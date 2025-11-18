Advertisement
गाड़ी के फिटनेस टेस्ट के लिए चुकानी पड़ेगी 10 गुना ज्यादा फीस, ग्राहकों की जेब पर बढ़ेगा बोझ

Vehicle Fitness Test Fees Hiked: इस नई व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि अब हाई फिटनेस फीस लागू करने के लिए आयु मानदंड को 15 साल से घटाकर 10 साल कर दिया गया है. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Nov 18, 2025, 03:25 PM IST
गाड़ी के फिटनेस टेस्ट के लिए चुकानी पड़ेगी 10 गुना ज्यादा फीस, ग्राहकों की जेब पर बढ़ेगा बोझ

Vehicle Fitness Test Fees Hiked: केंद्र सरकार ने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) के माध्यम से 'सेंट्रल मोटर व्हीकल नियम (पांचवां संशोधन)' के तहत देश भर में वाहन फिटनेस टेस्ट फीस में एक बड़ा और तत्काल प्रभाव से लागू होने वाला बदलाव किया है. इस संशोधन के परिणामस्वरूप, वाहन फिटनेस टेस्ट का शुल्क कुछ मामलों में करीब 10 गुना तक बढ़ गया है. यह नई फीस सभी तरह की गाड़ियों, जिनमें दोपहिया, तीनपहिया, क्वाड्रिसाइकिल, लाइट मोटर व्हीकल (LMV), मीडियम और हेवी गुड्स/पैसेंजर वाहन शामिल हैं, पर लागू होगी.

ये हैं बड़े बदलाव 

इस नई व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि अब हाई फिटनेस फीस लागू करने के लिए आयु मानदंड को 15 साल से घटाकर 10 साल कर दिया गया है. इसका मतलब है कि अब 10 साल की आयु पूरी कर चुके वाहनों पर भी बढ़ा हुआ शुल्क लागू होगा. सरकार ने शुल्क लगाने के लिए अब वाहनों की आयु के आधार पर तीन अलग-अलग कैटेगरी (10 से 15 वर्ष, 15 से 20 वर्ष और 20 वर्ष से ज्यादा) लागू की हैं. जैसे-जैसे वाहन की उम्र बढ़ेगी, शुल्क भी उसी अनुपात में बढ़ता जाएगा, जो पहले 15 साल से अधिक पुराने वाहनों पर एक समान शुल्क लगने की प्रणाली से अलग है.

अब चुकानी पड़ेगी इतनी रकम 

नई फीस की वजह से हेवी कमर्शियल व्हीकल्स (ट्रक/बस) पर सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हुई है. उदाहरण के लिए, 20 साल से अधिक पुराने हेवी कमर्शियल वाहन का शुल्क ₹2,500 से बढ़कर अब ₹25,000 कर दिया गया है. इसी तरह, मीडियम कमर्शियल वाहन पर लगने वाला शुल्क ₹1,800 से बढ़कर ₹20,000 हो गया है. लाइट मोटर वाहन (20 वर्ष से अधिक पुरानी कारें) के लिए अब यह फीस ₹15,000, तीनपहिया के लिए ₹7,000 और दोपहिया के लिए ₹2,000 हो गई है.

यह मूल्य वृद्धि केवल बहुत पुराने वाहनों तक सीमित नहीं है. नए नियम के तहत, 15 साल से कम पुराने वाहनों की फिटनेस फीस भी बढ़ाई गई है. इन कम आयु वाले वाहनों पर अब मोटरसाइकिल के लिए ₹400, लाइट मोटर वाहन के लिए ₹600, और मीडियम/हेवी कमर्शियल वाहन के लिए ₹1,000 का फिटनेस टेस्ट शुल्क देना होगा. यह कदम सड़क सुरक्षा और प्रदूषण नियंत्रण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वाहन मालिकों को पुराने वाहनों को बदलने के लिए प्रोत्साहित करने का एक प्रयास माना जा रहा है.

About the Author
author img
Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

