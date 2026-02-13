Vespa Officina 8 भारत में लॉन्च: ₹1.34 लाख की कीमत में मिलेगा इटैलियन एक्सपीरियंस, जानें क्यों है खास

Vespa Officina 8: इस स्कूटर को एक बहुत ही खास कलर थीम 'Matte Metallic Blue Officina 8' में पेश किया गया है. इसका रंग वर्कशॉप में काम करने वाले लोगों की यूनिफ़ॉर्म और मशीनों से प्रेरित है.
Vespa Officina 8: पियाजियो इंडिया ने भारतीय बाजार में अपनी नई स्पेशल-एडिशन स्कूटर Vespa Officina 8 को आधिकारिक तौर पर पेश कर दिया है. इस स्कूटर की महाराष्ट्र में एक्स-शोरूम कीमत 1.34 लाख रखी गई है. यह मॉडल इटली के पोंटेडेरा स्थित पियाजियो प्लांट के उस 'एक्सपेरिमेंटल विभाग' से इन्सपायर्ड है, जहां 1944 में वेस्पा ने पहली बार जन्म लिया था. यह विभाग आज भी नए कॉन्सेप्ट्स और प्रोटोटाइप्स के टेस्टिंग के लिए जाना जाता है.
अनोखा रंग और आकर्षक डिजाइन
इस स्कूटर को एक बहुत ही खास कलर थीम 'Matte Metallic Blue Officina 8' में पेश किया गया है. इसका रंग वर्कशॉप में काम करने वाले लोगों की यूनिफ़ॉर्म और मशीनों से प्रेरित है. स्कूटर की बॉडी पर मेटालिक रिवेट्स (Rivets) के साथ पीतल और एल्यूमीनियम के रंगों का इस्तेमाल किया गया है, जो इसे एक 'विंटेज' और 'रॉ' लुक देता है. यह स्पेशल एडिशन केवल चुनिंदा डीलरशिप्स पर ही बिक्री के लिए उपलब्ध होगा.
'वेलकम किट' और स्टैंडर्ड हेलमेट
खरीदारों के अनुभव को यादगार बनाने के लिए वेस्पा इस स्कूटर के साथ एक 'मैचिंग हेलमेट' मानक (Standard) तौर पर दे रही है, जिसका रंग स्कूटर जैसा ही होगा. इसके अलावा, ग्राहकों को एक विशेष Welcome Kit भी दी जाएगी. इस किट में एक 'ओनर्स बुक' शामिल होगी, जो Officina 8 विभाग के इतिहास, उसकी फिलॉसफी और वेस्पा के निर्माण की यात्रा के बारे में विस्तार से बताएगी.
इंजन और परफॉरमेंस
तकनीकी रूप से देखें तो Vespa Officina 8 को 125cc और 150cc दोनों इंजन विकल्पों में पेश किया गया है. इसके इजन स्पेसिफिकेशन इसके मानक (Standard) मॉडल्स के समान ही रखे गए हैं. इसका मतलब है कि ग्राहकों को वही स्मूद राइडिंग अनुभव और वेस्पा की भरोसेमंद परफॉरमेंस मिलेगी, जिसके लिए यह ब्रांड दुनिया भर में मशहूर है.
खास एक्सेसरीज और मर्चेंडाइज
पियाजियो ने इस स्कूटर के साथ एक्सेसरीज और मर्चेंडाइज की एक पूरी रेंज भी पेश की है, जिसे ग्राहक अतिरिक्त कीमत देकर खरीद सकते है. इस लिस्ट में मैचिंग टॉप बॉक्स, विंडब्रेकर्स, हुडीज, टी-शर्ट्स, बैकपैक्स और की-चेन शामिल हैं. ये चीजें उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो वेस्पा के क्लासिक और कूल लाइफस्टाइल को पूरी तरह अपनाना चाहते हैं.