/89 साल में पहली बार बड़े संकट में Volkswagen, 1 लाख कर्मचारियों की छंटनी की तैयारी, 4 प्लांट पर भी लग सकता है ताला!

Volkswagen Layoffs 100000 Employees: क्या दुनिया की सबसे भरोसेमंद कार कंपनियों में शामिल फॉक्सवैगन में इन दिनों सबकुछ सही नहीं चल रहा है? ऑटोमोबाइल सेक्टर से एक ऐसी हैरान करने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है, जिसने सबको हैरान कर दिया है. अपने 89 साल के शानदार इतिहास में जिस कंपनी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, आज वह अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है.
जर्मनी की कार कंपनी Volkswagen मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, बड़े पैमाने पर लागत यानी कॉस्ट कम करने के लिए बहुत बड़ा कदम उठाने जा रही है. इस प्लान के तहत कंपनी अपने लगभग 1,00,000 कर्मचारियों को नौकरी से बाहर कर सकती है और जर्मनी में स्थित अपने 4 बड़े मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हमेशा के लिए बंद कर सकती है.
फॉक्सवैगन के इस कड़े फैसले के पीछे की सबसे बड़ी वजह है चीनी इलेक्ट्रिक व्हीकल ब्रांड्स से मिल रही कड़ी टक्कर. चीन की किफायती और हाई-टेक ईवी कंपनियों ने यूरोप और चीन के मार्केट में फॉक्सवैगन की हिस्सेदारी को बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचाया है. रिपोर्ट के मुताबिक, चीन के मार्केट में गैर-चीनी कार कंपनियों की हिस्सेदारी साल 2020 के 57% से कम हो कर 2025 में मात्र 32% रह गई है. 2024 में चीनी कंपनी BYD ने फॉक्सवैगन को पीछे छोड़ दिया था, जिसके बाद 2025 में फॉक्सवैगन तीसरे स्थान पर पहुंच गई.
कंपनी के सीईओ ओलिवर ब्लूम ने सीनियर अधिकारियों के सामने यह नया ब्लूप्रिंट पेश किया है. इस योजना के तहत-
कर्मचारियों की छंटनी
फॉक्सवैगन अपने ग्लोबल वर्कफोर्स में से करीब 15% की कटौती करेगी. 2026 की पहली तिमाही के आखिरी तक कंपनी के पास दुनिया भर में करीब 6,57,400 कर्मचारी थे.
प्लांट्स पर ताला
कंपनी जर्मनी के हनोवर, ज्विकाउ और एमडेन में मौजूद अपनी तीन मेन प्लांट बंद कर देगी. इसके अलावा, इसकी लग्जरी सब्सिडियरी कंपनी ऑडी का नेकार्सलम स्थित प्लांट भी बंद किया जाएगा.
बजट में कमी
कंपनी अपने भविष्य के रिसर्च एंड डेवलपमेंट बजट में भी 15% की कटौती करने जा रही है.
जब इस बारे में फॉक्सवैगन के स्पोकपर्सन से सवाल किया गया, तो उन्होंने आंतरिक और गोपनीय दस्तावेजों पर सीधे टिप्पणी करने से मना कर दिया. हालांकि, उन्होंने कंपनी पर बढ़ते दबाव को स्वीकार करते हुए कहा कि इस समय पूरे ग्रुप और इसके सभी ब्रांड्स और दूसरी सहायक कंपनियों को एक बड़े और गहरे बदलाव से गुजरना होगा.