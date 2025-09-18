BMW ने दिखाई नई G 310 RR की झलक, लॉन्च से पहले ग्राहकों में मची खरीदने की होड़
BMW ने दिखाई नई G 310 RR की झलक, लॉन्च से पहले ग्राहकों में मची खरीदने की होड़

Updated BMW G 310 RR Teaser: G 310 RR, TVS Apache RR 310 पर बेस्ड है, इसलिए अपडेटेड मॉडल में TVS में हाल ही में किए गए कई नए अपडेट्स भी शामिल किए जा सकते हैं.

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Sep 18, 2025, 08:56 AM IST
BMW ने दिखाई नई G 310 RR की झलक, लॉन्च से पहले ग्राहकों में मची खरीदने की होड़

Updated BMW G 310 RR Teaser: BMW G 310 RR फिलहाल बवेरियन ब्रांड के BMW-TVS कंबाइंड एंटरप्राइज की इकलौती मोटरसाइकिल है जो बिक्री के लिए उपलब्ध है, और BMW Motorrad India ने अब एक सोशल मीडिया पोस्ट के ज़रिए इसके अपडेटेड वर्ज़न के लॉन्च का ऐलान किया है. G 310 RR, TVS Apache RR 310 पर बेस्ड है, इसलिए अपडेटेड मॉडल में TVS में हाल ही में किए गए कई नए अपडेट्स भी शामिल किए जा सकते हैं.

मिल सकती हैं ये खासियतें 

पिछले साल TVS Apache RR 310 में दो बार अपडेट किए गए हैं. 2024 के अंत में, इसमें एक बड़ा एयरबॉक्स, ज़्यादा कम्प्रेशन रेशियो, हल्का फोर्ज्ड पिस्टन और एक बड़ा थ्रॉटल बॉडी शामिल किया जाएगा. इन बदलावों के साथ, पावर आउटपुट 9,800rpm पर 38hp और 7,900rpm पर 29Nm हो गया, जो पहले 34hp और 27.3Nm था। इस अपडेट के साथ, TVS ने एक द्वि-दिशात्मक क्विकशिफ्टर और क्रूज़ कंट्रोल भी पेश किया है.

अप्रैल 2025 में, अपाचे को OBD2B मानकों के अनुरूप लाते हुए, TVS ने लॉन्च कंट्रोल और कॉर्नरिंग ड्रैग टॉर्क कंट्रोल जैसे और भी फ़ीचर जोड़े. मौजूदा BMW G 310 RR अभी भी इसी प्लेटफ़ॉर्म के पुराने वर्ज़न पर आधारित है, इसलिए अपकमिंग अपडेट के साथ इसमें ये सभी बदलाव देखने को मिल सकते हैं.

बाइक में फेयरिंग पर एयरोडायनामिक विंगलेट्स भी दिए जा सकते हैं, जिनके बारे में दावा किया गया है कि ये 3 किलोग्राम तक डाउनफ़ोर्स उत्पन्न करते हैं, साथ ही एक पारदर्शी क्लच कवर भी दिया जा सकता है. नए 8-स्पोक अलॉय व्हील्स - जिन्हें अपाचे में OBD2B अपडेट के दौरान पेश किया गया था और RTR 310 से लिए गए हैं - भी BMW में शामिल किए जा सकते हैं.

अपडेट की गई BMW G 310 RR का एक्सपेक्टेड प्राइज 

BMW G 310 RR की मौजूदा कीमत 3.05 लाख रुपये (एक्स-शोरूम, दिल्ली) है. हालाँकि इन अपडेट्स के कारण इसकी कीमत में बढ़ोतरी होने की उम्मीद है, लेकिन नया GST स्ट्रक्चर इसके पक्ष में काम कर सकता है. टीवीएस अपाचे आरआर 310 (वर्तमान में टॉप-स्पेक ट्रिम की कीमत 2.95 लाख रुपये है) पर लगभग 20,000 रुपये प्रीमियम बनाए रखा है, और अपडेटेड मॉडल लॉन्च होने के बाद हम समान अंतर देख सकते हैं.

Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

BMW G 310 RR

;