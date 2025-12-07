Advertisement
trendingNow13032526
Hindi Newsऑटोमोबाइल

पापा बनते ही 2.15 करोड़ की Lexus LM 350h के मालिक बने विक्की कौशल, जानें क्या है खरीदने की वजह

Vicky Kaushal New Car: Lexus LM 350h को यात्रियों को अधिकतम आराम देने के लिए डिज़ाइन किया गया है. इसमें काले या सफेद रंग के विकल्प के साथ सीटें चुनी जा सकती हैं.

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Dec 07, 2025, 05:12 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

पापा बनते ही 2.15 करोड़ की Lexus LM 350h के मालिक बने विक्की कौशल, जानें क्या है खरीदने की वजह

Vicky Kaushal: बॉलीवुड अभिनेता विक्की कौशल ने हाल ही में अपने गैराज में एक नई और शानदार गाड़ी शामिल की है. रिपोर्ट्स के अनुसार, उन्होंने लग्जरी MPV Lexus LM 350h खरीदी है, जिसकी एक्स-शोरूम कीमत ₹2.15 करोड़ रुपये है. यह MPV अपने अत्यधिक आरामदायक इंटीरियर और प्रीमियम फीचर्स के लिए जानी जाती है, और अब विक्की कौशल भी उन बॉलीवुड हस्तियों की सूची में शामिल हो गए हैं जिनके पास यह शानदार गाड़ी है. ये गाड़ी आराम के लिए जानी जाती है जिसमें वो अपनी फैमिली के साथ बड़े मजे से सफर कर सकते हैं और यही इस कार को खरीदने का सबसे बड़ा कारण है.

फीचर्स
Lexus LM 350h को यात्रियों को अधिकतम आराम देने के लिए डिज़ाइन किया गया है. इसमें काले या सफेद रंग के विकल्प के साथ सीटें चुनी जा सकती हैं. फ्रंट में 14 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम, Apple CarPlay, और Android Auto जैसे फीचर्स दिए गए हैं. लेकिन, असली लग्जरी रियर सेक्शन में है, जहाँ एक विशाल 48 इंच का डिस्प्ले दिया गया है, जिसे 23-स्पीकर ऑडियो सिस्टम सपोर्ट करता है. इसके अलावा, इसमें फोल्डेबल टेबल, वैनिटी मिरर, और एक छोटा फ्रिज (मिनी-रेफ्रिजरेटर) भी मिलता है.

सेफ़्टी 
सुरक्षा के मामले में Lexus ने LM 350h में कोई कसर नहीं छोड़ी है. यह कई बेहतरीन सुरक्षा फीचर्स से लैस है, जिसमें 'लेक्सस सेफ्टी सिस्टम' भी शामिल है. अन्य एडवांस फीचर्स में डायनैमिक रडार क्रूज कंट्रोल, लेन डिपार्चर अलर्ट के साथ स्टीयरिंग असिस्ट, लेन ट्रेसिंग असिस्ट, ऑटोमैटिक हाईबीम, और एडेप्टिव हाई बीम सिस्टम शामिल हैं. इसमें ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर, डिजिटल इनसाइड रियर व्यू मिरर, सेफ एग्जिट असिस्ट और प्री-कॉलिजन सिस्टम जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं, जो इसे बेहद सुरक्षित बनाते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

इंजन और परफॉर्मेंस
Lexus LM 350h में पावर के लिए 2.5 लीटर का चार-सिलेंडर पेट्रोल हाइब्रिड इंजन दिया गया है. यह इंजन MPV को 192 हॉर्स पावर की अधिकतम शक्ति और 240 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रदान करता है. इंजन को सीवीटी (CVT) गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है, जो स्मूथ और कुशल ड्राइविंग अनुभव सुनिश्चित करता है. हाइब्रिड सेटअप इसे पावर और ईंधन दक्षता का अच्छा मिश्रण देता है.

LM 350h खरीदने वाले अन्य स्टार्स 
विक्की कौशल से पहले भी कई बॉलीवुड और खेल जगत की हस्तियाँ इस लग्जरी MPV को खरीद चुकी हैं. जिन सितारों के पास पहले से ही Lexus LM 350h है, उनमें अभिनेता राजकुमार राव, पावर कपल् रणबीर कपूर और आलिया भट्ट, जाह्नवी कपूर और भारतीय क्रिकटर हार्दिक पांड्या शामिल हैं. भारतीय बाज़ार में यह गाड़ी ₹2.15 करोड़ रुपये (एक्स-शोरूम) की कीमत पर उपलब्ध है. 

About the Author
author img
Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

TAGS

Vicky kaushal

Trending news

गोपाल इटालिया पर हमले के बाद केजरीवाल का गुजरात दौरा, पीड़ित किसानों से होगी मुलाकात
Arvind Kejriwal
गोपाल इटालिया पर हमले के बाद केजरीवाल का गुजरात दौरा, पीड़ित किसानों से होगी मुलाकात
कहा था पीछे मुड़ी तो गोली मार देंगे... ढाका से लौटी सुनाली की आपबीती सुन रो देंगे!
Sunali Khatun
कहा था पीछे मुड़ी तो गोली मार देंगे... ढाका से लौटी सुनाली की आपबीती सुन रो देंगे!
ताबड़तोड़ फ्लाइट्स कैंसल, मचा हाहाकार; क्या विदेशी CEO को हटा सकती है मोदी सरकार?
IndiGo crisis
ताबड़तोड़ फ्लाइट्स कैंसल, मचा हाहाकार; क्या विदेशी CEO को हटा सकती है मोदी सरकार?
गोवा में कैसे धू-धूकर जल गया नाइट क्लब? 25 मौतें होने की वजह एक नहीं कई, जानिए कैसे?
Goa
गोवा में कैसे धू-धूकर जल गया नाइट क्लब? 25 मौतें होने की वजह एक नहीं कई, जानिए कैसे?
चुनाव से पहले बंगाल में सुपर ट्विस्ट, ओवैसी को हुमायूं कबीर ने बताया बड़ा भाई
West Bengal
चुनाव से पहले बंगाल में सुपर ट्विस्ट, ओवैसी को हुमायूं कबीर ने बताया बड़ा भाई
'CM ममता रखें मेरे बच्चे का नाम...', सुनाली खातून ने क्यों जताई इच्छा?
Sunali Khatun
'CM ममता रखें मेरे बच्चे का नाम...', सुनाली खातून ने क्यों जताई इच्छा?
Goa Fire: मैनेजर गिरफ्तार, मजिस्ट्रेट जांच के आदेश; मालिकों के खिलाफ FIR दर्ज
Goa Fire
Goa Fire: मैनेजर गिरफ्तार, मजिस्ट्रेट जांच के आदेश; मालिकों के खिलाफ FIR दर्ज
एक मंच पर दिखीं कंगना, महुआ और सुप्रिया; सांसदों के डांस ने मचाया धमाल
Kangana Ranaut video
एक मंच पर दिखीं कंगना, महुआ और सुप्रिया; सांसदों के डांस ने मचाया धमाल
-40°C में भी नहीं रुकेगी भारत की रफ्तार, लद्दाख में 5000 करोड़ के 125 प्रोजेक्ट्स...
BRO 125 Infrastructure Projects
-40°C में भी नहीं रुकेगी भारत की रफ्तार, लद्दाख में 5000 करोड़ के 125 प्रोजेक्ट्स...
'हमारे वाले अकेले घूमने...', पुतिन के दौरे के बाद कांग्रेस ने PM मोदी से पूछा सवाल
PM Modi
'हमारे वाले अकेले घूमने...', पुतिन के दौरे के बाद कांग्रेस ने PM मोदी से पूछा सवाल