हीरो मोटोकॉर्प ने उतारा नया 'VIDA VX2 Go 3.4', अब 100 KM की रेंज और भी कम कीमत में

VIDA VX2 Go 3.4: हीरो मोटोकॉर्प ने भारतीय इलेक्ट्रिक स्कूटर बाज़ार में अपनी पकड़ मजबूत करते हुए, एक नया दांव खेला है. कंपनी ने अपनी इलेक्ट्रिक स्कूटर लाइनअप में VIDA VX2 Go का एक और दमदार वेरिएंट लॉन्च कर दिया है, जिसकी कीमत 1.02 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी गई है. देखने में तो यह स्कूटर अपने पुराने डिज़ाइन और फीचर्स जैसा ही लगता है, लेकिन इसके अंदर किया गया सबसे बड़ा बदलाव इसे एक गेम चेंजर बना सकता है—जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इसकी बढ़ी हुई रेंज की.

नया क्या है इस VIDA VX2 Go 3.4 kWh में?

सबसे महत्वपूर्ण अपडेट स्कूटर के दिल यानी उसकी बैटरी में किया गया है. नए VX2 Go वेरिएंट में अब 3.4 kWh क्षमता का डुअल-रिमूवेबल-बैटरी सेटअप दिया गया है. कंपनी का दावा है कि यह बैटरी अब सिंगल चार्ज पर 100 किलोमीटर तक की वास्तविक (रियल-वर्ल्ड) रेंज दे सकती है. यह उन ग्राहकों के लिए एक बड़ी राहत है जो अक्सर रेंज की चिंता करते थे. परफॉर्मेंस के मामले में, यह स्कूटर 8 hp की पावर और 26 Nm का टॉर्क पैदा करता है, जिसकी टॉप स्पीड 70 किलोमीटर प्रति घंटा है. राइडर्स को अपनी सहूलियत के हिसाब से दो राइड मोड्स—इको और राइड—मिलते हैं.

क्या ग्राहक इसे सस्ते में खरीद सकते हैं?

यह स्कूटर लॉन्च की सबसे दिलचस्प बात है. हीरो मोटोकॉर्प ने एक ख़ास 'बैटरी-एज-ए-सर्विस' (Battery-as-a-Service) मॉडल भी पेश किया है. इस मॉडल के तहत, ग्राहक VX2 Go 3.4 kWh को शुरुआती कीमत ₹ 60,000 में खरीद सकते हैं और उसके बाद बैटरी के इस्तेमाल के लिए प्रति किलोमीटर ₹ 0.90 का भुगतान सब्सक्रिप्शन प्लान के तहत कर सकते हैं. यह मॉडल उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो बैटरी की कीमत को शुरुआत में निवेश नहीं करना चाहते.

कौन से फीचर्स इसे बनाते हैं स्मार्ट?

यह इलेक्ट्रिक स्कूटर केवल रेंज या बैटरी तक सीमित नहीं है, बल्कि यह टेक्नोलॉजी में भी आगे है. इसमें एक 4.3-इंच का डिजिटल डिस्प्ले दिया गया है. सबसे बड़ी सुविधा यह है कि इसकी बैटरी पैक हटाने योग्य (Removable) हैं, जिससे आप इन्हें आसानी से निकालकर घर पर भी चार्ज कर सकते हैं. यह स्कूटर My VIDA ऐप के माध्यम से स्मार्टफोन कनेक्टिविटी को भी सपोर्ट करता है, जिससे राइडर्स को नेविगेशन, म्यूजिक कंट्रोल और कॉल अलर्ट जैसी सुविधाएँ मिलती हैं. बेहतर विजिबिलिटी के लिए इसमें फुल LED लाइटिंग और बेहतर दक्षता के लिए रीजनेरेटिव ब्रेकिंग (Regenerative Braking) जैसी तकनीक भी मौजूद है.