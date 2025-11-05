फॉक्सवैगन दे रहा लाखों का डिस्काउंट, अभी चूक गए तो फिर नहीं मिलेगा मौका

Car Discount: त्योहारी सीजन का पीक पर है और इस मौके को खास बनाने के लिए फॉक्सवैगन इंडिया अपने ग्राहकों के लिए एक जबरदस्त ऑफर लेकर आई है. नवंबर 2025 के पूरे महीने के दौरान, फॉक्सवैगन अपनी प्रमुख कारों टिगुआन (Tiguan), वर्टस (Virtus), और टाइगुन (Taigun) की रेंज पर भारी छूट, लॉयल्टी बेनिफिट्स और अन्य आकर्षक डील्स की पेशकश कर रही है. ग्राहकों को फ्लैट कैश डिस्काउंट, एक्सचेंज या स्क्रैपेज बोनस, और लॉयल्टी बोनस का लाभ मिल सकता है.

किस कार पर सबसे बड़ी बचत?

फॉक्सवैगन टिगुआन आर लाइन (Volkswagen Tiguan R Line): इस फ्लैगशिप एसयूवी पर अधिकतम ₹3 लाख तक का भारी लाभ मिल रहा है. इस छूट में ₹2 लाख तक का कैश डिस्काउंट, ₹50,000 तक का लॉयल्टी बोनस, और ₹50,000 का एक्सचेंज बोनस या ₹20,000 का स्क्रैपेज बोनस चुनने का विकल्प शामिल है. टिगुआन आर लाइन को ₹49 लाख की एक्स-शोरूम कीमत पर भारत में लॉन्च किया गया था.

फॉक्सवैगन टाइगुन (Volkswagen Taigun):

इस मिड-साइज़ एसयूवी के 1.0-लीटर टीएसआई वेरिएंट पर ₹1.50 लाख तक और 1.5-लीटर टीएसआई विकल्पों पर ₹50,000 तक की छूट है. इसके अतिरिक्त, एंट्री-लेवल Comfortline 1.0-लीटर पेट्रोल-मैनुअल ट्रिम को ₹10.58 लाख की विशेष कीमत पर (MY2024 और MY2025 दोनों मॉडलों के लिए) पेश किया जा रहा है. MY2024 के अन्य 1.0 TSI वेरिएंट्स पर ₹2 लाख तक की छूट मिल रही है, जिसमें ₹1.5 लाख तक का कैश डिस्काउंट शामिल है. MY2025 इकाइयों पर भी छूट है, लेकिन यह Topline और Highline Plus ट्रिम्स तक सीमित है. सभी 1.5 टीएसआई जीटी प्लस वेरिएंट पर कोई कैश डिस्काउंट नहीं है, लेकिन इस पर ₹20,000 लॉयल्टी और ₹30,000 एक्सचेंज/₹20,000 स्क्रैपेज बोनस उपलब्ध है.

फॉक्सवैगन वर्टस (Volkswagen Virtus):

वर्टस लाइन-अप में, Topline 1.0 TSI ट्रिम पर ₹1.50 लाख तक की सबसे अधिक छूट मिल रही है, जिसमें विशेष ऑफर कीमतें शामिल हैं. MY2025 Virtus Highline वेरिएंट पर ₹80,000 तक का लाभ उपलब्ध है. Topline को छोड़कर अन्य किसी वेरिएंट पर कोई कैश डिस्काउंट नहीं है. हालांकि, ग्राहकों को ₹20,000 तक का लॉयल्टी बोनस और ₹30,000 का एक्सचेंज बोनस या ₹20,000 का स्क्रैपेज बोनस चुनने का मौका है. Virtus 1.5 TSI GT Plus के खरीदारों को ₹50,000 तक के ऑफर मिल रहे हैं.

Note: ध्यान दें कि छूट शहर-दर-शहर और स्टॉक की उपलब्धता के आधार पर भिन्न हो सकती है. सटीक जानकारी के लिए अपने स्थानीय डीलरशिप से संपर्क करें.