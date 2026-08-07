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न पेट्रोल, न डीजल... उत्तराखंड के युवक ने बना दी हवा में उड़ने वाली Electric Car, VIDEO देख रह जाएंगे दंग

उत्तराखंड के रवि टम्टा ने भारत की अपनी इलेक्ट्रिक फ्लाइंग कार HAPIDA SKYNeX का सफल परीक्षण कर नया इतिहास रच दिया है. बिना पेट्रोल-डीजल और जीरो प्रदूषण वाली यह स्वदेशी तकनीक पहाड़ियों में ट्रैफिक, आपदा राहत और आवाजाही की चुनौतियों को हल करने में मददगार बनेगी.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Aug 07, 2026, 07:51 PM IST|Updated: Aug 07, 2026, 07:51 PM IST
न पेट्रोल, न डीजल... उत्तराखंड के युवक ने बना दी हवा में उड़ने वाली Electric Car, VIDEO देख रह जाएंगे दंग

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Udbhav Tripathi

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उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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