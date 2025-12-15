Advertisement
Volkswagen ने कर्मचारियों के लिए शुरू की VRS सेवा, सर्विस पूरी किए बगैर मिलेगा पूरा पैसा!

Volkswagen ने कर्मचारियों के लिए शुरू की VRS सेवा, सर्विस पूरी किए बगैर मिलेगा पूरा पैसा!

Volkswagen VRS Servics: यह घोषणा ऐसे समय में आई है जब एसएवीडब्ल्यूआईपीएल ने भारतीय बाज़ार में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर पार किया है. नवंबर 2025 में, भारत में 25 वर्षों के परिचालन के बाद कंपनी ने स्थानीय वाहन प्रोडक्शन में 2 मिलियन (20 लाख) यूनिट्स का आंकड़ा पार कर लिया है.

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Dec 15, 2025, 06:15 PM IST
Volkswagen ने कर्मचारियों के लिए शुरू की VRS सेवा, सर्विस पूरी किए बगैर मिलेगा पूरा पैसा!

Skoda Auto Volkswagen VRS: Skoda Auto Volkswagen इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (SAVWIPL) ने पुणे और छत्रपति संभाजी नगर (पूर्ववर्ती औरंगाबाद) में स्थित अपने प्रोडक्शन प्लांट के कर्मचारियों के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (VRS) शुरू की है. कंपनी ने स्पष्ट किया है कि यह योजना उन कर्मचारियों को सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से लाई गई है जो सेवानिवृत्ति पर विचार कर रहे हैं या करियर के अन्य अवसरों की तलाश में हैं. यह कदम यूनियनों से पिछले कुछ वर्षों में प्राप्त हुए अनुरोधों पर आधारित है. कंपनी ने यूनियनों के साथ रचनात्मक चर्चा के बाद इस योजना को लागू किया है. एसएवीडब्ल्यूआईपीएल के प्रवक्ता ने इस बात पर जोर दिया कि यह योजना पूरी तरह से स्वैच्छिक है. 

प्रोडक्शन का आंकड़ा पहुंचा 20 लाख यूनिट्स के पार 
यह घोषणा ऐसे समय में आई है जब एसएवीडब्ल्यूआईपीएल ने भारतीय बाज़ार में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर पार किया है. नवंबर 2025 में, भारत में 25 वर्षों के परिचालन के बाद कंपनी ने स्थानीय वाहन प्रोडक्शन में 2 मिलियन (20 लाख) यूनिट्स का आंकड़ा पार कर लिया है. पुणे और छत्रपति संभाजी नगर में स्थित इन दोनों संयंत्रों की संयुक्त वार्षिक प्रोडक्शन क्षमता लगभग 320,000 यूनिट्स है. कंपनी ने भारत में अपनी मजबूत उपस्थिति और स्थानीय विनिर्माण पर निरंतर ध्यान केंद्रित किया है. हालांकि, मौजूदा ऑटोमोटिव बाज़ार की गतिशीलता और प्रोडक्शन क्षमता के अनुकूलन को देखते हुए, कर्मचारियों को करियर के विकल्प प्रदान करने के लिए इस स्वैच्छिक योजना को पेश किया गया है.

कर्मचारियों को मिलेगा फायदा 
स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (VRS) आम तौर पर कंपनियों द्वारा कार्यबल को रीजनेबल बनाने या ऑपरेटिंग एफीशिएंसी में सुधार करने के लिए लाई जाती है, लेकिन एसएवीडब्ल्यूआईपीएल के अनुसार, यह कदम यूनियनों के अनुरोध पर और कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है. यह योजना कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति या करियर परिवर्तन के लिए फाइनेंशियल सहायता और एक सिस्टमैटिक एग्जिट रूट है. कंपनी ने इस बात की पुष्टि की है कि योजना में शामिल होने का निर्णय पूरी तरह से कर्मचारियों पर निर्भर करेगा और यह उनकी व्यक्तिगत प्राथमिकताओं और भविष्य की योजनाओं का समर्थन करने के लिए एक साधन है.

