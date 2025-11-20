Victoris, Sonet या Venue इस नवंबर कौन सी गाड़ी खरीदना रहेगा सही, जानें हर एक

Budget Range SUV: नवंबर में काफी सारे लोग डिस्काउंट और ऑफफर्स की वजह से कर खरीदने की प्लानिंग करते हैं. दरअसल नए साल से पहले कंपनियां की तरह के ऑफफर्स की पेशकश करती हैं. ऐसे में आप एक कॉम्पैक्ट एसयूवी खरीदने का मन बना रहे हैं तो आज हम आपको सही ऑप्शन के बारे में बताने जा रहे हैं. दरअसल भारत में Maruti Suzuki Victoris, Kia Sonet और Hyundai Venue इस सेगमेंट के तीन मजबूत दावेदार हैं, लेकिन इनमें से कौन सा ऑप्शन बेस्ट है ये आज हम आपको बताने जा रहे हैं.

Maruti Suzuki Victoris: ये एसयूवी अपने दमदार माइलेज और हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के लिए सबसे अलग है. अगर आपकी प्राथमिकता फ्यूल बचाना है और आप स्ट्रांग हाइब्रिड विकल्प चाहते हैं तो Victoris बहुत आगे है. इसकी लंबाई Venue और Sonet से थोड़ी ज़्यादा है, जिससे यह अधिक स्पेशियस और बड़ी एसयूवी जैसी दिखती है. ग्राउंड क्लियरेंस की बात की जाए तो ये 210 mm का है जिसकी बदौलत ये खराब सड़कों के लिए बेहतर बन जाती है. Venue और Sonet की तुलना में इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत काफी ज्यादा है. इसमें 1.5L मिल जाता है. इसमें टर्बो-पेट्रोल इंजन वाली Venue/Sonet जितनी दमदार परफॉर्मेंस नहीं मिलती.

Kia Sonet: ये एसयूवी एक स्पोर्टी लुक और वाइड रेंज के ट्रांसमिशन विकल्पों के लिए जानी जाती है. इसका डिज़ाइन बहुत ही आकर्षक और यूथफुल है. इसमें 1.2L NA पेट्रोल, 1.0L टर्बो-पेट्रोल (DCT/iMT के साथ), और 1.5L डीज़ल (ऑटोमैटिक के साथ) जैसे कई विकल्प मिलते हैं. इसमें बूट स्पेस (385 लीटर) Venue से ज़्यादा है, और यह फीचर्स से भरी हुई है. Sonet में Level-1 ADAS मिलता है, जबकि Venue 2025 में Level-2 ADAS मिलता है.

Hyundai Venue 2025: ये एसयूवी अपने प्रीमियम इंटीरियर, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और एडवांस सेफ्टी फीचर्स के लिए चर्चा में है. इसमें ग्राहकों को लेवल-2 ADAS (Advanced Driver Assistance System) मिलता है. इसमें 12.3 इंच के ड्यूल डिस्प्ले (टचस्क्रीन और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर) और वायरलेस एप्पल कारप्ले/एंड्रॉइड ऑटो जैसे फीचर्स Sonet से बेहतर हैं. इसमें रियर सीट रिक्लाइन का फीचर है, जो लॉंग ट्रिप्स के लिए बहुत आरामदायक हो सकता है. Sonet (385L) की तुलना में बूट स्पेस (350L) थोड़ा कम है. Sonet की तुलना में इसकी शुरुआती कीमत थोड़ी ज़्यादा है.

कौन सी एसयूवी है बेस्ट: माइलेज और स्पेस के मामले में Victoris का कोई तोड़ नहीं है. इसमें हाइब्रिड तकनीक, बड़ा साइज़ और बेहतर ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है. लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और सेफ्टी के मामले में Level-2 ADAS, ड्यूल 12.3 इंच डिस्प्ले और रियर सीट रिक्लाइन के साथ वेन्यू एक अच्छा ऑप्शन है. अगर बजट के हिसाब से देखें तो Sonet इन तीनों सबसे आगे है. चूंकि नई Hyundai Venue 2025 हाल ही में Level-2 ADAS और बड़े डिस्प्ले के साथ लॉन्च हुई है, यह लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और सेफ्टी के मामले में सबसे आगे है. अगर आपका बजट अलाऊ करता है तो वेन्यू 2025 में एक बहुत ही ऑप्शन है.