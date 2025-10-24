Advertisement
ड्राइविंग लाइसेंस धारकों के लिए बड़ी चेतावनी: तुरंत अपडेट करें अपना मोबाइल नंबर, नहीं तो रुक सकती हैं सेवाएं

Driving Licence: परिवहन विभाग से भेजे जाने वाले सभी आधिकारिक संचार, अलर्ट और सूचनाएं सीधे आपके ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़े मोबाइल नंबर पर भेजे जाते हैं. यदि यह नंबर पुराना है, तो सिस्टम अलर्ट नहीं भेज पाएगा. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Oct 24, 2025, 04:20 PM IST
Driving Licence: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने सभी ड्राइविंग लाइसेंस (DL) धारकों के लिए एक महत्वपूर्ण चेतावनी जारी की है. मंत्रालय ने कहा है कि हर नागरिक यह सुनिश्चित करे कि उनके लाइसेंस के साथ जुड़ा मोबाइल नंबर सक्रिय (Active) और सही हो. यदि आपका पंजीकृत नंबर पुराना, गलत या निष्क्रिय है, तो आपको सरकारी संदेश, विशेष रूप से ई-चालान, जुर्माने के नोटिस, या रिन्यूअल नहीं मिल पाएंगे.

गलत नंबर से रुक सकती हैं सेवाएं
परिवहन विभाग से भेजे जाने वाले सभी आधिकारिक संचार, अलर्ट और सूचनाएं सीधे आपके ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़े मोबाइल नंबर पर भेजे जाते हैं. यदि यह नंबर पुराना है, तो सिस्टम अलर्ट नहीं भेज पाएगा. कई राज्यों में, इन महत्वपूर्ण संदेशों को न मिलने से लाइसेंस के नवीनीकरण (Renewal) में देरी हो सकती है या लाइसेंस निलंबित (Suspension) भी किया जा सकता है जब तक कि समस्या ठीक न हो जाए.

'परिवहन पोर्टल' के माध्यम से आसान अपडेट प्रक्रिया
इस तरह की समस्याओं से बचने के लिए, सरकार ने वाहन चालकों से अपील की है कि वे तुरंत अपने संपर्क विवरण को सत्यापित और अपडेट करें. यह प्रक्रिया सरकारी 'परिवहन पोर्टल' (parivahan.gov.in) या अपने संबंधित राज्य परिवहन विभाग की वेबसाइटों के माध्यम से बहुत सरल बना दी गई है और इसमें केवल कुछ ही मिनट लगते हैं.

मोबाइल नंबर अपडेट करने का तरीका
अपने ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़े मोबाइल नंबर को अपडेट करने के लिए इन सरल चरणों का पालन करें:

parivahan.gov.in या अपने राज्य परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं.

'ड्राइविंग लाइसेंस सर्विसेज' के अंतर्गत 'मोबाइल नंबर अपडेट करें' (Update Mobile Number) का चयन करें.

आवश्यक विवरण भरें और ओटीपी (OTP) का उपयोग करके अपने विवरण को सत्यापित करें.

सत्यापन के बाद, अपडेट की पुष्टि (Confirmation) को अपने रिकॉर्ड के लिए सहेज लें.

अधिकारियों ने लोगों को यह भी सलाह दी है कि वे अपने घर के बुजुर्ग सदस्यों की मदद करें, क्योंकि अक्सर उनके रिकॉर्ड में पुराने या निष्क्रिय मोबाइल नंबर जुड़े होते हैं.

अपने ड्राइविंग लाइसेंस की जानकारी को अद्यतन (Current) रखने से यह सुनिश्चित होता है कि सभी आधिकारिक अलर्ट आप तक समय पर पहुंचें, जिससे आप अनावश्यक जुर्माना, नवीनीकरण में देरी, या लाइसेंस निलंबन जैसी परेशानियों से बच सकते हैं.

