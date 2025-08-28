Volkswagen उतारेगा पहली फुल-हाइब्रिड कॉम्पैक्ट SUV, जानें कब होगी लॉन्च
Volkswagen Full Hybrid Compact SUV: ग्लोबल मार्केट में, नई वोक्सवैगन टी-रॉक 1.5 लीटर, 4-सिलेंडर पेट्रोल माइल्ड हाइब्रिड और 2.0 लीटर माइल्ड हाइब्रिड पावरट्रेन विकल्पों के साथ भी उपलब्ध होगी.

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Aug 28, 2025, 02:53 PM IST
Volkswagen Full Hybrid Compact SUV: सेकेंड जेनरेशन फॉक्सवैगन टी-रॉक आखिरकार आ गई है. दुनिया भर में लोकप्रिय इस एसयूवी ने 2025 के अंत या 2026 की शुरुआत में होने वाले अपने ग्लोबल लॉन्च से पहले, एक बिल्कुल नए अवतार में अपनी आधिकारिक शुरुआत की है. 2026 वोक्सवैगन टी-रॉक की बुकिंग यूरोपीय बाजारों में शुरू हो चुकी है। गौरतलब है कि जर्मन वाहन निर्माता की फिलहाल भारत में टी-रॉक लाने की कोई योजना नहीं है.

फुल हाइब्रिड और माइल्ड हाइब्रिड पावरट्रेन:

सबसे पहले, इसकी सबसे बड़ी खासियत, फुल हाइब्रिड पावरट्रेन. नई टी-रॉक इस सेटअप वाली पहली वोक्सवैगन मॉडल होगी, हालाँकि इसके स्पेसिफिकेशन अभी सामने नहीं आए हैं. हाइब्रिड सेटअप में एक पेट्रोल इंजन और एक छोटी क्षमता वाली इलेक्ट्रिक मोटर शामिल होने की संभावना है.

ग्लोबल मार्केट में, नई वोक्सवैगन टी-रॉक 1.5 लीटर, 4-सिलेंडर पेट्रोल माइल्ड हाइब्रिड और 2.0 लीटर माइल्ड हाइब्रिड पावरट्रेन विकल्पों के साथ भी उपलब्ध होगी. 1.5 लीटर eTSI इंजन 116PS और 150PS की पावर जनरेट करने के लिए तैयार किया गया है। SUV मॉडल लाइनअप में 4WD सिस्टम के साथ 2.0 लीटर माइल्ड हाइब्रिड पावरट्रेन भी मिलेगा। बाद में एक परफॉर्मेंस-ओरिएंटेड T-Roc R वेरिएंट भी पेश किया जाएगा.

2026 फॉक्सवैगन टी-रॉक के फ़ीचर्स

2026 वोक्सवैगन टी-रॉक की एक और खासियत इसकी बढ़ी हुई लंबाई है. 4,373 मिमी लंबी यह एसयूवी अब पुराने मॉडल से 120 मिमी लंबी है. इंटीरियर में भी क्वालिटी और फीचर्स के मामले में उल्लेखनीय सुधार हुआ है. अगली पीढ़ी की टी-रॉक में नया 13-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, फ़ैब्रिक से ढका डैशबोर्ड, एम्बिएंट लाइटिंग, 10-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, हेड-अप डिस्प्ले और बहुत कुछ है.

जनरेशनल अपग्रेड के साथ, टी-रॉक का डिज़ाइन और भी शार्प और आधुनिक हो गया है. एलईडी हेडलैंप मानक हैं, जबकि IQ.LIGHT मैट्रिक्स लाइट्स एक विकल्प के रूप में उपलब्ध हैं. अन्य डिज़ाइन हाइलाइट्स में हेडलैंप को एक प्रबुद्ध VW लोगो से जोड़ने वाली एक लाइट स्ट्रिप, बड़े 20-इंच के पहिये और एक चमकदार प्रतीक के साथ पूरी चौड़ाई वाली एलईडी बार शामिल हैं.

Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

Volkswagen SUV

