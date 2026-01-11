Advertisement
इसके सामने बच्चा है फॉर्च्यूनर... 45-50 लाख में आएगी फॉक्सवैगन टेरॉन, ग्लोस्टर को मिलेगी कड़ी टक्कर

इसके सामने बच्चा है फॉर्च्यूनर... 45-50 लाख में आएगी फॉक्सवैगन टेरॉन, ग्लोस्टर को मिलेगी कड़ी टक्कर

volkswagen tayron: फॉक्सवैगन जल्द ही भारत में अपनी नई 7-सीटर SUV टेरॉन लॉन्च करने वाली है, जो फॉर्च्यूनर और अन्य बड़े SUVs को कड़ी टक्कर देगी. इसकी कीमत 45-50 लाख रुपये के बीच और 2.0-लीटर पेट्रोल इंजन के साथ आने की संभावना है.

 

Written By  harsh singh|Last Updated: Jan 11, 2026, 01:31 PM IST
इसके सामने बच्चा है फॉर्च्यूनर... 45-50 लाख में आएगी फॉक्सवैगन टेरॉन, ग्लोस्टर को मिलेगी कड़ी टक्कर

volkswagen tayron: फॉक्सवैगन जल्द ही भारत में अपनी नई फुल-साइज 7-सीटर SUV लॉन्च करने जा रही है. कंपनी ने हाल ही में इसका छोटा टीजर वीडियो जारी किया है. इस वीडियो से साफ हो गया है कि आने वाली SUV का नाम फॉक्सवैगन टेरॉन होगा. लॉन्च के बाद यह कंपनी की मौजूदा टिगुआन R-Line से ऊपर पोजिशन करेगी. यह SUV सीधे तौर पर टोयोटा फॉर्च्यूनर का मुकाबला करेगी. इसके अलावा स्कोडा कोडियाक, एमजी ग्लोस्टर और जीप मेरिडियन जैसी SUV को भी यह टक्कर देगी. रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसकी लॉन्चिंग 2026 की पहली तिमाही में होने की संभावना है.

 7-सीटर SUV
फॉक्सवैगन टेरॉन असल में टिगुआन का 7-सीटर वर्जन है. यह ग्लोबल मार्केट में 2024 से बिक्री के लिए उपलब्ध है. टेरॉन टिगुआन AllSpace की जगह लेगी. इसे पहले चीन में लॉन्च किया गया और बाद में यूरोप के कई देशों में उतारा गया है. इसकी लंबाई 4,770 मिमी और व्हीलबेस 2,791 मिमी है. इसका मतलब है कि दूसरी और तीसरी रो में बैठने वालों के लिए अच्छा लेग-रूम मिलेगा. 3-रो के साथ इसका बूट स्पेस करीब 345 लीटर है.

डिजाइन में प्रीमियम लुक
डिजाइन में टेरॉन टिगुआन जैसी ही दिखती है, लेकिन इसमें कुछ अलग और प्रीमियम टच भी दिए गए हैं. फ्रंट में डुअल-पॉड LED हेडलैंप्स और फुल-विड्थ LED लाइट स्ट्रिप लगी है. टीजर में फ्रंट और रियर पर इल्यूमिनेटेड Volkswagen लोगो नजर आता है. पीछे की तरफ कनेक्टेड टेललैंप है. भारत में आने वाला मॉडल R-Line वर्जन होगा, जिसमें 19-इंच अलॉय व्हील्स और ग्लॉस ब्लैक व रेड डिटेलिंग देखने को मिल सकती है.

इंटीरियर और फीचर्स
केबिन में टेरॉन में बड़े 15-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 10.25-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 3-जोन क्लाइमेट कंट्रोल और वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स मिलती हैं. इसके अलावा इसमें पैनोरमिक सनरूफ, एम्बिएंट लाइटिंग, ADAS और प्रीमियम Harman Kardon साउंड सिस्टम भी दिया गया है.

इंजन और कीमत
भारत में यह SUV 2.0-लीटर TSI पेट्रोल इंजन के साथ आएगी. यह इंजन 204bhp की पावर और 320Nm टॉर्क देगा. अनुमानित कीमत 45 से 50 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच हो सकती है. इस SUV के आने के बाद फॉर्च्यूनर और अन्य प्रतिस्पर्धी मॉडल्स के लिए यह कड़ी चुनौती साबित हो सकती है.
