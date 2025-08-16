अब गाड़ी और ड्राइविंग लाइसेंस होंगे सीधे मोबाइल नंबर और आधार से लिंक, मिनटों में ऐसे करें ऑनलाइन अपडेट
Hindi News

अब गाड़ी और ड्राइविंग लाइसेंस होंगे सीधे मोबाइल नंबर और आधार से लिंक, मिनटों में ऐसे करें ऑनलाइन अपडेट

vehicle and driving linked: हाल में ही केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्टर्ड वाहनों के मालिकों के लिए नई सुविधा शुरू की है, जिसमें आप घर बैठे मोबाइल नंबर को ड्राइविंग लाइसेंस या  RC से लिंक करा सकते हैं.  

 

Written By  harsh singh|Last Updated: Aug 16, 2025, 01:26 PM IST
अब गाड़ी और ड्राइविंग लाइसेंस होंगे सीधे मोबाइल नंबर और आधार से लिंक, मिनटों में ऐसे करें ऑनलाइन अपडेट

vehicle and driving linked: कुछ समय पहले किसी भी काम को करने के लिए आपको सरकारी ऑफिस के चक्कर लगाने पड़ते थें पर अब सरकार इसको लेकर बड़े कदम उठाने वाली है हाल में हीं केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्टर्ड वाहनों के मालिकों के लिए नई सुविधा शुरू की है, जिसमें आप घर बैठे मोबाइल नंबर को ड्राइविंग लाइसेंस या  RC से लिंक करा सकते हैं.  अब आपको RTO ऑफिस जाने की जरूरत  नहीं पड़ेगी, आपको parivahan.gov.in के साइट पर जाकर ऑथेंटिकेशन के मदद से लिंक कर सकते हैं, आज हम आपको इस प्रक्रिया के बारे में अच्छे से बातएंगे.

केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की ओर से वाहन मालिकों और ड्राइविंग लाइसेंस धारकों को मैसेज भेजा जा रहा है, इस मैसेज की बात करें इसमें लोगों से कहा गया है कि वे अपने रजिस्टर्ड वाहन के लिए आधार ऑथेंटिकेशन प्रक्रिया का इस्तेमाल करके मोबाइल नंबर लिंक करें, अपडेट करें और उसका कनफर्मेशन करें, इसके लिए सबसे पहले आपको parivahan.gov.in वेबसाइट पर जाना होगा, फिर पोर्टल पर दिए गए दो अलग-अलग QR कोड उपलब्ध रहते हैं एक वाहन के लिए और दूसरा ड्राइवर के लिए,  इन QR कोड को स्कैन करके आप आसानी से अपना मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हैं.

 

धमाकेदार एंट्री! Mahindra ने पेश की Vision S कॉन्सेप्ट कार, स्पोर्टी लुक्स और हाई-टेक फीचर्स ने मचा दिया तहलका

 

RC को अपडेट करने का तरीका 
अगर आपको अपने RC को अपडेट करना है तो इसके लिए आपकोसबसे पहले parivahan.gov.in वेबसाइट को ओपेन कर लेना होगा जिसके बाद आधार के जरिए मोबाइल नंबर अपडेट करने वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है,फिर आपको वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर, चेसिस नंबर, और इंजन नंबर सब भर देना है, इसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन की तारीख और वैलिडिटी को भी बताना पड़ेगा इसके बाद आपको वेरिफिकेशन कोड डालना होगा जिसके बाद आपका नंबर लिंक हो जाएगा.

DL को अपडेट करने का तरीका 
अगर आपको अपने ड्राइविंग लाइसेंस को अपडेट करना है तो ये भी बहुत आसान है इसके लिए आपको पोर्टल पर सारथी QR कोड स्कैन करना होगा या उससे जुड़े संबंधित पेज पर जाना होगा, इसके बाद आपको अपनी सारी जानकारी को भरना होगा, साथ ही आपको अपनी डेट आफ बर्थ, राज्य का नाम और कैप्चा कोड को अच्छे से भरना होगा, जैसे ही आप अपनी इनफार्मेशन को भर लेते हैं तो आप इसको सब्मिट कर सकते हैं.

;