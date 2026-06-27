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89 साल में पहली बार बड़े संकट में Volkswagen, 1 लाख कर्मचारियों की छंटनी की तैयारी, 4 प्लांट पर भी लग सकता है ताला!

Volkswagen Crisis 2026: 89 साल के इतिहास में पहली बार दिग्गज कार कंपनी फॉक्सवैगन पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है. चीनी इलेक्ट्रिक कारों से मिली कड़ी टक्कर के बाद कंपनी 1 लाख कर्मचारियों की छंटनी और अपने 4 बड़े मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बंद करने की तैयारी में है.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Jun 27, 2026, 03:11 PM IST|Updated: Jun 27, 2026, 03:11 PM IST
89 साल में पहली बार बड़े संकट में Volkswagen, 1 लाख कर्मचारियों की छंटनी की तैयारी, 4 प्लांट पर भी लग सकता है ताला!
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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