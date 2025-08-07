₹2.50 लाख तक सस्ती हुई ये कार; क्रेटा, सेल्टोस को दे सकती है कड़ी टक्कर, जानें फीचर्स से लेकर कीमत तक सबकुछ
₹2.50 लाख तक सस्ती हुई ये कार; क्रेटा, सेल्टोस को दे सकती है कड़ी टक्कर, जानें फीचर्स से लेकर कीमत तक सबकुछ

Volkswagen Taigun Offer: फॉक्सवेगन कंपनी ने अपनी Volkswagen Taigun पर अगस्त 2025 में करीब 2.50 लाख रुपये की शानदार छूट दे रही है. अगर आप भी कार खरीदने का प्लान कर रहे है, तो ये आपके लिए बेहतर विकल्प हो सकता है.

 

Written By  Md Shahzad khan|Last Updated: Aug 07, 2025, 06:29 PM IST
₹2.50 लाख तक सस्ती हुई ये कार; क्रेटा, सेल्टोस को दे सकती है कड़ी टक्कर, जानें फीचर्स से लेकर कीमत तक सबकुछ

Volkswagen Taigun Discount: फॉक्सवैगन भारतीय बाजार में सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली कारों में से एक हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगस्त के महीने में फॉक्सवैगन अपनी कार पर लगभग 2.50 लाख रुपये का छुट दे रही है. अगर आप भी कार खरीदने का सोच रहे हैं, तो Volkswagen Taigun आपके लिए बेस्ट होने वाली है. फॉक्सवैगन अपनी Taigun कार पर 2.5 लाख रुपये का भारी भरम छूट दे रही है. आइए जानते हैं Taigun के लुक फीचर्स और कीमत के बारे में.

Volkswagen की गाड़ियों का लुक काफी शानदार और मस्कुलर होता है. इस कार के फीचर्स की बात करें, तो इसमें बोल्ड ग्रिल, LED हेडलैंप्स, DRLs, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 10 inch का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, एम्बिएंट लाइटिंग और ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल जैसे फीचर्स देखने को मिलते हैं.

Autocarindia में छपी खबर के अनुसार Volkswagen अपनी Taigun कार पर 2.50 लाख रुपये का छुट दे रही है. इस कार के इंजन की बात करें, तो इस कार में 1.0L TSI और 1.5L TSI के पेट्रोल इंजन को शामिल किया गया है, 1.0L के इंजन की बात करें, तो ये कार 115 bhp का पावर और 178 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. वहीं 1.5L इंजन की बात करें, तो इस कार में आपको 150 bhp का पावर और 250 Nm का टॉर्क पैदा करती है. Volkswagen Taigun ऑटोमैटिक और मैनुअल दोनों ऑप्शन में मौजूद है.

Verna vs Toyota Corolla Altis; कौन सी सेडान कार आपके लिए है बेस्ट, पैसे लगाने से पहले जान लें ये बातें

कीमत
Volkswagen  Taigun  के कीमत की बात करें तो इस कार की (एक्स शोरूम) प्राइस 11.70 लाख रुपये से लेकर 19.74 लाख रुपये है. Taigun के स्फ्टी फीचर्स की बात करें, तो इस कार में 6 एयरबैग्स, रिवर्स कैमरा, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ECS) से दमदार फीचर्स दिए गए हैं. भारतीय बाजार में Volkswagen  Taigun कार हुंडई क्रेटा, मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा, किआ सेल्टोस और एमजी एस्टर जैसी कारों को कड़ी टक्कर दे सकती है. 

;