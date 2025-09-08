Volkswagen की पहली छोटी Electric SUV ID. Cross देगी 420km की रेंज

Volkswagen’s First Small Electric SUV: IAA मोबिलिटी 2025 में, फॉक्सवैगन ने अपनी पहली पूरी तरह से इलेक्ट्रिक छोटी कार - फॉक्सवैगन ID. क्रॉस कॉन्सेप्ट SUV, फॉक्सवैगन ID. पोलो और CUPRA Raval के साथ पेश की है. ये सभी मॉडल कंपनी की "इलेक्ट्रिक अर्बन कार फ़ैमिली" (EUCF) पहल का हिस्सा हैं, जिसका मकसद अपने सभी ब्रांडों की आने वाली जेनरेशन्स के लिए किफायती इलेक्ट्रिक मोबिलिटी ऑफर करना है.

फॉक्सवैगन की छोटी इलेक्ट्रिक कारें

जर्मन वाहन निर्माता ने इस साल के IAA मोबिलिटी 2025 में ID.2 ऑल, ID. GTI कॉन्सेप्ट, ID. एवरी1 और ID क्रॉस कॉन्सेप्ट का अनवील किया है. कार कंपनी ने पुष्टि की है कि इन छोटी फॉक्सवैगन इलेक्ट्रिक कारों के प्रोडक्शन वेरिएंट 2026 से आने शुरू हो जाएँगे. नई ID. पोलो और ID. पोलो जीटीआई का हाल ही में वर्ल्ड प्रीमियर हुआ है और इनके प्रोडक्शन मॉडल 2026 की पहली छमाही में लॉन्च होने वाले हैं. फ़ॉक्सवैगन आईडी. क्रॉस का फाइनल एडिशन 2026 के मिड में लॉन्च होगा, जबकि प्रोडक्शन के लिए तैयार आईडी. एवरी1 की अनवीलिंग 2027 में की जाएगी.

फॉक्सवैगन आईडी. क्रॉस कॉन्सेप्ट एसयूवी की लंबाई 4,161 मिमी, चौड़ाई 1,839 मिमी और ऊँचाई 1,588 मिमी है, और इसका व्हीलबेस 2,601 मिमी है. आकार के हिसाब से, यह वैश्विक-स्पेक टी-क्रॉस के बराबर है. इस कॉन्सेप्ट में फॉक्सवैगन की नई 'प्योर पॉजिटिव' डिज़ाइन भाषा है और इसमें 450 लीटर के बूट स्पेस के साथ 5 अडल्ट्स के बैठने की जगह है.

अंदर, VW आईडी. क्रॉस में वनीला टी इंटीरियर थीम (बेज रंग का एक गर्म शेड), कपड़े से ढके सरफेस और स्क्रीन पर पौधों की आकृतियाँ और फ्लोटिंग सेंटर कंसोल में असली पौधों सहित कई प्रीमियम एलीमेंट्स शामिल की गए हैं. इसमें माउंटेड कंट्रोल्स के साथ एक मल्टीफ़ंक्शन स्टीयरिंग व्हील और दो सेंट्रल डिस्प्ले (11-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और 13-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम) भी हैं.