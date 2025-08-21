Bike Tips: बाइक चलाते समय ना करें ये गलतियां, खराब हो जाएगा स्पार्क प्लग
Bike Tips: बाइक चलाते समय ना करें ये गलतियां, खराब हो जाएगा स्पार्क प्लग

Bike Tips: बाइक चलाते समय की गईं ये मामूली गलतियां स्पार्क प्लग को बुरी तरह से डैमेज कर सकती हैं, इसलिए आपको हमेशा इनसे बचने की जरूरत होती है. 

Aug 21, 2025
Bike Tips: बाइक चलाते समय ना करें ये गलतियां, खराब हो जाएगा स्पार्क प्लग

Bike Tips and Tricks: बारिश के मौसम में कई बार आपको बाइक स्टार्ट करने में समस्या आती है, ऐसा स्पार्क प्लग में दिक्कत की वजह से हो सकता है लेकिन ये दिक्कत यूजर्स की वजह से भी होती है. दरअसल जाने-अनजाने में कई बार बाइक चलाते समय यूजर्स कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसकी वजह से स्पार्क प्लग खराब हो जाता है और फिर जब आप बाइक चलाते हैं तो ये बीच रास्ते में बंद हो जाती है या फिर स्टार्ट ही नहीं होती है. चलिए आज हम उन्हीं गलतियों के बारे में जानेंगे जो स्पार्क प्लग को खराब कर देती हैं.  

यह भी पढ़ें: Tata Punch EV ने लॉन्च किए 2 नए Premium कलर, फुल चार्ज पर मिलेगी 421 km रेंज

बारिश में बाइक पार्क करना 
अगर आप बारिश में अपनी बाइक भीगती हुई छोड़ देते हैं तो इसकी वजह से कई बार स्पार्क प्लग में पानी घुस जाता है और फिर इसकी वजह से स्पार्क प्लग खराब हो जाता है या ठीक तरह से काम करना बंद कर देता है. ऐसे में आप जब भी कभी मानसून के मौसम में बाइक पार्क करें तो शेड में ही करें. 

सर्विसिंग की कमी 
लंबे समय तक बाइक की सर्विस ना की जाए तो इसकी वजह से स्पार्क प्लग पर कार्बन जम सकता है, जिसकी वजह से स्पार्क नहीं जेनरेट होता है. ऐसे में आपको ये करना चाहिए कि रेगुलरली अपनी बाइक को सर्विस के लिए ले जाना चाहिए और स्पार्क प्लग भी खुलवाना चाहिए. 

खराब बैटरी
कम ही लोग जानते हैं कि खराब बाइक की बैटरी की वजह से आपकी बाइक का स्पार्क प्लग भी खराब हो सकता है. दरअसल इसकी वजह से स्पार्क प्लग पर लोड पड़ता है और फिर ये सही तरीके से स्पार्क नहीं बना पाता है. इससे बाइक स्टार्ट होने में दिक्कत होती है. साथ ही साथ ये जल्दी से खराब भी होता है. 

यह भी पढ़ें: Glamour X125 vs Shine 125 vs TVS Raider : फीचर्स, माइलेज और कीमत में किस बाइक ने मारी बाजी, शोरूम जानें से पहले पढ़ लें ये खबर

मिस हैंडलिंग
कुछ लोग घर पर ही बाइक को सर्विस करते हैं. ऐसे में कई बार स्पार्क प्लग को बदलने या साफ करने के दौरान लोग इसे जमीन पर गिरा देते हैं या फिर इसे ठीक तरह से साफ नहीं करते हैं जिसकी वजह से ये खराब हो सकता है. ऐसे में आपको हमेशा सर्विस करने के लिए किसी प्रोफेशनल की मदद लेनी चाहिए.   

Bike Tips

;