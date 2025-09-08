Vinfast VF6 और VF7 इलेक्ट्रिक SUV पड़ेगी महिंद्रा और हुंडई पर भारी, इन खासियतों से है लैस

Vinfast Electric SUVs: वियतनामी इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता, विनफास्ट ने भारत में VF6 और VF7 इलेक्ट्रिक एसयूवी लॉन्च कर दी है. ये दोनों ही बेहद ही दमदार इलेक्ट्रिक एसयूवीज हैं. VF6 और VF7 की बुकिंग शुरू हो चुकी है, और सूरत और चेन्नई में इसके दो शोरूम हैं. विनफास्ट VF6 तीन ट्रिम लेवल - अर्थ, विंड और विंड इनफिनिटी - में उपलब्ध है, जिनकी कीमत 16.49 लाख रुपये से शुरू होती है. विनफास्ट VF7 की बात करें तो इसकी कीमत 20.89 लाख रुपये से शुरू है.

बैटरी पर वारंटी

विनफास्ट VF7 और इसके बैटरी पैक पर 10 साल/2 लाख किमी की स्टैंडर्ड वारंटी दे रही है. VF6 पर 7 साल/2 लाख किमी की वारंटी और इसकी बैटरी पर 10 साल/2 लाख किमी की वारंटी मिलती है. खरीदारों को जुलाई 2028 तक VGreens चार्जर्स पर मुफ़्त चार्जिंग, 3 साल तक फ्री मेंटेनेंस और पैनोरमिक सनरूफ़ के लिए एक फ्री कर्टेन भी मिलेगा.

विनफास्ट VF6 रेंज और बैटरी

विनफास्ट VF6 के पावरट्रेन सेटअप में 59.6kWh का बैटरी पैक शामिल है, जो सिंगल मोटर और FWD (फ्रंट-व्हील-ड्राइव) सिस्टम से जुड़ा है। यह कॉन्फ़िगरेशन 204bhp की पावर और 310Nm का टॉर्क ऑफर करता है. विनफास्ट का दावा है कि VF6 एक बार चार्ज करने पर ARIA-प्रमाणित 468 किमी तक की रेंज प्रदान करता है. इसे केवल 25 मिनट में 10 से 70% तक फास्ट चार्ज किया जा सकता है. इसका व्हीलबेस 2,730 मिमी लंबा और ग्राउंड क्लीयरेंस 190 मिमी है.

विनफास्ट VF7 रेंज और बैटरी

विनफास्ट VF7 में 70.8kWh का बड़ा बैटरी पैक है, जो सिंगल मोटर या डुअल-मोटर सेटअप के साथ उपलब्ध है. यह पूरी तरह चार्ज होने पर 532 किमी तक की पावर प्रदान करता है. डुअल-मोटर AWD संस्करण अधिकतम 350 बीएचपी और 500 एनएम का टॉर्क जेनरेट करता है. यह इलेक्ट्रिक कार केवल 5.8 सेकंड में 0 से 100 किमी/घंटा की रफ्तार पकड़ लेती है। 10% से 70% तक चार्ज होने में इसे केवल 24 मिनट लगते हैं.