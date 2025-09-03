Maruti Ertiga हुई अपडेट, अब इन जोरदार फीचर्स के साथ खरीद पाएंगे ग्राहक
Maruti Ertiga हुई अपडेट, अब इन जोरदार फीचर्स के साथ खरीद पाएंगे ग्राहक

Maruti ertiga 2025: मारुति सुजुकी एर्टिगा में टेक्निकल अपडेट नहीं किया गया है लेकिन कुछ जरूरी फीचर्स को शामिल किया गया है, जो ग्राहकों को काफी पसंद आने वाले हैं. 

 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Sep 03, 2025, 03:54 PM IST
Maruti ertiga 2025: मारुति सुजुकी इंडिया ने अपनी अर्टिगा एमपीवी को कई नए फीचर्स के साथ अपडेट किया है. ये बदलाव ब्रांड की ओर से बिना किसी औपचारिक घोषणा के चुपचाप किए गए हैं. हालाँकि, ये बदलाव एमपीवी के लेटेस्ट एडीशन में लिस्टिड हैं. फीचर लिस्ट में की गए अपडेट ज्यादा से ज्यादा ग्राहकों तक गाड़ी की पहुंच बढ़ाने में मददगार साबित हो सकते हैं. 

यह अपडेट त्योहारी सीज़न से ठीक पहले आया है, दरअसल कंपनी इस फेस्टिव सीजन में ज्यादा से ज्यादा बिक्री करना चाहती है और ऐसे में ये अपडेट्स ग्राहकों तक कंपनी की पहुंच बढ़ाने में मददगार साबित हो सकते हैं. यह ब्रांड के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है क्योंकि यह पहले से ही देश में सबसे अधिक बिकने वाली एमपीवी में से एक है. 

क्या हैं अपडेट्स 

सबसे पहले, रियर रूफ स्पॉइलर को फिर से डिज़ाइन किया गया है. नए डिज़ाइन में ज्यादा क्लियर है और इसमें दोनों तरफ काले रंग के इन्सर्ट शामिल हैं. विशेष रूप से, यह अब सभी वेरिएंट में स्टैंडर्ड है. हालाँकि अपडेटेड स्पॉइलर कुछ समय से ग्राहक वाहनों पर देखा जा रहा था, मारुति ने हाल ही में इसे आधिकारिक तौर पर घोषित किया है.

इसके बाद, दूसरी रो के एसी वेंट्स को छत से हटाकर नीचे, सेंटर कंसोल के पीछे, जगह पर रख दिया गया है. इसके अलावा, तीसरी पंक्ति में अब ब्लोअर स्पीड कंट्रोल के लिए समर्पित वेंट्स दिए गए हैं, जो दाईं ओर स्थित हैं. इसके अलावा, मारुति ने टाइप-सी यूएसबी पोर्ट भी जोड़े हैं, जिनमें से दो दूसरी और तीसरी पंक्तियों के लिए उपलब्ध हैं, जिससे कई डिवाइस चार्ज करने के इच्छुक यात्रियों के लिए सुविधा बढ़ जाती है.

मारुति सुजुकी अर्टिगा के मैकेनिकल कंपोनेंट्स में कोई बदलाव नहीं किया गया है और इसमें 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन दिया गया है जो 102 बीएचपी और 136.8 एनएम उत्पन्न करता है, जो पाँच-स्पीड मैनुअल या छह-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ उपलब्ध है. 87 बीएचपी और 121.5 एनएम उत्पन्न करने वाला एक सीएनजी संस्करण भी उपलब्ध है, जो मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आता है. इन सबके साथ, इस गाड़ी की शुरुआती कीमत 8.96 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है.

Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट

maruti ertiga 2025

;