अपनी इस पर्सनल बॉम्ब प्रूफ कार में राष्ट्रपति भवन पहुंचे पुतिन, भव्य स्वागत की है तैयारी

Russia President India Visit 2025: रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दो दिवसीय भारत दौरे पर हैं. आज 11 पुतिन राष्ट्रपति भवन पहुंचे और यहां पर उनके भव्य स्वागत की तैयारी है और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर से नवाजा जाएगा. 

 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Dec 05, 2025, 11:56 AM IST
Russia President India Visit 2025: रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दो दिवसीय भारत दौरे पर हैं. इस क्रम में दूसरे दिन आज 11 पुतिन राष्ट्रपति भवन पहुंचे और यहां पर उनके भव्य स्वागत की तैयारी है. आपको बता दें कि राष्ट्रपति भवन में उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर से नवाजा जाएगा. आपको बता दें कि इससे पहले पुतिन के आगमन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद एयरपोर्ट जाकर उन्हें रिसीव किया है जिससे पूरी दुनिया को इनकी बान्डिंग साथ नजर आई है. राष्ट्रपति भवन में वो एक दमदार कार में पहुंचे थे. चलिए जानते हैं इस एसयूवी खासियतें क्या हैं. 

ऑरस सीनेट 
ऑरस सीनेट को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि यह लगभग हर तरह के हमले का सामना कर सकती है. चलिए आपको इसकी खासियतों के बारे में बताने जा रहे हैं. 

मिसाइल और बुलेटप्रूफ: यह कार पूरी तरह से बुलेटप्रूफ है. सबसे बड़ी बात यह है कि यह मिसाइल या ड्रोन अटैक के असर को भी कम कर सकती है, जिससे अंदर बैठा व्यक्ति सुरक्षित निकल सके.

केमिकल अटैक से सुरक्षा: कार में हवा को फिल्टर करने वाली टेक्नोलॉजी लगी है, जो किसी भी तरह के रासायनिक हमले (Chemical Attack) की स्थिति में अंदर की हवा को शुद्ध रखती है.

क्रैश प्रोटेक्शन: अगर कार के टायर फट भी जाते हैं, तो भी यह रुकेगी नहीं और अपनी तेज रफ्तार से भागती रहेगी.

अगर यह पानी में गिर जाए, तो यह डूबने के बजाय एक सबमरीन (Submarine) की तरह काम कर सकती है.

परफॉर्मेंस: इस शक्तिशाली कार को 4.4-लीटर ट्विन-टर्बो V8 इंजन से ताकत मिलती है, जिसे हाइब्रिड सिस्टम के साथ जोड़ा गया है. यह भारी-भरकम कार भी मात्र 6 से 9 सेकंड में 100 किमी/घंटा की रफ्तार पकड़ सकती है, जबकि इसकी टॉप स्पीड करीब 160 किमी/घंटा है.

रूसी राष्ट्रपति की कार की अनुमानित कीमत
रूसी राष्ट्रपति पुतिन की ऑरस सीनेट लिमोजिन के बेस मॉडल की कीमत करीब 18 मिलियन रूबल (भारतीय मुद्रा में लगभग 2.5 करोड़ रुपये) से शुरू होती है. हालांकि, पुतिन के इस्तेमाल के लिए इसमें कई एडवांस सुरक्षा फीचर्स जोड़े गए हैं, जिससे इसकी असल कीमत बेस मॉडल की कीमत से करीब दो गुना या उससे भी अधिक हो जाती है.

Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट

valadimir putin

