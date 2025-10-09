बाप रे! महज 2.65 लाख में बिक रही 11 लाख वाली ये सेडान, दाम सुनकर दौड़ जाएंगे ग्राहक

Honda City-E Model for Sale: अगर आपको यूज़्ड कार खरीदने से कोई ऐतराज नहीं है और आप डेली सिटी यूज के लिए एक होंडा सिटी खरीदना चाहते हैं, तो आपके पास एक अच्छा मौका है. दरअसल Honda City-E Model खरीदारी के लिए उपलब्ध है जिसे आप किसी एंट्री लेवल स्पोर्ट्स बाइक के दाम में खरीद सकते हैं. आपको बता दें कि इस मॉडल को कम्फर्ट और स्पेस के लिहाज से काफी जरूरी माना जाता है. इस कार के हजारों फैंस हैं जिन्हें आज भी इस कार को खरीदने से कोई परहेज नहीं है, जबकि ये ओल्ड जेनरेशन मॉडल है. अगर आप भी इसे खरीदना चाहते हैं तो चलिए हम आपको इसकी खासियतों के बारे में बताने जा रहे हैं.

किन खासियतों से है लैस

Honda City e:HEV को ही साधारण भाषा में 'सिटी-ई मॉडल' कहा जाता है. ये कंपनी की भारत में पहली स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड कार है. ये ना सिर्फ कम्फर्ट के मामले में सबसे आगे थी. इसका माइलेज, परफॉर्मेंस और एडवांस सेफ्टी फीचर्स ग्राहकों को इसे खरीदने पर मजबूर कर देता था.

इंजन और पावर

इस कार का में 1.5-लीटर एटकिंसन-साइकिल पेट्रोल इंजन लगा हुआ है जो को दो इलेक्ट्रिक मोटर्स के साथ जोड़ा गया है जिसकी वजह से कार को बेहतरीन पावर मिलती है. कंपनी के अनुसार ये कार ARAI 27.1 किमी/लीटर का माइलेज ऑफर करती है. इस कार में सेफ़्टी के लिए कंपनी ने ADAS (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम) ऑफर किया गया है. कुल मिलाकर 5 लोगों की सिटिंग कपैसिटी वाली इस सेडान में एक से बढ़कर एक खूबियां ऑफर की गईं थी जो इसे बेहद ही यूनीक बनाती थीं.

अगर आप भी इस यूज़्ड कार को खरीदना चाहते हैं तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है. आप इसे कार देखो नाम के प्लेटफ़ॉर्म से खरीद सकते हैं. आपको बता दें कि होंडा सिटी ई का ये मॉडल 2012 का है और 63,526 किमी चल चुका है साथ ही पेट्रोल और मैनुअल ऑप्शन में है और फर्स्ट ओनर है. लॉन्च के दौरान इस कार की कीमत तकरीबन 11 लाख रुपये एक्स-शोरूम थी.