450KM रेंज वाली धांसू SUV! विनफास्ट की अनोखे डिजाइन वाली कार मार्केट में मचाएगी तूफान, फीचर्स देखकर उड़ जाएंगे होश
ऑटोमोबाइल

450KM रेंज वाली धांसू SUV! विनफास्ट की अनोखे डिजाइन वाली कार मार्केट में मचाएगी तूफान, फीचर्स देखकर उड़ जाएंगे होश

vinfast VF7: आज हम आपको विनफास्ट ऑटोमाबाइल कंपनी की आने वाली गाड़ी विनफास्ट वीएफ7 के बारे में बताएंगे, जो एक इलेक्ट्रिक SUV कार है.

 

Written By  harsh singh|Last Updated: Aug 25, 2025, 01:03 PM IST
450KM रेंज वाली धांसू SUV! विनफास्ट की अनोखे डिजाइन वाली कार मार्केट में मचाएगी तूफान, फीचर्स देखकर उड़ जाएंगे होश

vinfast VF7: विनफास्ट ऑटोमाबाइल कंपनी वियतनाम की है ये कंपनी मुख्य रूप से इलेक्ट्रिक वाहनों को बनाने का काम करती है, जिसमें इलेक्ट्रिक कारें, ई-स्कूटर और ई-बसें भी शामिल हैं, साथ हीं ये कंपनी कार में लगाने वाली तगड़ी बैटरी को भी खुद बनाने का काम करते हैं, कंपनी ने कई ऐसे कार को लॉन्च किया है जिसका पूरे दुनिया में काफी नाम हुआ है, पर आज हम विनफास्ट द्वारा लॉन्च किए जाने वाले इलेक्ट्रिक SUV के बारे में बताएंगे जिसकों कंपनी इंडिया में जल्द हीं लॉन्च करने वाली है, इस कार का नाम विनफास्ट वीएफ 7 है, ये कार अपने अनोखें डिजाइन के लिए काफी पसंद किया जा रहा है, साथ हीं इस कार को काफी प्रीमियम बनाया गया है, डिजाइन के साथ इस कार में कमाल के फीचर्स दिए गए हैं जो इस कार को एक लग्जरी कार भी बनाते हैं.

डिजाइन 
विनफास्ट वीएफ 7 के डिजाइन की बात करें तो इस कार को इटली की टोरिनो डिजाइन ने किया है, जिसके लुक को एयरोस्पेस और अंतरिक्ष यान से प्रैरित होकर बनाया गया है, जो काफी फ्यूचरेस्टिक है,  विनफास्ट वीएफ 7 में स्लीक एलईडी डीआरएल्स, फ्लश-फिटिंग डोर हैंडल और एक कनेक्टेड एलईडी टेललाइट जैसे प्रीमियम चीजें दी गई हैं जो इसे बेस्ट SUV बनाता है.
इसमें एक एक ट्रेडिशनल हनीकॉम्ब ग्रिल दिया गया है जो इसे आकर्षक और दमदार बनाने का काम करती है.

फीचर्स 
 विनफास्ट वीएफ 7 के फीचर्स की बात करें तो इसमें 15-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, पैनोरमिक सनरूफ, हेड्स-अप डिस्प्ले और लेवल 2 ADAS दिया गया है जो इस कार को फीचर्स के मामले में बेस्ट बनाती है, वहीं सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो इसमें 360-डिग्री कैमरा, अडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल, 8 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, और ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन जैसे फीचर्स देखने को मिलते हैं 

मोटर्स
 विनफास्ट वीएफ 7 के मोटर्स की बात करें तो इसमें दो पावरट्रेन का ऑप्शन मिलता है एक सिंगल-मोटर फ्रंट-व्हील ड्राइव और एक ड्यूल-मोटर ऑल-व्हील ड्राइव दोनों मॉडल  में 75.3 kWh की लिथियम फेरो फॉस्फेट बैटरी का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें FWD वर्जन की रेंज 450 किमी और AWD वर्जन की रेंज 431 किमी है. इस कार के स्पीड की बात करें तो इस कार का टॉप स्पीड 185 किमी/घंटा है.

कीमत 
 विनफास्ट वीएफ 7 के कीतम की बात करें तो इसका एक्स शोरूम कीमत 50 लाख रुपये तक हो सकता है, अगर आप एक प्रीमियम SUV खरीदना चाहते हैं तो ये कार आपके लिए सबसे बेस्ट हो सकता है.

;