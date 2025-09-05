Volkswagen Polo इलेक्ट्रिक अवतार में वापसी को तैयार, जानें इससे जुड़ी बड़ी बातें
Volkswagen Polo इलेक्ट्रिक अवतार में वापसी को तैयार, जानें इससे जुड़ी बड़ी बातें

Volkswagen Polo Electric: फॉक्सवैगन ने अपने अपकमिंग इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एक नया प्लान तैयार किया है जिससे भारत में उसे ग्राहकों तक पहुंच बनाने में मदद मिलेगी. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Sep 05, 2025, 01:48 PM IST
Volkswagen Polo इलेक्ट्रिक अवतार में वापसी को तैयार, जानें इससे जुड़ी बड़ी बातें

Volkswagen Polo Electric: फॉक्सवैगन ने फ्यूचर मॉडल्स के लिए एक नई नेमिंग स्ट्रेटजी का ऐलान किया है. कंपनी अपने इलेक्ट्रिक ID. लाइनअप के लिए अपने लोकप्रिय ICE मॉडलों के नामों का इस्तेमाल करेगी. दोनों एडिशन - इलेक्ट्रिक ID. और ट्रिडीशनल ड्राइव - एक साथ उपलब्ध होंगे. कंपनी की मानें तो इससे ग्राहकों का कंपनी पर भरोसा बढ़ेगा और इलेक्ट्रिक रेंज को सपोर्ट मिलेगा. 

फॉक्सवैगन ID. पोलो 2026 में होगी लॉन्च

नई स्ट्रेटजी में आने वाला पहला मॉडल फॉक्सवैगन ID. पोलो होगा, इलेक्ट्रिक फॉक्सवैगन पोलो 2026 में ग्लोबल मार्केट में बिक्री के लिए उपलब्ध होगी, उसके बाद ID. पोलो GTI। ये दोनों मॉडल म्यूनिख में IAA मोबिलिटी में पहली बार सार्वजनिक रूप से पेश किए जाएंगे. ये 8 से 14 सितंबर, 2025 तक आयोजित होने वाला है. 

फॉक्सवैगन ID. पोलो और ID. पोलो GTI: डिज़ाइन 

ID. पोलो और ID. पोलो पोलो जीटीआई कॉन्सेप्ट में रंगीन कैमोफ्लाज के साथ-साथ स्पोर्टी अलॉय व्हील्स, उभरे हुए व्हील आर्च, कस्टमाइज़्ड फ्रंट और रियर बंपर, फ्रंट डिफ्यूज़र और टेलगेट पर स्प्लिट स्पॉइलर शामिल हैं.

पावरट्रेन की जानकारी अभी सामने नहीं आई है

हालांकि फॉक्सवैगन आईडी. पोलो और आईडी. पोलो जीटीआई के आधिकारिक पावरट्रेन स्पेसिफिकेशन अभी सामने नहीं आए हैं, लेकिन रिपोर्ट्स बताती हैं कि दोनों मॉडलों में एक ही इलेक्ट्रिक मोटर और फ्रंट-व्हील ड्राइव (FWD) सिस्टम होगा. इसकी पावर लगभग 223 बीएचपी होने का अनुमान है. फॉक्सवैगन बाद में आईडी. पोलो का एक परफॉर्मेंस-सेंटरिक क्लबस्पोर्ट वेरिएंट भी पेश कर सकती है. 

7 सितंबर को, वोक्सवैगन एक बिल्कुल नई इलेक्ट्रिक कॉम्पैक्ट एसयूवी कॉन्सेप्ट का अनावरण करेगी. फॉक्सवैगन आईडी. क्रॉस कॉन्सेप्ट नाम का यह मॉडल टी-क्रॉस का इलेक्ट्रिक एडिशन होगा और 2026 के अंत तक सड़कों पर आ जाएगा. 

About the Author
author img
Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

TAGS

Volkswagen Polo Electric

