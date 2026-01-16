बिना चार्ज किए दौड़ेंगे Vinfast के ये इलेक्ट्रिक स्कूटर, एक मिनट में बैटरी हो जाएगी फुल!

Swappable electric Scooters: वियतनामी इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता विनफास्ट ने टू-व्हीलर सेगमेंट में एक बड़ा धमाका करते हुए चार नए इलेक्ट्रिक स्कूटर पेश किए हैं. कंपनी की सबसे बड़ी ताकत इनका बड़ा बैटरी स्वैपिंग नेटवर्क है, जिसकी मदद से यूजर बिना चार्जिंग के इंतजार किए, महज कुछ मिनटों में बैटरी बदलकर अपना सफर जारी रख सकते हैं.

चार्जिंग का झंझट खत्म

विनफास्ट ने अपने पहले चरण में 4,500 बैटरी स्वैप स्टेशन शुरू कर दिए हैं. कंपनी का लक्ष्य 2026 की पहली तिमाही तक इसे 45,000 स्टेशनों तक पहुचाने का है. यह नेटवर्क पारंपरिक पेट्रोल पंपों से भी बड़ा होगा, जिससे राइडर्स को डिस्चार्ज बैटरी के बदले तुरंत चार्ज्ड बैटरी मिल जाएगी.

नई रेंज के धाकड़ मॉडल्स

कंपनी ने तीन मुख्य मॉडल्स लॉन्च किए हैं जो बैटरी स्वैपिंग तकनीक पर काम करते हैं. चलिए इनके बारे में जान लेते हैं.

Viper: यह इस रेंज का टॉप मॉडल है. इसमें स्मार्ट की, चोरी से सुरक्षा (Anti-theft), और लोकेशन ट्रैकिंग जैसे फीचर्स हैं. इसमें 3,000W की मोटर दी गई है.

Feliz II: यह मॉडल भी 70 kmph की टॉप स्पीड और दमदार परफॉरमेंस के साथ आता है.

Evo: यह युवाओं के लिए एक स्टाइलिश और किफायती विकल्प है.

रेंज और परफॉरमेंस

लंबी दूरी: Evo मॉडल एक बार बैटरी फुल होने पर 165 किमी तक की रेंज देता है, जबकि Viper और Feliz II लगभग 156 किमी की रेंज प्रदान करते हैं.

दो बैटरी स्लॉट: इन स्कूटर्स में सीट के नीचे 1.5 kWh की दो LFP बैटरियां लगी हैं, जो अधिक सुरक्षित और टिकाऊ हैं.

रफ्तार: इनकी अधिकतम रफ्तार 70 किमी/घंटा तक है.

Amio और Evo Lite

Amio: यह एक पैडल-असिस्टेड स्कूटर है, जो कम दूरी की शहरी यात्रा के लिए बेस्ट है.

Evo Lite: जिन लोगों के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, उनके लिए Evo Lite पेश किया गया है. इसकी टॉप स्पीड 50 किमी/घंटा से कम रखी गई है, जिससे इसे चलाने के लिए लाइसेंस की जरूरत नहीं होगी.

सबसे जरूरी फीचर्स:

मोटर: 2,450W से 3,000W तक की हब मोटर.

लाइटिंग: LED प्रोजेक्टर हेडलैंप.

सस्पेंशन: बेहतर राइड के लिए बाहरी ऑयल रिजर्व वाले डुअल रियर शॉक एब्जॉर्बर.