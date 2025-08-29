इस दिवाली पुरानी एसयूवी अपडेट करने का है प्लान? ये सस्ता ऑप्शन रहेगा बेस्ट

SUV under 7 Lakh: दिवाली अब चंद महीने दूर है, और ऐसे में काफी सारे लोग अपनी पुरानी कार को अपडेट करते हैं. अगर आपके पास एक पुरानी एसयूवी है जिसे आप अपडेट करना चाहते हैं तो आज हम आपको किफायती एसयूवी का एक ऐसा तगड़ा ऑप्शन बताने जा रहे हैं जो 7 लाख से सस्ता तो है ही साथ ही साथ इसमें फीचर्स की भरमार है.

कौन सा है ये ऑप्शन

जिस ऑप्शन के बारे में हम बात कर रहे हैं वो रेनॉल्ट की काइगर कॉम्पैक्ट एसयूवी है जिसका फेसलिफ्ट अवतार मार्केट में लॉन्च किया जा चुका है. यह कॉम्पैक्ट एसयूवी लाइनअप 4 ट्रिम्स - ऑथेंटिक, इवोल्यूशन टेक्नो और इमोशन - में उपलब्ध है, जिनकी कीमत 6.29 लाख रुपये से 11.29 लाख रुपये (इंट्रोडक्टरी, एक्स-शोरूम) तक है.

किन खासियतों से लैस है नई काइगर

नई काइगर फेसलिफ्ट में ग्राहकों को कई बड़े अपडेट्स देखने को मिल जाते हैं. इनमें फ्रंट में बड़े कॉस्मेटिक बदलाव किए गए हैं. नई Renault Kiger 2025 में बीच में Renault के नए लोगो वाली ग्रिल और सिल्वर सराउंड वाला नया बंपर दिया गया है. स्प्लिट हेडलैंप सेटअप, DRLs और फॉग लैंप क्लस्टर में कोई बदलाव नहीं किया गया है. अन्य डिज़ाइन हाइलाइट्स में नए डिज़ाइन वाले 16-इंच के अलॉय व्हील और नया रियर बंपर शामिल हैं.

अपडेट की गई Kiger लाइनअप में मौजूदा 9 रंगों - आइस कूल व्हाइट, मूनलाइट सिल्वर, कैस्पियन ब्लू, रेडिएंट रेड विद ब्लैक रूफ, कैस्पियन ब्लू विद ब्लैक रूफ, स्टील्थ ब्लैक, मूनलाइट सिल्वर विद ब्लैक रूफ, पर्ल व्हाइट विद मिस्ट्री ब्लैक और आइस कूल व्हाइट विद ब्लैक रूफ के अलावा एक नया ग्रीन कलर स्कीम भी दिया गया है. टॉप-एंड वेरिएंट में डुअल-टोन फिनिश विकल्प के तौर पर उपलब्ध है. नई रेनॉल्ट काइगर 2025 में नया काला और हल्का ग्रे डैशबोर्ड भी दिया गया है. सभी वेरिएंट अब 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम और हिल स्टार्ट असिस्ट के साथ उपलब्ध हैं. अन्य फ़ीचर्स पिछले मॉडल से ही लिए गए हैं, जिनमें शामिल हैं.