Bike Tips: बाइक चलाते समय ना करें ये गलतियां, खराब हो जाएगा स्पार्क प्लग

Bike Tips and Tricks: बारिश के मौसम में कई बार आपको बाइक स्टार्ट करने में समस्या आती है, ऐसा स्पार्क प्लग में दिक्कत की वजह से हो सकता है लेकिन ये दिक्कत यूजर्स की वजह से भी होती है. दरअसल जाने-अनजाने में कई बार बाइक चलाते समय यूजर्स कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसकी वजह से स्पार्क प्लग खराब हो जाता है और फिर जब आप बाइक चलाते हैं तो ये बीच रास्ते में बंद हो जाती है या फिर स्टार्ट ही नहीं होती है. चलिए आज हम उन्हीं गलतियों के बारे में जानेंगे जो स्पार्क प्लग को खराब कर देती हैं.

बारिश में बाइक पार्क करना

अगर आप बारिश में अपनी बाइक भीगती हुई छोड़ देते हैं तो इसकी वजह से कई बार स्पार्क प्लग में पानी घुस जाता है और फिर इसकी वजह से स्पार्क प्लग खराब हो जाता है या ठीक तरह से काम करना बंद कर देता है. ऐसे में आप जब भी कभी मानसून के मौसम में बाइक पार्क करें तो शेड में ही करें.

सर्विसिंग की कमी

लंबे समय तक बाइक की सर्विस ना की जाए तो इसकी वजह से स्पार्क प्लग पर कार्बन जम सकता है, जिसकी वजह से स्पार्क नहीं जेनरेट होता है. ऐसे में आपको ये करना चाहिए कि रेगुलरली अपनी बाइक को सर्विस के लिए ले जाना चाहिए और स्पार्क प्लग भी खुलवाना चाहिए.

खराब बैटरी

कम ही लोग जानते हैं कि खराब बाइक की बैटरी की वजह से आपकी बाइक का स्पार्क प्लग भी खराब हो सकता है. दरअसल इसकी वजह से स्पार्क प्लग पर लोड पड़ता है और फिर ये सही तरीके से स्पार्क नहीं बना पाता है. इससे बाइक स्टार्ट होने में दिक्कत होती है. साथ ही साथ ये जल्दी से खराब भी होता है.

मिस हैंडलिंग

कुछ लोग घर पर ही बाइक को सर्विस करते हैं. ऐसे में कई बार स्पार्क प्लग को बदलने या साफ करने के दौरान लोग इसे जमीन पर गिरा देते हैं या फिर इसे ठीक तरह से साफ नहीं करते हैं जिसकी वजह से ये खराब हो सकता है. ऐसे में आपको हमेशा सर्विस करने के लिए किसी प्रोफेशनल की मदद लेनी चाहिए.