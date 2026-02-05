फॉर्च्यूनर की बढ़ेगी टेंशन! लॉन्च से पहले Volkswagen Tayron R-Line की बुकिंग शुरू, जानें फीचर्स

Volkswagen Tayron R Line: फॉक्सवैगन ने भारत में अपनी नई फ्लैगशिप एसयूवी Tayron R-Line के लिए प्री-बुकिंग विंडो खोल दी है. इस महीने के अंत में होने वाले आधिकारिक लॉन्च से पहले ग्राहक ₹51,000 के टोकन अमाउंट के साथ इसे बुक कर सकते हैं. यह बुकिंग फॉक्सवैगन की आधिकारिक वेबसाइट या अधिकृत डीलरशिप पर जाकर की जा सकती है. यह शानदार 7-सीटर एसयूवी भारत में ही असेंबल की जाएगी, जिससे इसकी उपलब्धता और सर्विस में आसानी होगी.

दमदार इंजन

परफॉरमेंस की बात करें तो टाइरॉन आर-लाइन में 2.0-लीटर का TSI पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो 204 hp की पावर और 320 Nm का टॉर्क पैदा करता है. इसे 7-स्पीड DSG गियरबॉक्स और फॉक्सवैगन के मशहूर 4MOTION ऑल-व्हील-ड्राइव सिस्टम के साथ जोड़ा गया है. रफ्तार के शौकीनों के लिए यह कार किसी तोहफे से कम नहीं है, क्योंकि यह महज 7.3 सेकंड में 0 से 100 किमी प्रति घंटे की रफ़्तार पकड़ सकती है और इसकी टॉप स्पीड 224 किमी प्रति घंटा है.

लग्जरी फीचर्स से लैस हाई-टेक केबिन

इस एसयूवी का इंटीरियर किसी फाइव-स्टार लाउंज जैसा एहसास देता है. डैशबोर्ड पर 15-इंच का विशाल टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट और 10.25-इंच का डिजिटल कॉकपिट दिया गया है. आरामदायक सफर के लिए इसमें 12-वे इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल सीटें हैं, जो वेंटिलेशन और मसाज फंक्शन के साथ आती हैं. इसके अलावा, पैनोरमिक सनरूफ, 30 कलर वाली एम्बिएंट लाइटिंग और 700-वॉट का Harman Kardon ऑडियो सिस्टम आपके सफर को यादगार बना देगा.

Add Zee News as a Preferred Source

सेफ़्टी फीचर्स

सुरक्षा के मामले में फॉक्सवैगन ने कोई समझौता नहीं किया है. टाइरॉन आर-लाइन Level 2 ADAS तकनीक से लैस है, जिसमें 14 से ज्यादा सेफ्टी असिस्टेंस फंक्शन मिलते हैं. इसके साथ ही कार में 9 एयरबैग्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल और हिल असिस्ट जैसे फीचर्स दिए गए हैं. बाहर की तरफ इसमें 'IQ. Light HD Matrix' हेडलैंप्स और 19-इंच के स्टाइलिश अलॉय व्हील्स दिए गए हैं, जो इसे एक प्रीमियम जर्मन लुक देते हैं.