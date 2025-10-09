Advertisement
trendingNow12954059
Hindi Newsऑटोमोबाइल

बाप रे! महज 2.65 लाख में बिक रही 11 लाख वाली ये सेडान, दाम सुनकर दौड़ जाएंगे ग्राहक

Honda City E Model for Sale: भारत में होंडा सिटी का ओल्ड जेनरेशन Honda City E काफी पॉपुलर था और अब आप इसे एक बेहद ही किफायती प्राइज पॉइंट पर खरीद सकते हैं. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Oct 09, 2025, 11:48 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बाप रे! महज 2.65 लाख में बिक रही 11 लाख वाली ये सेडान, दाम सुनकर दौड़ जाएंगे ग्राहक

Honda City-E Model for Sale: अगर आपको यूज़्ड कार खरीदने से कोई ऐतराज नहीं है और आप डेली सिटी यूज के लिए एक होंडा सिटी खरीदना चाहते हैं, तो आपके पास एक अच्छा मौका है. दरअसल Honda City-E Model खरीदारी के लिए उपलब्ध है जिसे आप किसी एंट्री लेवल स्पोर्ट्स बाइक के दाम में खरीद सकते हैं. आपको बता दें कि इस मॉडल को कम्फर्ट और स्पेस के लिहाज से काफी जरूरी माना जाता है. इस कार के हजारों फैंस हैं जिन्हें आज भी इस कार को खरीदने से कोई परहेज नहीं है, जबकि ये ओल्ड जेनरेशन मॉडल है. अगर आप भी इसे खरीदना चाहते हैं तो चलिए हम आपको इसकी खासियतों के बारे में बताने जा रहे हैं. 

किन खासियतों से है लैस 

Honda City e:HEV को ही साधारण भाषा में 'सिटी-ई मॉडल' कहा जाता है. ये कंपनी की भारत में पहली स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड कार है. ये ना सिर्फ कम्फर्ट के मामले में सबसे आगे थी. इसका माइलेज, परफॉर्मेंस और एडवांस सेफ्टी फीचर्स ग्राहकों को इसे खरीदने पर मजबूर कर देता था. 

Add Zee News as a Preferred Source

इंजन और पावर 

इस कार का में 1.5-लीटर एटकिंसन-साइकिल पेट्रोल इंजन लगा हुआ है जो को दो इलेक्ट्रिक मोटर्स के साथ जोड़ा गया है जिसकी वजह से कार को बेहतरीन पावर मिलती है. कंपनी के अनुसार ये कार ARAI 27.1 किमी/लीटर का माइलेज ऑफर करती है. इस कार में सेफ़्टी के लिए कंपनी ने ADAS (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम) ऑफर किया गया है. कुल मिलाकर 5 लोगों की सिटिंग कपैसिटी वाली इस सेडान में एक से बढ़कर एक खूबियां ऑफर की गईं थी जो इसे बेहद ही यूनीक बनाती थीं. 

अगर आप भी इस यूज़्ड कार को खरीदना चाहते हैं तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है. आप इसे कार देखो नाम के प्लेटफ़ॉर्म से खरीद सकते हैं. आपको बता दें कि होंडा सिटी ई का ये मॉडल 2012 का है और 63,526 किमी चल चुका है साथ ही पेट्रोल और मैनुअल ऑप्शन में है और फर्स्ट ओनर है. लॉन्च के दौरान इस कार की कीमत तकरीबन 11 लाख रुपये एक्स-शोरूम थी. 

About the Author
author img
Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

TAGS

Honda City

Trending news

टीवीके प्रमुख विजय के आवास पर बम की धमकी से हड़कंप, पुलिस ने ली कोने-कोने की तलाशी
TVK chief Vijay news
टीवीके प्रमुख विजय के आवास पर बम की धमकी से हड़कंप, पुलिस ने ली कोने-कोने की तलाशी
PM मोदी से मिले कीर स्टार्मर, मुंबई में गर्मजोशी से मिलाया हाथ,कहा- ये जवाबी दौरा है
PM Modi
PM मोदी से मिले कीर स्टार्मर, मुंबई में गर्मजोशी से मिलाया हाथ,कहा- ये जवाबी दौरा है
हमें उम्मीद है कि... इजरायल-हमास डील पर आया पीएम मोदी का पहला रिएक्शन, कही मन की बात
PM Modi
हमें उम्मीद है कि... इजरायल-हमास डील पर आया पीएम मोदी का पहला रिएक्शन, कही मन की बात
मुंबई में 150 की रफ्तार पर दौड़ी Porsche, बिगड़ा बैलेंस और..., BMW से कर रही थी रेस
Mumbai Porsche accident
मुंबई में 150 की रफ्तार पर दौड़ी Porsche, बिगड़ा बैलेंस और..., BMW से कर रही थी रेस
भाई हैं जुबीन की मौत का कारण? पत्नी ने बताया जाना चाहते थे सिंगर के साथ सिंगापुर
Zubeen Garg
भाई हैं जुबीन की मौत का कारण? पत्नी ने बताया जाना चाहते थे सिंगर के साथ सिंगापुर
जहरीली सिरप बनाने वाली कंपनी का मालिक तमिलनाडु से अरेस्‍ट, फैक्ट्री ताले की तैयारी
Cough Syrup
जहरीली सिरप बनाने वाली कंपनी का मालिक तमिलनाडु से अरेस्‍ट, फैक्ट्री ताले की तैयारी
पूर्व पुलिस कमिश्नर ने CJI गवई पर जूता फेंकने वाले वकील की जमकर तारीफ की, मचा बवाल
BR Gavai
पूर्व पुलिस कमिश्नर ने CJI गवई पर जूता फेंकने वाले वकील की जमकर तारीफ की, मचा बवाल
बिहार चुनाव के बीच BJP को इस राज्य में चाहिए नया एलायंस; इन पार्टियों पर है नजर
BJP
बिहार चुनाव के बीच BJP को इस राज्य में चाहिए नया एलायंस; इन पार्टियों पर है नजर
जाने वाला है AC-कूलर का मौसम, अब सताएगी कड़कड़ाती ठंड, यहां बारिश से आफत
Weather
जाने वाला है AC-कूलर का मौसम, अब सताएगी कड़कड़ाती ठंड, यहां बारिश से आफत
विष्णु शिला में विराजे ‘पार्वती नंदन’, दिव्य नेत्र खोलते शालिग्राम वाले अद्भुत गणपति
village
विष्णु शिला में विराजे ‘पार्वती नंदन’, दिव्य नेत्र खोलते शालिग्राम वाले अद्भुत गणपति