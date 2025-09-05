Vinfast VF6 और VF7 कल भारत में होगई लॉन्च, जानें किन खासियतों से होगई लैस

Vinfast VF6 and VF7 Launch: विनफास्ट VF6, हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक, एमजी जेडएस ईवी, टाटा कर्व ईवी और महिंद्रा BE6 को चुनौती देगी तो विनफास्ट VF7 का मुकाबला भारत में टाटा हैरियर ईवी और महिंद्रा XEV 9e से होने वाला है.
Vinfast VF6 and VF7 Launch: विनफास्ट VF6 और VF7 इलेक्ट्रिक SUV कल (यानी 6 सितंबर, 2025) से भारत में बिक्री के लिए उपलब्ध होंगी. खरीदार महज 21,000 रुपये का टोकन अमाउंट देकर इन इलेक्ट्रिक गाड़ियों की प्री-बुकिंग कर सकते हैं. विनफास्ट VF6, हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक, एमजी जेडएस ईवी, टाटा कर्व ईवी और महिंद्रा BE6 को चुनौती देने के लिए बेहद तगड़े डिजाइन के साथ मिडसाइज़ ईवी सेगमेंट में एंट्री करने को तैयार है. वहीं विनफास्ट VF7 का मुकाबला भारत में टाटा हैरियर ईवी और महिंद्रा XEV 9e से होने वाला है.
हालांकि इन इलेक्ट्रिक गाड़ियों की कीमतें अभी सामने नहीं आई हैं लेकिन अनुमान है कि VF6 और VF7 की कीमत क्रमशः 20-25 लाख रुपये और 25-30 लाख रुपये (ऑन-रोड) के आसपास हो सकती है. इन इलेक्ट्रिक SUVs की असेंबली तमिलनाडु स्थित विनफास्ट के थूथुकुडी प्लांट में शुरू हो चुकी है.
विनफास्ट VF6
यह इलेक्ट्रिक SUV लाइनअप दो ट्रिम्स - अर्थ और विंड में उपलब्ध होगी. कार मेकर ने खुलासा किया है कि एंट्री-लेवल अर्थ वेरिएंट ऑल-ब्लैक केबिन थीम के साथ उपलब्ध होगा, जबकि विंड ट्रिम ड्यूल-टोन मोका ब्राउन और ब्लैक थीम में आएगा. VF6 6 एक्सटीरियर कलर्स- क्रिमसन रेड, जेट ब्लैक, जेनिथ ग्रे, अर्बन मिंट, इनफिनिटी ब्लैंक और डेसैट सिल्वर में उपलब्ध होगी.
विनफास्ट VF6 में 59.6kWh का बैटरी पैक और फ्रंट-एक्सल पर लगा 204bhp का इलेक्ट्रिक मोटर होगी. यह सेटअप एक बार चार्ज करने पर 480 किमी की WLTP रेंज प्रदान ऑफर करता है.
विनफास्ट VF7
VF7 तीन ट्रिम्स - अर्थ, विंड और स्काई में उपलब्ध होगी. अर्थ वेरिएंट में ऑल-ब्लैक इंटीरियर होगा, जबकि विंड और स्काई डुअल-टोन मोका ब्राउन और ब्लैक थीम में उपलब्ध होंगे. एक्सटीरियर कलर ऑप्शन VF6 जैसे ही होंगे.
पावरट्रेन की बात करें तो, विनफास्ट VF7 में सिंगल और डुअल मोटर दोनों विकल्पों के साथ एक बड़ा 70.8kWh बैटरी पैक होगा. डुअल मोटर AWD वर्जन अधिकतम 345PS की पावर और 500Nm का टॉर्क देगा. यह नई विनफास्ट EV एक बार चार्ज करने पर 496 किमी तक की ड्राइविंग रेंज का दावा करती है. यह केवल 5.8 सेकंड में 0 से 00 किमी प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ने में सक्षम है.