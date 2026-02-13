Advertisement
trendingNow13108177
Hindi NewsऑटोमोबाइलVespa Officina 8 भारत में लॉन्च: ₹1.34 लाख की कीमत में मिलेगा इटैलियन एक्सपीरियंस, जानें क्यों है खास

Vespa Officina 8 भारत में लॉन्च: ₹1.34 लाख की कीमत में मिलेगा इटैलियन एक्सपीरियंस, जानें क्यों है खास

Vespa Officina 8: इस स्कूटर को एक बहुत ही खास कलर थीम 'Matte Metallic Blue Officina 8' में पेश किया गया है. इसका रंग वर्कशॉप में काम करने वाले लोगों की यूनिफ़ॉर्म और मशीनों से प्रेरित है. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Feb 13, 2026, 01:24 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Vespa Officina 8 भारत में लॉन्च: ₹1.34 लाख की कीमत में मिलेगा इटैलियन एक्सपीरियंस, जानें क्यों है खास

Vespa Officina 8: पियाजियो इंडिया ने भारतीय बाजार में अपनी नई स्पेशल-एडिशन स्कूटर Vespa Officina 8 को आधिकारिक तौर पर पेश कर दिया है. इस स्कूटर की महाराष्ट्र में एक्स-शोरूम कीमत 1.34 लाख रखी गई है. यह मॉडल इटली के पोंटेडेरा स्थित पियाजियो प्लांट के उस 'एक्सपेरिमेंटल विभाग' से इन्सपायर्ड है, जहां 1944 में वेस्पा ने पहली बार जन्म लिया था. यह विभाग आज भी नए कॉन्सेप्ट्स और प्रोटोटाइप्स के टेस्टिंग  के लिए जाना जाता है.

अनोखा रंग और आकर्षक डिजाइन
इस स्कूटर को एक बहुत ही खास कलर थीम 'Matte Metallic Blue Officina 8' में पेश किया गया है. इसका रंग वर्कशॉप में काम करने वाले लोगों की यूनिफ़ॉर्म और मशीनों से प्रेरित है. स्कूटर की बॉडी पर मेटालिक रिवेट्स (Rivets) के साथ पीतल और एल्यूमीनियम के रंगों का इस्तेमाल किया गया है, जो इसे एक 'विंटेज' और 'रॉ' लुक देता है. यह स्पेशल एडिशन केवल चुनिंदा डीलरशिप्स पर ही बिक्री के लिए उपलब्ध होगा.

'वेलकम किट' और स्टैंडर्ड हेलमेट
खरीदारों के अनुभव को यादगार बनाने के लिए वेस्पा इस स्कूटर के साथ एक 'मैचिंग हेलमेट' मानक (Standard) तौर पर दे रही है, जिसका रंग स्कूटर जैसा ही होगा. इसके अलावा, ग्राहकों को एक विशेष Welcome Kit भी दी जाएगी. इस किट में एक 'ओनर्स बुक' शामिल होगी, जो Officina 8 विभाग के इतिहास, उसकी फिलॉसफी और वेस्पा के निर्माण की यात्रा के बारे में विस्तार से बताएगी.

Add Zee News as a Preferred Source

इंजन और परफॉरमेंस
तकनीकी रूप से देखें तो Vespa Officina 8 को 125cc और 150cc दोनों इंजन विकल्पों में पेश किया गया है. इसके इजन स्पेसिफिकेशन इसके मानक (Standard) मॉडल्स के समान ही रखे गए हैं. इसका मतलब है कि ग्राहकों को वही स्मूद राइडिंग अनुभव और वेस्पा की भरोसेमंद परफॉरमेंस मिलेगी, जिसके लिए यह ब्रांड दुनिया भर में मशहूर है.

खास एक्सेसरीज और मर्चेंडाइज
पियाजियो ने इस स्कूटर के साथ एक्सेसरीज और मर्चेंडाइज की एक पूरी रेंज भी पेश की है, जिसे ग्राहक अतिरिक्त कीमत देकर खरीद सकते है. इस लिस्ट में मैचिंग टॉप बॉक्स, विंडब्रेकर्स, हुडीज, टी-शर्ट्स, बैकपैक्स और की-चेन शामिल हैं. ये चीजें उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो वेस्पा के क्लासिक और कूल लाइफस्टाइल को पूरी तरह अपनाना चाहते हैं.

About the Author
author img
Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

TAGS

Vespa Officina 8

Trending news

'पाकिस्तान ने मेरे बेटे को कारगिल में मार डाला, फिर दुश्मन देश क्यों गए गौरव गोगोई'
Gaurav Gogoi
'पाकिस्तान ने मेरे बेटे को कारगिल में मार डाला, फिर दुश्मन देश क्यों गए गौरव गोगोई'
बेंगलुरु में दर्दनाक हादसा, हाईवे पर एक साथ टकराई कई गाड़ियां, 7 की मौत
Bengaluru Road Accident
बेंगलुरु में दर्दनाक हादसा, हाईवे पर एक साथ टकराई कई गाड़ियां, 7 की मौत
125 सालों बाद बदलेगा PM का ऑफिस, पीएम मोदी आज करेंगे 'सेवा तीर्थ' का उद्घाटन
Seva Teerth
125 सालों बाद बदलेगा PM का ऑफिस, पीएम मोदी आज करेंगे 'सेवा तीर्थ' का उद्घाटन
जो DGCA को करना चाहिए था उसे...रोहित पवार के दावों पर शिवसेना लीडर ने कही ये बात
ajit pawar plane crash
जो DGCA को करना चाहिए था उसे...रोहित पवार के दावों पर शिवसेना लीडर ने कही ये बात
गुजरात में होगा देसी गायों का 'महाकुंभ', इंडियन कैटल शो में जागरूक किए जाएंगे लोग
Indian Cattle Show 2026
गुजरात में होगा देसी गायों का 'महाकुंभ', इंडियन कैटल शो में जागरूक किए जाएंगे लोग
'बांग्लादेश के साथ खड़ा है भारत' काउंटिंग के बीच मोदी ने दी बधाई, लेट हो गए शहबाज
Bangladesh Elecion 2026
'बांग्लादेश के साथ खड़ा है भारत' काउंटिंग के बीच मोदी ने दी बधाई, लेट हो गए शहबाज
न बुलाए जाएं गवाह...चीनी वीजा स्कैम केस में HC का निर्देश, चिदंबरम ने दी थी चुनौती
Chinese Visa Scam
न बुलाए जाएं गवाह...चीनी वीजा स्कैम केस में HC का निर्देश, चिदंबरम ने दी थी चुनौती
बेंगलुरु के विला में डबल मर्डर… US-रिटर्न इंजीनियर ने की मां-बाप की हत्या?
Bengaluru villa murder
बेंगलुरु के विला में डबल मर्डर… US-रिटर्न इंजीनियर ने की मां-बाप की हत्या?
अजरबैजान में किडनैप हुए 2 गुजराती, डंकी रूट से जा रहे थे अमेरिका; किया गया रेस्क्यू
Donkey Route
अजरबैजान में किडनैप हुए 2 गुजराती, डंकी रूट से जा रहे थे अमेरिका; किया गया रेस्क्यू
2027 से पहले पंजाब में ‘ऑपरेशन लोटस’? AAP विधायक का आरोप - BJP ने टिकट का दिया ऑफर
Punjab news in hindi
2027 से पहले पंजाब में ‘ऑपरेशन लोटस’? AAP विधायक का आरोप - BJP ने टिकट का दिया ऑफर