न पेट्रोल, न डीजल... उत्तराखंड के युवक ने बना दी हवा में उड़ने वाली Electric Car, VIDEO देख रह जाएंगे दंग

क्या आपने कभी सोचा है कि बिना पेट्रोल, डीजल या इथेनॉल के भी कोई कार हवा में उड़ सकती है? सुनने में भले ही यह चौंकाने वाला लगे, लेकिन कुछ ऐसा ही कर दिखाया है देवभूमि उत्तराखंड के एक पहाड़ी गांव के लड़के ने. अल्मोड़ा के रवि टम्टा ने भारत की अपनी इलेक्ट्रिक फ्लाइंग कार HAPIDA SKYNeX का सफल परीक्षण करके सबको हैरान कर दिया है. ट्रैफिक जाम और पहाड़ों के कठिन रास्तों को मात देने वाली इस स्वदेशी तकनीक का वीडियो अब सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रहा है. आइए जानते हैं कैसे काम करती है यह हवा में उड़ने वाली गाड़ी और कैसे यह पहाड़ों पर रहने वाले लोगों की जिंदगी बदल सकती है...