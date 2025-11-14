वियतनाम की VinFast भारत में उतारने को तैयार ये 7-सीटर इलेक्ट्रिक MPV, टेंशन में आईं किआ और BYD

Vinfast Limo Green: वियतनाम की इलेक्ट्रिक गाड़ी बनाने वाली कंपनी VinFast (विनफास्ट) भारतीय बाज़ार में तेज़ी से अपनी जगह बना रही है. कंपनी ने इसी साल की शुरुआत में अपनी नई Limo Green 7-सीटर इलेक्ट्रिक MPV (मल्टी-पर्पस व्हीकल) का डिज़ाइन पेटेंट कराया था, और अब उन्होंने इसकी टेस्टिंग भी शुरू कर दी है. हाल ही में, इस MPV को भारत की सड़कों पर टेस्टिंग के दौरान देखा गया है. आइए जानते हैं कि VinFast Limo Green 7s में कौन-कौन से खास फीचर्स देखने को मिलेंगे और यह भारत में कितनी सफल हो सकती है.

Limo Green

टेस्टिंग के दौरान स्पॉट हुआ यह प्रोटोटाइप (गाड़ी का शुरुआती मॉडल) भारी कैमोफ्लेज (Camouflaged) में ढका हुआ था, लेकिन इसका डिज़ाइन वियतनाम में हाल ही में लॉन्च हुई Limo Green से काफी मिलता-जुलता है.

डिज़ाइन: इस टेस्ट मॉडल में एक लंबा और सीधा (Vertical Stance) लुक दिखा. इसमें खास खड़ी (Vertical) टेल लैम्प्स और एक बड़ा ग्लासहाउस (खिड़कियों का क्षेत्र) भी दिखाई दिया.

समानता: इसके अलॉय व्हील का डिज़ाइन और टेलगेट (पीछे का दरवाज़ा) का प्रोफाइल बिल्कुल वैसा ही है जैसा पेटेंट फाइलिंग में दिखाया गया था.

बैटरी और रेंज: क्या यह लंबी दूरी तय करेगी?VinFast Limo Green की रेंज और पावर काफी प्रभावशाली है.बैटरी: इसमें $60.1 \text{ kWh}$ का बैटरी पैक मिलने की उम्मीद है.पावर: यह बैटरी $201 \text{ bhp}$ की पावर और 280 Nm का टॉर्क देने वाली इलेक्ट्रिक मोटर के साथ आती है. ड्राइविंग रेंज: यह फ्रंट-व्हील-ड्राइव सेटअप है और इसकी NEDC सर्टिफाइड रेंज लगभग 450 किलोमीटर है.चार्जिंग: यह MPV 30 मिनट में 70 % तक फास्ट चार्जिंग कर सकती है.

Limo Green का इंटीरियर और फीचर्स

वियतनाम में, Limo Green का केबिन डिज़ाइन बहुत ही साफ-सुथरा और मिनिमलिस्टिक है.

केबिन और सीटिंग: उम्मीद है कि भारत में भी यह मॉडल तीन-रो सीटिंग और सात यात्रियों की क्षमता के साथ आएगा.फीचर्स: इसमें 10.1 इंच का इन्फोटेनमेंट डिस्प्ले, लेदर जैसी अपहोल्स्ट्री, 360 डिग्री कैमरा और एक फ्लोटिंग सेंटर कंसोल जैसे प्रीमियम फीचर्स मिलने की संभावना है.