Virat Kohli का विराट कार कलेक्शन देख फटी रह जाएंगी आंखें, कीमत है करोड़ों में

Virat Kohli Car Collection: विराट कोहली कोहली आज 37 साल के हो गए हैं, और उन्होंने अपने 17 साल के क्रिकेट करियर में एक से बढ़कर एक रिकॉर्ड बनाए हैं. करियर के अलावा उनका एक और रिकॉर्ड भी है. दरअसल विराट कोहली के पास लग्जरी कारों का एक बड़ा कलेक्शन है. आज हम आपको इस कलेक्शन के बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं.
ऑडी आर8 वी10 प्लस: यह दमदार कूपे कार 5.2-लीटर वी10 इंजन के साथ आती है, जो शानदार प्रदर्शन और आकर्षक डिज़ाइन देती है.
बेंटले कॉन्टिनेंटल जीटी: यह लग्जरी कार 6.0-लीटर डब्ल्यू12 इंजन के साथ आराम और रफ्तार का मेल है, जो अपने हाथ से बने इंटीरियर और स्मूथ राइड के लिए जानी जाती है.
रेंज रोवर वोग: यह एसयूवी 5.0-लीटर वी8 इंजन के साथ लग्जरी और ऑफ-रोड क्षमता का शानदार प्रदर्शन करती है, जो शहर की सड़कों और बाहर के रोमांच के लिए बिल्कुल सही है.
लैम्बॉर्गिनी एवेंटाडोर एस: यह सुपरकार 6.5-लीटर वी12 इंजन से लैस है, जो तेज़ रफ्तार और बेहतरीन डिज़ाइन के साथ आती है।
बेंटले फ्लाइंग स्पर: कोहली के पास बेंटले फ्लाइंग स्पर भी है, जो अपने शानदार आराम और लग्जरी के लिए मशहूर है.
ऑडी आर8 एलएमएक्स: कोहली के गैराज में सीमित उत्पादन वाली ऑडी आर8 एलएमएक्स संस्करण भी है.
ऑडी क्यू8: कोहली को ऑडी क्यू8 चलाते देखा गया है, और वे ऑडी इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं.