विक स्तर पर लॉन्च होने की खबर है, जिसके बाद 2026 की शुरुआत में भारत में लॉन्च होगी. यह एसयूवी किआ की अगली पीढ़ी की 'ऑपोजिट्स यूनाइटेड' डिज़ाइन लैंग्वेज को अपनाएगी और आकार में भी बड़ी होगी. इसकी लंबाई 100 मिमी बढ़ने की संभावना है, जो इसे अपनी श्रेणी की सबसे लंबी एसयूवी बना देगी. 2026 किआ सेल्टोस के इंटीरियर में किआ सिरोस से लिया गया पैनोरमाइक डिस्प्ले सहित कई और फ़ीचर्स शामिल होंगे. सबसे बड़ा अपग्रेड 1.5 लीटर पेट्रोल-हाइब्रिड पावरट्रेन का जुड़ना होगा, जबकि मौजूदा इंजन भी उपलब्ध रहेंगे.

मारुति बलेनो

नई पीढ़ी की मारुति बलेनो, ब्रांड द्वारा विकसित, मज़बूत हाइब्रिड पावरट्रेन से लैस पहली मॉडलों में से एक होगी. इसमें 1.2 लीटर K-सीरीज़ पेट्रोल इंजन, सीरीज़ हाइब्रिड सिस्टम के साथ आने की संभावना है. मारुति सुजुकी की नई हाइब्रिड तकनीक, ग्रैंड विटारा और इनविक्टो में इस्तेमाल होने वाली टोयोटा एटकिंसन साइकिल से ज़्यादा किफ़ायती बताई जा रही है. मज़बूत हाइब्रिड पावरट्रेन केवल उच्च ट्रिम्स पर उपलब्ध होगा, जबकि निचले और मध्यम वेरिएंट में मौजूदा पेट्रोल इंजन ही मिलेगा. 2026 मारुति बलेनो में काफ़ी बेहतर स्टाइलिंग और फ़ीचर अपग्रेड आने की उम्मीद है.

महिंद्रा बोलेरो

नई पीढ़ी की महिंद्रा बोलेरो के 2026 में लॉन्च होने की पुष्टि हो गई है. यह महिंद्रा के नए NU-IQ मॉड्यूलर प्लेटफ़ॉर्म पर आधारित पहला प्रोडक्शन मॉडल होगा, जिसे कई पावरट्रेन को सपोर्ट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है. स्पाई तस्वीरों से पता चलता है कि नई बोलेरो में ऑल-ब्लैक केबिन थीम के साथ पूरी तरह से डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, नया थ्री-स्पोक स्टीयरिंग व्हील और डुअल-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल जैसे फ़ीचर्स होंगे. इसमें लेवल-2 ADAS सुइट भी मिल सकता है. 2026 महिंद्रा बोलेरो में मौजूदा 1.5 लीटर mHawk डीज़ल इंजन ही मिलेगा.

रेनॉल्ट डस्टर

तीसरी पीढ़ी की रेनॉल्ट डस्टर अगले साल की शुरुआत में भारत में लॉन्च होगी. इस एसयूवी की सबसे बड़ी खासियत इसका नया हाइब्रिड पावरट्रेन होगा, जिसमें 1.6 लीटर, 4-सिलेंडर पेट्रोल इंजन, दो इलेक्ट्रिक मोटर और 1.2kWh का बैटरी पैक शामिल हो सकता है. इसका पावर आउटपुट लगभग 140bhp होगा. इसके अलावा, इसमें कई पेट्रोल इंजन और एक CNG वैरिएंट भी उपलब्ध होगा. अपनी पिछली पीढ़ी की तुलना में, यह बिल्कुल नया मॉडल ज़्यादा स्पोर्टी दिखेगा और इसमें ज़्यादा फ़ीचर्स वाला केबिन होगा.

यह भी पढ़ें: रोड पर जमा पानी से बंद पड़ जाए कार तो क्या करें, बारिश में जमकर हो रही है प्रॉब्लम

टोयोटा फॉर्च्यूनर

मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि नई पीढ़ी की टोयोटा फॉर्च्यूनर पर काम चल रहा है और व्यापक डिज़ाइन परिवर्तनों और फ़ीचर्स में सुधार के साथ इसे 2026 में लॉन्च किए जाने की उम्मीद है. नई फॉर्च्यूनर में दुनिया भर में बिकने वाली नई पीढ़ी की टोयोटा हिलक्स से डिज़ाइन तत्व लिए जा सकते हैं. इसमें अपडेटेड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और इंफोटेनमेंट सिस्टम, HUD (हेड-अप डिस्प्ले), वेंटिलेटेड सीटें और ADAS (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम) जैसे फ़ीचर्स दिए जा सकते हैं। यांत्रिक रूप से, 2026 टोयोटा फॉर्च्यूनर अपरिवर्तित रहने की संभावना है.

