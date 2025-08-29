VinFast लॉन्च करने जा रही VF6 और VF7 इलेक्ट्रिक कार, जानें रेंज और वेरिएंट्स

VinFast VF6, VF7 India Launch: विनफास्ट VF6 और VF7 की प्री-बुकिंग 21,000 रुपये की टोकन अमाउंट पर शुरू हो चुकी है ग्राहक इसे लॉन्च से पहले ही बुक करवा सकते हैं.
VinFast VF6, VF7 Launch: वियतनामी इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता, विनफास्ट, VF6 और VF7 SUV के लॉन्च के साथ भारत में ऑपरेशन शुरू करने जा रहे हैं. दोनों मॉडल आधिकारिक तौर पर बिक्री के लिए उपलब्ध होंगे और इनकी कीमत की घोषणा 6 सितंबर, 2025 को की जाएगी. विनफास्ट VF6 और VF7 की प्री-बुकिंग 21,000 रुपये की टोकन अमाउंट पर शुरू हो चुकी है. इस महीने की शुरुआत में, कार निर्माता ने तमिलनाडु के थूथुकुडी स्थित अपनी असेंबली फेसिलिटी से पहली इलेक्ट्रिक कार (VF7) का प्रोडक्शन शुरू किया था.
विनफास्ट VF6
अपने ग्लोबल वेरीनत की तरह, भारत में VF6 में 59.6kWh का बैटरी पैक, 204bhp का फ्रंट-एक्सल माउंटेड इलेक्ट्रिक मोटर और फ्रंट व्हील ड्राइव सिस्टम उपलब्ध होगा. इसकी WLTP रेंज 480 किमी है. विनफास्ट VF6 दो ट्रिम लेवल - अर्थ और विंड में उपलब्ध होगी और इसमें छह रंग विकल्प - जेट ब्लैक, अर्बन मिंट, डेसैट सिल्वर, जेनिथ ग्रे, इनफिनिटी ब्लैंक और क्रिमसन रेड उपलब्ध होंगे. अर्थ ट्रिम में ऑल-ब्लैक केबिन थीम होगी, जबकि विंड ट्रिम में डुअल-टोन मोका ब्राउन और ब्लैक थीम होगी.
विनफास्ट VF7
विनफास्ट VF7 इलेक्ट्रिक एसयूवी मॉडल लाइनअप तीन ट्रिम्स - अर्थ, विंड और स्काई - में उपलब्ध होगी, जिसमें VF6 के समान छह रंग विकल्प होंगे. बेस वेरिएंट में ऑल-ब्लैक केबिन होगा, जबकि विंड और स्काई ट्रिम्स में डुअल-टोन मोका ब्राउन और ब्लैक इंटीरियर होगा। VF7 के पावरट्रेन सेटअप में 70.8kWh का बैटरी पैक होगा, जो सिंगल और डुअल मोटर कॉन्फ़िगरेशन विकल्पों में उपलब्ध होगा. यह इलेक्ट्रिक कार पूरी तरह चार्ज होने पर 496 किमी तक की रेंज देगी. डुअल मोटर AWD वेरिएंट 354PS की पावर और 500Nm का टॉर्क देगा. यह केवल 5.8 सेकंड में 0 से 100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ लेती है.
कॉमन स्पेक्स
अपकमिंग विनफास्ट VF6 और VF7 में कई सपेक्स एक जैसे हैं, जैसे 12.9-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, पावर्ड ड्राइवर सीट, वेंटिलेटेड सीटें, डुअल ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल, HUD (हेड-अप डिस्प्ले), पैनोरमिक ग्लास रूफ, ब्लाइंडस्पॉट मॉनिटर, 8 एयरबैग, लेवल 2 ADAS (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम) आदि.