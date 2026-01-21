वियतनाम की कंपनी ने दिखाया दम, Bharat NCAP क्रैश टेस्ट में पलट दी बाजी

VinFast Bharat NCAP: वियतनामी कार कंपनी विनफास्ट (VinFast) ने भारतीय इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) बाजार में कदम रखते ही अपनी मजबूती साबित कर दी है. हाल ही में भारत NCAP द्वारा किए गए क्रैश टेस्ट में विनफास्ट की दो नई ई-एसयूवी, VF6 और VF7, ने सेफ़्टी के मामले में झंडे गाड़ दिए हैं. चलिए जानते हैं सेफ़्टी के मामले में इन दोनों कारों ने क्या कमाल किया है.

दोनों कारों को मिली 5-स्टार रेटिंग

विनफास्ट के लिए यह गर्व की बात है कि उसकी दोनों शुरुआती कारों, VF6 और VF7, ने भारत NCAP क्रैश टेस्ट में पूर्ण 5-स्टार रेटिंग हासिल की है. इसका मतलब है कि ये कारें वयस्कों (Adults) और बच्चों (Children) दोनों के लिए सेफ़्टी के ऊंचे मानकों पर खरी उतरी हैं. हालांकि, स्कोर की बारीकियों को देखने पर कुछ ऐसे तथ्य सामने आए हैं जो हर खरीदार को जानने चाहिए.

एडल्ट और चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कोर

VF6 ने सेफ़्टी के मामले में अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन कुछ जगहों में सुधार की गुंजाइश दिखी:

एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन (AOP): इसे 32 में से 27.13 अंक मिले. टेस्ट के दौरान ड्राइवर के सिर और गर्दन की सेफ़्टी तो 'बेहतरीन' रही, लेकिन छाती (Chest) की सेफ़्टी को 'कमजोर' (Weak) आंका गया.

चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन (COP): बच्चों की सेफ़्टी में इसने 49 में से 44.41 अंक हासिल किए. साइड इम्पैक्ट टेस्ट में बच्चों के लिए सेफ़्टी 'बेमिसाल' पाई गई.

VinFast VF7: प्रीमियम एसयूवी और दमदार रेटिंग

एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन (AOP): इसे 32 में से 28.54 अंक मिले. VF6 की तरह इसमें भी ड्राइवर की छाती की सेफ़्टी 'कमजोर' पाई गई, जबकि सिर और पैरों के लिए सेफ़्टी 'अच्छी' रही.

चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन (COP): बच्चों के लिए यह कार बेहद सुरक्षित साबित हुई और इसे 49 में से 45.25 अंक मिले. इसमें 18 महीने और 3 साल के बच्चों के डमी (Dummy) पर किए गए परीक्षणों में शानदार नतीजे मिले.

4. हाई-टेक सेफ़्टी फीचर्स की भरमार

इन शानदार रेटिंग्स के पीछे विनफास्ट द्वारा दिए गए आधुनिक फीचर्स का बड़ा हाथ है. दोनों कारों में सेफ़्टी के लिए निम्नलिखित फीचर्स दिए गए हैं:

7 एयरबैग्स (स्टैंडर्ड).

लेवल-2 ADAS (एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम).

360-डिग्री हाई-रेजोल्यूशन कैमरा और रेन-सेंसिंग वाइपर्स.

इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक (ऑटो-होल्ड के साथ) और फ्रंट-रियर पार्किंग सेंसर्स.

5. कीमत और मुकाबला: आपके बजट में फिट?

विनफास्ट ने भारतीय बाजार में अपनी कीमतें काफी प्रतिस्पर्धी रखी हैं:

VinFast VF6: इसकी कीमत ₹16.49 लाख से ₹18.29 लाख के बीच है. इसका मुकाबला महिंद्रा BE 6, टाटा कर्व EV और एमजी विंडसर EV जैसी कारों से है.

VinFast VF7: यह थोड़ा प्रीमियम मॉडल है जिसकी कीमत ₹20.89 लाख से ₹25.49 लाख (एक्स-शोरूम) तक जाती है. इसका मुकाबला हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक और टाटा हैरियर EV जैसी बड़ी गाड़ियों से है.