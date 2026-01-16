Advertisement
trendingNow13076269
Hindi Newsऑटोमोबाइलबिना चार्ज किए दौड़ेंगे Vinfast के ये इलेक्ट्रिक स्कूटर, एक मिनट में बैटरी हो जाएगी फुल!

बिना चार्ज किए दौड़ेंगे Vinfast के ये इलेक्ट्रिक स्कूटर, एक मिनट में बैटरी हो जाएगी फुल!

Swappable electric Scooters: विनफास्ट ने अपने पहले चरण में 4,500 बैटरी स्वैप स्टेशन शुरू कर दिए हैं. कंपनी का लक्ष्य 2026 की पहली तिमाही तक इसे 45,000 स्टेशनों तक पहुचाने का है. यह नेटवर्क पारंपरिक पेट्रोल पंपों से भी बड़ा होगा.

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Jan 16, 2026, 11:36 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बिना चार्ज किए दौड़ेंगे Vinfast के ये इलेक्ट्रिक स्कूटर, एक मिनट में बैटरी हो जाएगी फुल!

Swappable electric Scooters: वियतनामी इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता विनफास्ट ने टू-व्हीलर सेगमेंट में एक बड़ा धमाका करते हुए चार नए इलेक्ट्रिक स्कूटर पेश किए हैं. कंपनी की सबसे बड़ी ताकत इनका बड़ा बैटरी स्वैपिंग नेटवर्क है, जिसकी मदद से यूजर बिना चार्जिंग के इंतजार किए, महज कुछ मिनटों में बैटरी बदलकर अपना सफर जारी रख सकते हैं. 

चार्जिंग का झंझट खत्म
विनफास्ट ने अपने पहले चरण में 4,500 बैटरी स्वैप स्टेशन शुरू कर दिए हैं. कंपनी का लक्ष्य 2026 की पहली तिमाही तक इसे 45,000 स्टेशनों तक पहुचाने का है. यह नेटवर्क पारंपरिक पेट्रोल पंपों से भी बड़ा होगा, जिससे राइडर्स को डिस्चार्ज बैटरी के बदले तुरंत चार्ज्ड बैटरी मिल जाएगी.

नई रेंज के धाकड़ मॉडल्स
कंपनी ने तीन मुख्य मॉडल्स लॉन्च किए हैं जो बैटरी स्वैपिंग तकनीक पर काम करते हैं. चलिए इनके बारे में जान लेते हैं. 

Add Zee News as a Preferred Source

Viper: यह इस रेंज का टॉप मॉडल है. इसमें स्मार्ट की, चोरी से सुरक्षा (Anti-theft), और लोकेशन ट्रैकिंग जैसे फीचर्स हैं. इसमें 3,000W की मोटर दी गई है.

Feliz II: यह मॉडल भी 70 kmph की टॉप स्पीड और दमदार परफॉरमेंस के साथ आता है.

Evo: यह युवाओं के लिए एक स्टाइलिश और किफायती विकल्प है.

रेंज और परफॉरमेंस
लंबी दूरी: Evo मॉडल एक बार बैटरी फुल होने पर 165 किमी तक की रेंज देता है, जबकि Viper और Feliz II लगभग 156 किमी की रेंज प्रदान करते हैं.

दो बैटरी स्लॉट: इन स्कूटर्स में सीट के नीचे 1.5 kWh की दो LFP बैटरियां लगी हैं, जो अधिक सुरक्षित और टिकाऊ हैं.

रफ्तार: इनकी अधिकतम रफ्तार 70 किमी/घंटा तक है.

Amio और Evo Lite
Amio: यह एक पैडल-असिस्टेड स्कूटर है, जो कम दूरी की शहरी यात्रा के लिए बेस्ट है.

Evo Lite: जिन लोगों के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, उनके लिए Evo Lite पेश किया गया है. इसकी टॉप स्पीड 50 किमी/घंटा से कम रखी गई है, जिससे इसे चलाने के लिए लाइसेंस की जरूरत नहीं होगी.

सबसे जरूरी फीचर्स:
मोटर: 2,450W से 3,000W तक की हब मोटर.

लाइटिंग: LED प्रोजेक्टर हेडलैंप.

सस्पेंशन: बेहतर राइड के लिए बाहरी ऑयल रिजर्व वाले डुअल रियर शॉक एब्जॉर्बर.

About the Author
author img
Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

TAGS

Swappable electric Scooters

Trending news

'यह राष्ट्र विरोधी काम' BMC चुनाव की काउंटिंग के एक घंटे के भीतर बोले राहुल गांधी
BMC Chunav 2026
'यह राष्ट्र विरोधी काम' BMC चुनाव की काउंटिंग के एक घंटे के भीतर बोले राहुल गांधी
BMC चुनाव: रुझानों में यूं ही क्लीन स्वीप नहीं कर रही भाजपा, गुजरातियों ने किया खेला
BMC Chunav 2026
BMC चुनाव: रुझानों में यूं ही क्लीन स्वीप नहीं कर रही भाजपा, गुजरातियों ने किया खेला
PMC Election Results: पुणे में एक तरफा बढ़त, 42 सीटों पर आगे चल रही BJP
Pune Election Result Live
PMC Election Results: पुणे में एक तरफा बढ़त, 42 सीटों पर आगे चल रही BJP
नागपुर के नतीजों से पहले बढ़ा सियासी पारा, BJP का बचेगा गढ़ या विपक्ष का पलटवार?
nagpur election result live
नागपुर के नतीजों से पहले बढ़ा सियासी पारा, BJP का बचेगा गढ़ या विपक्ष का पलटवार?
BMC चुनाव के नतीजों में होगी देरी! काउंटिंग की प्रक्रिया बदली
BMC Wards Counting Delay
BMC चुनाव के नतीजों में होगी देरी! काउंटिंग की प्रक्रिया बदली
Thane Election Result LIVE: ठाणे में वोटों की गिनती जारी, रुझान में BJP आगे
Thane Election Result LIVE
Thane Election Result LIVE: ठाणे में वोटों की गिनती जारी, रुझान में BJP आगे
'नियम सबके लिए एक है...', बंगाल में BLO ने थमाया पत्नी को सुनवाई का नोटिस
Special Intensive Revision
'नियम सबके लिए एक है...', बंगाल में BLO ने थमाया पत्नी को सुनवाई का नोटिस
BMC 2026: चुनाव नहीं, सिस्टम रीसेट; मुंबई की राजनीति क्यों नए दौर में दाखिल हो रही?
bmc
BMC 2026: चुनाव नहीं, सिस्टम रीसेट; मुंबई की राजनीति क्यों नए दौर में दाखिल हो रही?
Maharashtra BMC Election 2026 Result LIVE | बीएमसी चुनाव परिणाम 2026: चुनाव में BJP 50+ सीटों पर आगे, उद्भव गुट को मिली 40+ सीटों पर बढ़त
BMC election results
Maharashtra BMC Election 2026 Result LIVE | बीएमसी चुनाव परिणाम 2026: चुनाव में BJP 50+ सीटों पर आगे, उद्भव गुट को मिली 40+ सीटों पर बढ़त
भैरव बटालियन और IBG की तैनाती, क्या भारत-पाकिस्तान युद्ध करीब है? जंग हुई तो PAK...
DNA
भैरव बटालियन और IBG की तैनाती, क्या भारत-पाकिस्तान युद्ध करीब है? जंग हुई तो PAK...