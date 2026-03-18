ईरान-अमेरिका जंग की आंच में ऑटो सेक्टर: जानें क्यों महंगी हो सकती है आपकी पसंदीदा कार!

US-Iran War: अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव ने भारतीय ऑटोमोबाइल कंपनियों की नींद उड़ा दी हैं. वित्त वर्ष 2026 की आखिरी तिमाही में ऑटो सेक्टर भारी दबाव में नजर आ रहा है. कच्चे तेल की कीमतों में उछाल और इनपुट कॉस्ट बढ़ने से कंपनियों के मुनाफे (EBITDA मार्जिन) में 80 से 100 बेसिस पॉइंट्स की गिरावट आने की उम्मीद है. कारों को बनाने में इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक, सिंथेटिक रबर और पेंट्स की कीमतें बढ़ गई हैं, जिससे मैन्युफैक्चरिंग अब पहले से कहीं ज्यादा महंगी हो गई है.

इंडस्ट्रियल गैस शॉर्टेज

गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें भारी मात्रा में एनर्जी और ऊर्जा और इंडस्ट्रियल गैस की जरूरत होती है. खासकर पेंट शॉप और फोर्जिंग यूनिट्स पूरी तरह गैस पर निर्भर हैं. तनाव के कारण पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) की सप्लाई कम हुई है, जिससे कंपनियों को महंगे स्पॉट LNG का सहारा लेना पड़ रहा है. जानकारों का मानना है कि इससे प्रोडक्शन कॉस्ट में 15% से 25% तक की बढ़ोतरी हो सकती है, जिसके चलते आखिर में गाड़ियों के दाम में उछाल आएगा.

वेटिंग पीरियड बढ़ने के आसार

मौजूदा समय में में कंपनियों के पास तीन से पांच हफ्तों का स्टॉक मौजूद है, जो शुरुआत में एक सुरक्षा कवच का काम करेगा. लेकिन अगर ईरान-अमेरिका का यह विवाद लंबा खिंचता है, तो प्रोडक्शन स्पीड स्लो हो जाएगी. इसका सीधा असर ग्राहकों पर पड़ेगा और नई गाड़ियों के लिए 'वेटिंग पीरियड' बढ़ सकता है.

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CNG गाड़ियों के लिए राहत की खबर

भले ही कार बनाने वाली फैक्ट्रियों में गैस की किल्लत हो, लेकिन आम ग्राहकों के लिए चलने वाली CNG कारों और एसयूवी के लिए राहत की खबर है. भारत सरकार ने परिवहन के लिए इस्तेमाल होने वाली गैस की सप्लाई को प्राथमिकता दी है. मारुति सुजुकी और बजाज ऑटो जैसी कंपनियों के पास मजबूत CNG पोर्टफोलियो है. सरकार की इस नीति से पेट्रोल-डीजल के मुकाबले CNG की कीमतों में बड़ी बढ़ोतरी नहीं होगी, जिससे इन गाड़ियों की डिमांड बनी रहेगी.

कौन सी कंपनियों पर होगा सबसे ज्यादा असर?

इस संकट का प्रभाव हर कंपनी पर एक जैसा नहीं होगा. रिपोर्ट के अनुसार, मारुति सुजुकी, अशोक लेलैंड और बजाज ऑटो जैसी दिग्गज कंपनियों पर इसका सबसे ज्यादा असर पड़ सकता है. कंपोनेंट बनाने वाली कंपनियों में संसेरा इंजीनियरिंग और CIE ऑटोमोटिव भी दबाव में रह सकती हैं.

एक्सपोर्ट और शिपिंग की बढ़ती चुनौतियां

सिर्फ कच्चा माल ही नहीं, बल्कि गाड़ियों को दूसरे देशों में भेजना भी अब महंगा हो गया है. अगर तनाव 'स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज' तक पहुंचता है, तो समुद्री रास्तों से होने वाला व्यापार बुरी तरह प्रभावित होगा. इससे माल ढुलाई का किराया और इंश्योरेंस प्रीमियम बढ़ जाएगा. अशोक लेलैंड जैसी कंपनियां, जिनका मिडिल-ईस्ट के बाजारों में बड़ा कारोबार है, उन्हें निर्यात में देरी और बढ़ती लागत का सामना करना पड़ सकता है.