47 लाख की Volkswagen Tayron R-Line खरीदना फायदा या नुकसान? 5 मिनट में समझ लें

Volkswagen Tayron R-Line: इस एसयूवी के डैशबोर्ड पर 15-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और 10.25-इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले देखने को मिलता है. केबिन में 30-कलर्स वाली एम्बिएंट लाइटिंग और 3-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल फीचर दिए गए हैं.

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Feb 20, 2026, 08:10 AM IST
Volkswagen Tayron R-Line: फॉक्सवैगन ने भारत में अपनी टाइरॉन R-Line एसयूवी को लॉन्च कर दिया है. ये कंपनी के लाइनअप की सबसे महंगी और प्रीमियम एसयूवी है. इसे ₹46.99 लाख रुपये में लॉन्च किया गया है. आपको बताया दें कि ये कार पूरी तरह से तैयार यूनिट (CBU) की जगह भारत के औरंगाबाद प्लांट में असेंबल की जा रही है. अगर ऐसा नहीं होता तो इसकी कीमत और भी ज्यादा होती. 5-सीटर टिगुआन के मुकाबले इसमें न केवल बैठने के लिए एक्स्ट्रा स्पेस है बल्कि बल्कि इसका व्हीलबेस भी 109mm ज्यादा लंबा है. हालांकि सवाल ये उठता है कि ऑन-रोड 47 लाख से ज्यादा की एसयूवी को खरीदना आपके लिए कितना सही है, चलिए इस बारे में समझते हैं.  

स्पीड और दमदार परफॉरमेंस
टाइरॉन R-Line के इंजन की बात करें तो इसमें 2.0-लीटर का टर्बो-पेट्रोल TSI इंजन दिया गया है. ये इंजन 204hp की पावर और 320Nm का टॉर्क जेनरेट करता है. इसे 7-स्पीड डुअल -क्लच ऑटोमैटिक गियरबॉक्स (DCT) और 4-मोशन ऑल-व्हील ड्राइव (AWD) सिस्टम के साथ जोड़ा गया है. ये एसयूवी मात्र 7.3 सेकंड में 0 से 100 किमी/घंटा की रफ़्तार पकड़ सकती है, जो इसे एक बेहतरीन परफॉर्मर बनाती है. 

एक्सटीरियर डिजाइन
बाहर से देखने पर ये एसयूवी टिगुआन जैसी ही मस्कुलर लगती है, लेकिन इसमें कई बदलाव किए गए हैं. इसमें नए डिजाइन की मैट्रिक्स एलईडी हेडलाइट्स और फ्रंट व रियर में इल्यूमिनेटेड फॉक्सवैगन लोगो शामिल हैं. कार में लगी एलईडी लाइट बार और 19-इंच के अलॉय व्हील्स इसके लुक को बेहतर बनाते हैं. इसकी लंबाई 4,792mm है. 

केबिन
इस एसयूवी के डैशबोर्ड पर 15-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और 10.25-इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले देखने को मिलता है. केबिन में 30-कलर्स वाली एम्बिएंट लाइटिंग और 3-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल फीचर है. इसकी फ्रंट सीटें 12-वे इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल हैं, जिनमें मसाज और वेंटिलेशन जैसे आरामदायक फीचर्स शामिल हैं. इसमें पैनोरमिक सनरूफ और 11-स्पीकर वाला हरमन कार्डन साउंड सिस्टम भी मिलता है.

सेफ्टी फीचर्स
सुरक्षा के मामले में फॉक्सवैगन ने इसे 'किले' जैसा मजबूत बनाया है. इसमें 9 एयरबैग्स, 360-डिग्री कैमरा और लेवल 2 ADAS (एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम) तकनीक दी गई है. इसके अलावा, ब्लाइंड-स्पॉट मॉनिटर, हिल-स्टार्ट और हिल-होल्ड असिस्ट जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं. 

ये दमदार ऑप्शन है ज्यादा किफायती

 

Jeep Meridian Track Edition: जीप इंडिया ने अपनी प्रीमियम 7-सीटर SUV का नया और एक्सक्लूसिव वर्जन Meridian Track Edition आधिकारिक तौर पर पेश कर दिया है. 16 फरवरी 2026 को पुणे में हुए इस अनावरण के दौरान कंपनी ने इसे "अब तक का सबसे आरामदायक मेरिडियन" बताया है. यह एक लिमिटेड-रन (सीमित समय के लिए) स्पेशल एडिशन है, जिसे बोल्ड स्टाइलिंग और बेहतर केबिन सुविधाओं के साथ तैयार किया गया है. ग्राहकों को लुभाने के लिए कंपनी इसके साथ 'Jeep Confidence 7' प्रोग्राम भी दे रही है, जिसमें 7 साल की वारंटी और मेंटेनेंस जैसे फायदे शामिल हैं.

ट्रैक एडिशन 
मेरिडियन ट्रैक एडिशन को स्टैंडर्ड मॉडल से अलग बनाने के लिए इसमें कई खास कॉस्मेटिक बदलाव किए गए हैं. इसके बाहरी हिस्से में पियानो ब्लैक फिनिश वाले ग्रिल, बैज और मोल्डिंग्स दिए गए हैं, जो इसे बेहद आक्रामक लुक देते हैं. कार की पहचान इसके सिग्नेचर हुड डिकल (बोनट पर ग्राफ़िक्स) और स्पेशल 'Track Edition' बैजिंग से होती है. साथ ही, 18-इंच के डायमंड-कट अलॉय व्हील्स और न्यूट्रल ग्रे हाइलाइट्स वाली डार्क एस्प्रेसो ग्रिल इसकी रोड प्रेजेंस को और भी प्रीमियम बनाती हैं.

केबिन में लग्जरी और आरामदायक सीटिंग
इंटीरियर के मामले में जीप ने ग्राहकों के फीडबैक पर विशेष ध्यान दिया है. इस एडिशन की सबसे बड़ी खूबी इसकी 140 mm फुल-फॉरवर्ड स्लाइडिंग सेकंड रो (दूसरी पंक्ति) है. यह न केवल तीसरी पंक्ति में जाने का रास्ता आसान बनाती है, बल्कि लंबी यात्राओं के दौरान जगह को अपनी जरूरत के अनुसार एडजस्ट करने की सुविधा भी देती है. केबिन को डार्क एस्प्रेसो और स्प्रूस बेज फिनिश के साथ टुथेलो स्टिचिंग और क्विल्टिंग से सजाया गया है, जो अंदर बैठते ही एक आलीशान प्राइवेट जेट जैसा अहसास देता है.

परफॉरमेंस और ऑफ-रोडिंग क्षमता
अगर आप Volkswagen Tayron R-Line का एक दमदार ऑप्शन तलाश रहे हैं तो मेरिडियन ट्रैक एडिशन जीप के भरोसेमंद 2.0-लीटर मल्टीजेट II डीजल इंजन के साथ हाल ही में लॉन्च हुआ है जो 170 HP की पावर और 350 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. इसे सेगमेंट-फर्स्ट 9-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ जोड़ा गया है, जो 2WD और 4WD दोनों ऑप्शन में उपलब्ध है. फीचर्स की बात करे तो इसमें 10.1-इंच का टचस्क्रीन, अल्पाइन ऑडियो सिस्टम, पैनोरमिक सनरूफ और लेवल 2 ADAS जैसे सुरक्षा फीचर्स दिए गए हैं. कीमत के मामले में, मेरिडियन ट्रैक AT की शुरुआती कीमत ₹35,95,000 (एक्स-शोरूम) रखी गई है, जबकि इसके 4x4 वेरिएंट की कीमत ₹37,82,000 है. इसके लिए बुकिंग अब जीप की आधिकारिक वेबसाइट और देश भर के डीलरशिप पर शुरू हो चुकी है.

