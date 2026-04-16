बस नहीं, ये है सड़क पर दौड़ता 5-स्टार होटल! कितने का है ये 'मूविंग पैलेस', जिसमें बैठते हैं विराट कोहली

IPL 2026 में अगर आप सोचते हैं कि टीम की बस सिर्फ खिलाड़ियों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का साधन है, तो आप गलत हैं. ये बसें किसी आम बस जैसी नहीं होतीं, बल्कि ये चलते-फिरते 5 स्टार होटल जैसी होती हैं. इन्हें खास तौर पर प्रोफेशनल खिलाड़ियों की जरूरतों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया जाता है, जहां आराम, प्राइवेसी और सिक्योरिटी का पूरा ध्यान रखा जाता है.

कीमत सुनकर चौंक जाएंगे

IPL टीम की एक बस तैयार करना काफी महंगा होता है. एक बस की कीमत लगभग 70 लाख रुपये से लेकर 1.5 करोड़ रुपये तक जा सकती है. यह कीमत इस बात पर निर्भर करती है कि टीम उसमें कितनी कस्टमाइजेशन, ब्रांडिंग और टेक्नोलॉजी शामिल करना चाहती है. जब आप इन बसों के फीचर्स को समझते हैं, तो यह कीमत सही लगने लगती है.

आम बस नहीं, पूरी तरह मॉडिफाइड लग्जरी

IPL की बसें सामान्य कमर्शियल बसों से काफी अलग होती हैं. इन्हें बड़े और प्रीमियम बस मैन्युफैक्चरर्स के साथ मिलकर तैयार किया जाता है. अंदर का पूरा इंटीरियर कस्टमाइज किया जाता है ताकि खिलाड़ियों को एक शांत और लग्जरी माहौल मिल सके. बेहतर सीटिंग, एडवांस एंटरटेनमेंट सिस्टम और स्मूथ सस्पेंशन जैसी सुविधाओं के कारण इसकी लागत और बढ़ जाती है.

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ब्रांडिंग का भी बड़ा रोल

हर IPL टीम अपनी बस को अपनी पहचान के अनुसार डिजाइन करती है. बस के बाहर टीम के रंग, स्पॉन्सर के लोगो और खिलाड़ियों की तस्वीरें लगाई जाती हैं. यह बसें पूरे सीजन के दौरान टीम की ब्रांडिंग का एक अहम हिस्सा बन जाती हैं और फैंस के बीच भी आकर्षण का केंद्र होती हैं.

अंदर मिलती हैं ये खास सुविधाएं

अगर आप IPL टीम की बस के अंदर जाएंगे, तो यह किसी प्राइवेट लाउंज जैसी लगेगी. इसमें चौड़ी और आरामदायक सीटें होती हैं, जिनमें ज्यादा लेगरूम मिलता है. कई सीटों में मसाज फंक्शन भी होता है. इसके अलावा हर सीट पर चार्जिंग पोर्ट, हाई-स्पीड Wi-Fi, LED स्क्रीन और प्रीमियम साउंड सिस्टम जैसी सुविधाएं मौजूद होती हैं.

कुछ बसों में मिनी फ्रिज भी होता है, जिसमें ड्रिंक्स रखी जाती हैं. साथ ही, एंबिएंट लाइटिंग और क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम भी होता है, जो भारत के मौसम के हिसाब से सेट किया जाता है. यह सब इसलिए किया जाता है ताकि खिलाड़ी मैच से पहले और बाद में पूरी तरह रिलैक्स महसूस कर सकें.

सिक्योरिटी और प्लानिंग भी टॉप लेवल की

इन बसों की कीमत ज्यादा होने का एक बड़ा कारण सिक्योरिटी भी है. IPL टीम की बसें कड़ी सुरक्षा में चलती हैं और कई बार इनके साथ पुलिस एस्कॉर्ट भी होता है. खासकर बड़े मैचों के दौरान यह सुरक्षा और भी सख्त हो जाती है.

बसों के रूट पहले से प्लान किए जाते हैं ताकि ट्रैफिक से बचा जा सके और टीम समय पर स्टेडियम पहुंच सके. इसके अलावा, कई बार टीम अलग-अलग बसों का इस्तेमाल करती है, जिसमें खिलाड़ी, सपोर्ट स्टाफ और सामान को अलग-अलग रखा जाता है. इससे प्राइवेसी और मैनेजमेंट दोनों बेहतर रहता है.

सिर्फ ट्रांसपोर्ट नहीं, टीम बॉन्डिंग का जरिया

समय के साथ IPL की बसें सिर्फ सफर का साधन नहीं रह गई हैं. ये अब टीम के ड्रेसिंग रूम का एक्सटेंशन बन चुकी हैं. खिलाड़ी इस दौरान अपनी रणनीति पर चर्चा करते हैं, म्यूजिक सुनते हैं या साथ में समय बिताते हैं.

तेज रफ्तार वाले टूर्नामेंट में यह छोटे-छोटे सफर भी टीम के लिए काफी अहम होते हैं. बढ़ती टीम वैल्यू और फैंस की दिलचस्पी के साथ, ये लग्जरी बसें अब IPL का एक जरूरी हिस्सा बन गई हैं, जहां आराम, ब्रांडिंग और परफॉर्मेंस का परफेक्ट कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है.