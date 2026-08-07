न पेट्रोल, न डीजल... उत्तराखंड के युवक ने बना दी हवा में उड़ने वाली Electric Car, VIDEO देख रह जाएंगे दंग

क्या आपने कभी सोचा है कि बिना पेट्रोल, डीजल या इथेनॉल के भी कोई कार हवा में उड़ सकती है? सुनने में भले ही यह चौंकाने वाला लगे, लेकिन कुछ ऐसा ही कर दिखाया है देवभूमि उत्तराखंड के एक पहाड़ी गांव के लड़के ने. अल्मोड़ा के रवि टम्टा ने भारत की अपनी इलेक्ट्रिक फ्लाइंग कार HAPIDA SKYNeX का सफल परीक्षण करके सबको हैरान कर दिया है. ट्रैफिक जाम और पहाड़ों के कठिन रास्तों को मात देने वाली इस स्वदेशी तकनीक का वीडियो अब सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रहा है. आइए जानते हैं कैसे काम करती है यह हवा में उड़ने वाली गाड़ी और कैसे यह पहाड़ों पर रहने वाले लोगों की जिंदगी बदल सकती है...
उत्तराखंड के जागेश्वर धाम के पास स्थित काफलीखान गांव के रहने वाले रवि टम्टा ने अपने स्टार्टअप हपिडा स्काई प्राइवेट लिमिटेड के तहत HAPIDA SKYNeX नाम का एक इलेक्ट्रिक पर्सनल फ्लाइंग व्हीकल तैयार किया है. सालों के रिसर्च और डेवलपमेंट के बाद बना यह सफल प्रोटोटाइप टेस्ट इस प्रोजेक्ट का पहला बड़ा मील का पत्थर है. इसने पर्सनल हवाई यात्रा के सपने को हकीकत के करीब ला दिया है.
हवाई ईंधन यानी एविएशन फ्यूल पर चलने वाले एयरप्लेन या इथेनॉल आधारित तकनीक का परीक्षण कर रही दूसरी गाड़ियों की जगह पर, HAPIDA SKYNeX को पूरी तरह से इलेक्ट्रिक फ्लाइंग व्हीकल के रूप में डिजाइन किया गया है. जीरो एमिशन के कारण यह पर्यावरण को भी खतरनाक नहीं है.
उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट कर इस प्रयास की तारीफ की है.
उत्तराखंड के अल्मोड़ा के युवा इनोवेटर रवि टम्टा जी को ड्रोन तकनीक में नवाचार करते हुए HAPIDA SKYNEX प्रोटोटाइप के सफल उड़ान परीक्षण पर हार्दिक बधाई।
आपकी यह उपलब्धि सिद्ध करती है कि हमारे युवाओं में प्रतिभा, नवाचार और वैज्ञानिक सोच की कोई कमी नहीं है। आपका यह अभिनव प्रयास… pic.twitter.com/sR7KZ8AWoO
— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) August 7, 2026
रवि टम्टा के मुताबिक, इस प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य भारत में सुरक्षित, किफायती और टिकाऊ पर्सनल हवाई परिवहन को लोगों की पहुंच में लाना है. यह सफल प्रदर्शन एडवांस्ड मोबिलिटी टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारतीय स्टार्टअप्स की बढ़ती क्षमताओं को दिखाता है.
इस कामयाबी ने उत्तराखंड के उभरते इनोवेशन इकोसिस्टम को भी चर्चा में ला दिया है. जानकारों का मानना है कि राज्य का कठिन हिमाचली और पहाड़ी इलाका अगली पीढ़ी के हवाई परिवहन समाधानों के परीक्षण के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, जो सड़क संपर्क की सीमाओं को आसानी से पार कर सकता है.
अगर इसे आगे और विकसित कर लिया जाता है, तो इस इलेक्ट्रिक पर्सनल फ्लाइंग व्हीकल्स का इस्तेमाल आपदा के समय भी किया जा सकता है. गांवों में कनेक्टिविटी सुधारने, भूस्खलन व बाढ़ जैसी आपदाओं के दौरान राहत और बचाव कार्यों में मदद करने में इसकी बड़ी भूमिका हो सकती है. इसके साथ ही, राज्य के पहाड़ी एरिया में यात्रा के नए विकल्प प्रदान करके यह पर्यटन को भी बढ़ावा दे सकता है.
हालांकि, अभी यह प्रोटोटाइप चरण में है और कामर्सियल इस्तेमाल से पहले इसे अभी व्यापक परीक्षणों और रेगुलेटरी अप्रूवल्स की जरूरत होगी.