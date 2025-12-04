मोदी और पुतिन जिस SUV में साथ बैठे, उसकी ये खासियतें कर देंगी हैरान, जानें इसे चुनने की वजह

Russia President India Visit 2025 Live Updates: रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर लैंड होते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद एयरपोर्ट जाकर उन्हें रिसीव किया है जिससे पूरी दुनिया को इनकी बान्डिंग साथ नजर आई है. इतना ही नहीं जैसे रूस में पुतिन ने मोदी को अपनी कार में बिठाया था ठीक वैसे ही मोदी ने भी भारत आते ही पुतिन को अपनी एसयूवी में बिठाकर दोस्ती की एक दमदार मिसाल पेश की है. ये एसयूवी कौन सी है और इसकी क्या खासियतें हैं चलिए जानते हैं.

कौन सी एसयूवी में बैठे मोदी-पुतिन

जिस एसयूवी में मोदी और पुतिन बैठे हैं वो 2024 टोयोटा फॉर्च्यूनर 4X2 डीजल मैनुअल वेरिएंट है जिसकी अनुमानित एक्स-शोरूम कीमत लगभग ₹34.28 लाख रुपये है लेकिन जाहिर सी बात है इसमें दमदार बुलेटप्रूफिंग के साथ बेहतरीन सेफ़्टी फीचर्स जोड़े गए हैं जिससे इसकी कीमत काफी ज्यादा बढ़ जाती है. ये 1st Owner एसयूवी है और SUPER WHITE रंग में है, एक उपयोग की गई (Used) यूनिट है. यह एसयूवी अपनी बेजोड़ विश्वसनीयता, मजबूत बिल्ड क्वालिटी और शक्तिशाली प्रदर्शन के लिए जानी जाती है.

इसमें 2755 सीसी का टर्बोचार्ज्ड डीजल इंजन दिया गया है जो लगभग 201.15 हॉर्सपावर (bhp) की अधिकतम पावर और 420 Nm का टॉर्क उत्पन्न करता है. यह इंजन 6-स्पीड इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन (iMT) के साथ आता है और यह 4X2 (टू-व्हील ड्राइव) ड्राइवट्रेन पर चलती है. यह 7-सीटर एसयूवी शानदार ग्राउंड क्लीयरेंस और मजबूत सस्पेंशन (आगे डबल विशबोन और पीछे 4-लिंक) के कारण खराब सड़कों और हाईवे पर आरामदायक सवारी प्रदान करती है.

इस वजह से चुनी गई ये एसयूवी

इस Fortuner में मिलने वाली प्रमुख विशेषताओं में 7 एयरबैग (ड्राइवर नी एयरबैग सहित), क्रूज़ कंट्रोल, वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें (कूलांड), फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर, एक रिवर्स कैमरा, लेदर अपहोल्स्ट्री, और ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल शामिल हैं. इसके अलावा, इसमें ड्राइव मोड (ECO, NORMAL, SPORT) भी मिलते हैं जो ड्राइवर को अपनी आवश्यकतानुसार प्रदर्शन को समायोजित करने की अनुमति देते हैं. 2755 सीसी का डीजल इंजन दमदार पावर देता है, जिससे यह लंबी यात्राओं और ओवरटेकिंग के लिए बेहतरीन है, जबकि इसका 'SUPER WHITE' रंग इसकी मस्कुलर उपस्थिति को और भी अधिक निखारता है. इस एसयूवी को चुनने की बड़ी वजह ये है कि ये काफी दमदार मानी जाती है साथ ही स्पेशियस भी है जिससे इसमें बुलेटप्रूफिंग करना काफी आसान हो जाता है और इसे किसी टैंक की तरह मजबूत बनाया जा सकता है.