इस दिवाली पुरानी एसयूवी अपडेट करने का है प्लान? ये सस्ता ऑप्शन रहेगा बेस्ट
Advertisement
trendingNow12901187
Hindi Newsऑटोमोबाइल

इस दिवाली पुरानी एसयूवी अपडेट करने का है प्लान? ये सस्ता ऑप्शन रहेगा बेस्ट

SUV under 7 Lakh: अगर आप अपनी पुरानी एसयूवी चलाकर थक चुके हैं और बजट फ़्रेंडली एसयूवी में अपडेट करना चाहते हैं तो ये ऑप्शन आपके लिए बेस्ट रहने वाला है. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Aug 29, 2025, 02:15 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

इस दिवाली पुरानी एसयूवी अपडेट करने का है प्लान? ये सस्ता ऑप्शन रहेगा बेस्ट

SUV under 7 Lakh: दिवाली अब चंद महीने दूर है, और ऐसे में काफी सारे लोग अपनी पुरानी कार को अपडेट करते हैं. अगर आपके पास एक पुरानी एसयूवी है जिसे आप अपडेट करना चाहते हैं तो आज हम आपको किफायती एसयूवी का एक ऐसा तगड़ा ऑप्शन बताने जा रहे हैं जो 7 लाख से सस्ता तो है ही साथ ही साथ इसमें फीचर्स की भरमार है.

कौन सा है ये ऑप्शन 

जिस ऑप्शन के बारे में हम बात कर रहे हैं वो रेनॉल्ट की काइगर कॉम्पैक्ट एसयूवी है जिसका फेसलिफ्ट अवतार मार्केट में लॉन्च किया जा चुका है. यह कॉम्पैक्ट एसयूवी लाइनअप 4 ट्रिम्स - ऑथेंटिक, इवोल्यूशन टेक्नो और इमोशन - में उपलब्ध है, जिनकी कीमत 6.29 लाख रुपये से 11.29 लाख रुपये (इंट्रोडक्टरी, एक्स-शोरूम) तक है. 

Add Zee News as a Preferred Source

किन खासियतों से लैस है नई काइगर 

नई काइगर फेसलिफ्ट में ग्राहकों को कई बड़े अपडेट्स देखने को मिल जाते हैं. इनमें फ्रंट में बड़े कॉस्मेटिक बदलाव किए गए हैं. नई Renault Kiger 2025 में बीच में Renault के नए लोगो वाली ग्रिल और सिल्वर सराउंड वाला नया बंपर दिया गया है. स्प्लिट हेडलैंप सेटअप, DRLs और फॉग लैंप क्लस्टर में कोई बदलाव नहीं किया गया है. अन्य डिज़ाइन हाइलाइट्स में नए डिज़ाइन वाले 16-इंच के अलॉय व्हील और नया रियर बंपर शामिल हैं.

अपडेट की गई Kiger लाइनअप में मौजूदा 9 रंगों - आइस कूल व्हाइट, मूनलाइट सिल्वर, कैस्पियन ब्लू, रेडिएंट रेड विद ब्लैक रूफ, कैस्पियन ब्लू विद ब्लैक रूफ, स्टील्थ ब्लैक, मूनलाइट सिल्वर विद ब्लैक रूफ, पर्ल व्हाइट विद मिस्ट्री ब्लैक और आइस कूल व्हाइट विद ब्लैक रूफ के अलावा एक नया ग्रीन कलर स्कीम भी दिया गया है. टॉप-एंड वेरिएंट में डुअल-टोन फिनिश विकल्प के तौर पर उपलब्ध है. नई रेनॉल्ट काइगर 2025 में नया काला और हल्का ग्रे डैशबोर्ड भी दिया गया है. सभी वेरिएंट अब 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम और हिल स्टार्ट असिस्ट के साथ उपलब्ध हैं. अन्य फ़ीचर्स पिछले मॉडल से ही लिए गए हैं, जिनमें शामिल हैं. 

About the Author
author img
Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

TAGS

SUV under 7 Lakh

Trending news

सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर SC ने केंद्र सरकार को दिया नोटिस, जानें मामला
subhram Swami
सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर SC ने केंद्र सरकार को दिया नोटिस, जानें मामला
'किसकी टांग ऊपर गई, ये नौटंकी है' अटारी-वाघा बॉर्डर पर इवेंट के खिलाफ छिड़ गई बहस
attari wagah border beating retreat ceremony
'किसकी टांग ऊपर गई, ये नौटंकी है' अटारी-वाघा बॉर्डर पर इवेंट के खिलाफ छिड़ गई बहस
'या तो हमें आरक्षण दो या गोली मार दो...', आजाद मैदान में जरंगे समर्थकों का नारा
Maharashtra news
'या तो हमें आरक्षण दो या गोली मार दो...', आजाद मैदान में जरंगे समर्थकों का नारा
मद्दार मार्केट की छत से फेंके गए थे गणेश प्रतिमा पर 5 अंडे, जुनैद-जावेद और गिरफ्तार
Vadodara
मद्दार मार्केट की छत से फेंके गए थे गणेश प्रतिमा पर 5 अंडे, जुनैद-जावेद और गिरफ्तार
मंडी-मनाली रास्‍ते में लैंडस्‍लाइड, मणिमहेश यात्रा में फंसे यात्री, अब तक 312 मौतें
Himachal Pradesh
मंडी-मनाली रास्‍ते में लैंडस्‍लाइड, मणिमहेश यात्रा में फंसे यात्री, अब तक 312 मौतें
इन 2 राज्यों में 7 दिन तक भारी बारिश का अलर्ट, कई जिलों में बाढ़-जलभराव का खतरा
today weather update
इन 2 राज्यों में 7 दिन तक भारी बारिश का अलर्ट, कई जिलों में बाढ़-जलभराव का खतरा
भारत पर 50 फीसदी टैरिफ लगा ट्रंप ने घाटा तो नहीं कर लिया? जवाब देने निकल पड़े मोदी
Trump tariff
भारत पर 50 फीसदी टैरिफ लगा ट्रंप ने घाटा तो नहीं कर लिया? जवाब देने निकल पड़े मोदी
मेट्रो में जाने वाले ध्यान दें! 30-31 अगस्त को इन स्टेशनों पर नहीं चलेगी ट्रेन
metro train news
मेट्रो में जाने वाले ध्यान दें! 30-31 अगस्त को इन स्टेशनों पर नहीं चलेगी ट्रेन
140 मिनट में 'सबकुछ' कह गए मोहन भागवत, एक-एक करके हर मुश्किल का ताला खोल दिया
DNA
140 मिनट में 'सबकुछ' कह गए मोहन भागवत, एक-एक करके हर मुश्किल का ताला खोल दिया
50% टैरिफ का असली मास्टरमाइंड कौन? ट्रंप ने यूक्रेन वॉर का ठीकरा मोदी पर क्यों फोड़ा
DNA Analysis
50% टैरिफ का असली मास्टरमाइंड कौन? ट्रंप ने यूक्रेन वॉर का ठीकरा मोदी पर क्यों फोड़ा
;