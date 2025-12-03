पानी में जाते ही पनडुब्बी बन जाती है पुतिन की कार, चलते फिरते टैंक से कम नहीं इसकी मजबूती

Vladimir Putin Car: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दुनिया के सबसे aनेताओं में से एक हैं, और उनकी सुरक्षा का एक अहम हिस्सा है उनकी बख्तरबंद लिमोजिन 'ऑरस सीनेट'. पुतिन जहां भी यात्रा करते हैं, उनकी यह खास डिज़ाइन की गई कार उनके साथ ही चलती है. इस कार को इसकी अचूक सुरक्षा क्षमताओं के कारण 'चार पहियों पर चलने वाला किला' या 'रूसी रोल्स रॉयस' भी कहा जाता है.

ऑरस सीनेट

ऑरस सीनेट को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि यह लगभग हर तरह के हमले का सामना कर सकती है. चलिए आपको इसकी खासियतों के बारे में बताने जा रहे हैं.

मिसाइल और बुलेटप्रूफ: यह कार पूरी तरह से बुलेटप्रूफ है. सबसे बड़ी बात यह है कि यह मिसाइल या ड्रोन अटैक के असर को भी कम कर सकती है, जिससे अंदर बैठा व्यक्ति सुरक्षित निकल सके.

केमिकल अटैक से सुरक्षा: कार में हवा को फिल्टर करने वाली टेक्नोलॉजी लगी है, जो किसी भी तरह के रासायनिक हमले (Chemical Attack) की स्थिति में अंदर की हवा को शुद्ध रखती है.

क्रैश प्रोटेक्शन: अगर कार के टायर फट भी जाते हैं, तो भी यह रुकेगी नहीं और अपनी तेज रफ्तार से भागती रहेगी.

अगर यह पानी में गिर जाए, तो यह डूबने के बजाय एक सबमरीन (Submarine) की तरह काम कर सकती है.

परफॉर्मेंस: इस शक्तिशाली कार को 4.4-लीटर ट्विन-टर्बो V8 इंजन से ताकत मिलती है, जिसे हाइब्रिड सिस्टम के साथ जोड़ा गया है. यह भारी-भरकम कार भी मात्र 6 से 9 सेकंड में 100 किमी/घंटा की रफ्तार पकड़ सकती है, जबकि इसकी टॉप स्पीड करीब 160 किमी/घंटा है.

रूसी राष्ट्रपति की कार की अनुमानित कीमत

रूसी राष्ट्रपति पुतिन की ऑरस सीनेट लिमोजिन के बेस मॉडल की कीमत करीब 18 मिलियन रूबल (भारतीय मुद्रा में लगभग 2.5 करोड़ रुपये) से शुरू होती है. हालांकि, पुतिन के इस्तेमाल के लिए इसमें कई एडवांस सुरक्षा फीचर्स जोड़े गए हैं, जिससे इसकी असल कीमत बेस मॉडल की कीमत से करीब दो गुना या उससे भी अधिक हो जाती है.