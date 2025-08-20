सिर्फ सेकंडों में रफ्तार पकड़ती ये लग्जरी कार! 7 एयरबैग और धमाकेदार फीचर्स के साथ Volkswagen का सबसे तगड़ा मॉडल

Volkswagen Golf GTI: Volkswagen Golf GTI को भारत में 2025 में लॉन्च किया गया था ये कार अपनी स्पोर्टी हैचबैक डिजाइन के कारण चर्चे का विषय बनी थी ये कार न केवल यूरोप बल्कि पूरी दुनिया में अपनी दमदार परफॉर्मेंस और कमाल के लुक के लिए जाना जाती है इस कार को भारत में 26 मई, 2025 को लॉन्च किया गया था, Volkswagen जर्मनी की कंपनी है और ये स्पोर्टी और दमदार कार बनाने के लिए जानी जाती है, इसके पहले Volkswagen ने सबसे पहली बार Golf GTI को साल 1976 में पेश किया था, उस समय ये कार दिखने में कॉम्पैक्ट कार थी लेकिन स्पोर्ट्स कार जैसी परफॉर्मेंस देती जिसके कारण इस कार को काफी पसंद किया जाता था, इसके बाद से इस कार की सात से ज्यादा पीढ़ियों में पेश किया जा चुका है.

डिजाइन

Volkswagen Golf GTI की बात करें तो ये कार अपने साधारण लेकिन स्पोर्टी लुक के लिए अधिक पसंद की जाती है इस कार में सामने की तरफ रेड स्ट्रिप ग्रिल, अग्रेसीव बम्पर, और एलईडी हेडलाइट्स दिए जाते हैं, जो इस कार के लुक को बेहतर बनाने का काम करते हैं, कार के पीछे की ओर स्पॉइलर और डुअल एग्जॉस्ट पाइप इसके स्पोर्टी लुक को बढ़ावा देने का काम करते हैं.

यह भी पढ़ें: धमाका करने आ रही है Hero की नई Glamour X! लॉन्च से ठीक पहले सामने आए यूनिक फीचर्स, कल सड़क पर मचाएगी धमाल

इंजन

Volkswagen Golf GTI के तगड़े इंजन की बात करें तो इसमें 2.0-लीटर, 4-सिलेंडर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन इस्तेमाल किया जाता है, जो करीब 242 हॉर्सपावर और 370 न्यूटन मीटर टॉर्क जनरेट करने का काम करता है. इस कार के स्पीड की बात करें तो ये लगभग 6.4 सेकंड में 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड पकड़ सकती है.इसके अलावा इसमें 7-स्पीड DSG ऑटोमैटिक गियरबॉक्स और फ्रंट-व्हील-ड्राइव सिस्टम दिया गया है, जिससे ड्राइविंग का मजा दोगुना बढ़ जाता है.

फीचर्स

Golf GTI के फीचर्स की बात करें तो इसमें डिजिटल कॉकपिट, बड़ी टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो सपोर्टड्राइवर,असिस्टेंस फीचर्स जैसे लेन असिस्ट, अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल और ऑटोमैटिक इमरजेंसी ब्रेकिंगस्पोर्ट जैसे फीचर्स देखने को मिलते हैं, साथ ही इसमें 7 एयर बैग मिलते हैं.

कीमत

Volkswagen Golf GTI का भारत में एक्स शोरूम कीमत की बात करें तो इसकी कीमत 53 लाख रुपये है, जो मिड रेंज लग्जरी कार में बहुत अच्छा माना जाता है, अगर आप एक लग्जरी कार को खरीदना चाहते हैं तो ये आपके लिए बेस्ट हो सकता है.