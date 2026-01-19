Tata Punch Facelift को धूल चटाने आ रही Vinfast VF5 ! किफायती कीमत में मिलेंगे हाईटेक फीचर्स

Vinfast VF5: वियतनामी इलेक्ट्रिक कार निर्माता कंपनी विनफास्ट (Vinfast) भारतीय बाजार में अपनी पकड़ मजबूत करवाने के लिए तैयारी कर रही है. कंपनी जल्द ही अपनी किफायती इलेक्ट्रिक हैचबैक Vinfast VF5 को भारत में लॉन्च कर सकती है. अगर आप भी इस कार के बारे में जानने के लिए तैयार हैं तो चलिए इसकी कुछ जोरदार खासियतों के बारे में जान लिया जाए.

Vinfast VF5: पंच EV से होगा मुकाबला

कंपनी अपनी बजट-फ्रेंडली हैचबैक VF5 को भी भारत लाने पर विचार कर रही है. अंतरराष्ट्रीय बाजारों में यह कार VF3 और VF6 SUV के बीच के सेगमेंट में आती है. भारत में लॉन्च होने पर इसकी सीधी टक्कर टाटा टियागो EV और टाटा पंच EV जैसे स्थापित मॉडलों से होगी. यह उन ग्राहकों के लिए एक नया विकल्प बनेगी जो किफायती बजट में प्रीमियम इलेक्ट्रिक एक्सपीरियंस चाहते हैं.

पावरफुल बैटरी और रेंज

ग्लोबल मार्केट में VF5 दो बैटरी ऑप्शन 29.6kWh और 37.23kWh के साथ आती है. इसका छोटा बैटरी पैक 95hp की पावर और 268 किमी की रेंज (NEDC) देता है, जबकि बड़ा 37.23kWh वाला पैक 136hp की पावर और 326 किमी तक की रेंज प्रदान करता है. भारत में कंपनी कौन सा वेरिएंट लाएगी, यह अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि यह भारतीय परिस्थितियों के हिसाब से पर्याप्त माइलेज और दमदार परफॉर्मेंस देगी.

साइज और बोल्ड डिजाइन

डिजाइन के मामले में विनफास्ट VF5 एक हैचबैक होने के बावजूद SUV जैसा अहसास देती है. इसमें मस्कुलर व्हील आर्चेस और चारों तरफ ब्लैक बॉडी क्लैडिंग दी गई है. साइज की बात करें तो यह टाटा पंच EV से लंबाई में 110 मिमी बड़ी है, जिससे इसमें बेहतर लेगरूम मिलता है. इसकी कुल लंबाई 3,967 मिमी है और इसमें 260 लीटर का बूट स्पेस दिया गया है, जिसे पिछली सीटों को मोड़कर 900 लीटर तक बढ़ाया जा सकता है.

प्रीमियम इंटीरियर और स्मार्ट फीचर्स

इस इलेक्ट्रिक कार का केबिन काफी आधुनिक और ड्राइवर-केंद्रित है. इसमें 8-इंच का मुख्य इंफोटेनमेंट टचस्क्रीन और 7-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है. केबिन को 'ऑल-ब्लैक' थीम और सिल्वर हाइलाइट्स के साथ प्रीमियम लुक दिया गया है. इसमें लेदरेट सीट कवर्स, 4-स्पीकर साउंड सिस्टम, PM2.5 एयर फिल्टर और कीलेस एंट्री जैसे फीचर्स मिलते हैं, जो इसे एक हाई-टेक हैचबैक बनाते हैं.

एक्सपेक्टेड प्राइज

विनफास्ट अपनी दमदार प्राइजिंग के लिए जानी जाती है. एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत में VF5 की शुरुआती कीमत 12 लाख रुपये के आसपास हो सकती है. इस कीमत पर यह सीधे तौर पर टाटा पंच EV (9.99 लाख - 14.14 लाख रुपये) और टाटा टियागो EV के टॉप वेरिएंट्स को टक्कर देगी.