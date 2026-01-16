Volkswagen Tayron R-Line भारत में उतरने को तैयार, तीन रो में मिलेगा भर-भर कर स्पेस

Volkswagen Tayron R-Line: फॉक्सवैगन ने भारतीय बाजार के लिए अपनी नई फ्लैगशिप SUV, Tayron R-Line को अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर लिस्ट कर दिया है. उम्मीद है कि इसे 2026 की पहली तिमाही में लॉन्च किया जाएगा. भारत में यह कार CKD (Completely Knocked Down) रूट से आएगी, यानी इसके पुर्जे विदेश से मंगवाकर भारत में असेंबल किए जाएंगे. चलिए इस अपकमिंग कार की डिटेल्स के बारे में जानते हैं और ये भी जानेंगे कि इसमें ग्राहकों को कौन सी खासियतें देखने को मिलने वाली हैं.

डिजाइन

Tayron R-Line को फॉक्सवैगन के नए ग्लोबल डिजाइन फिलॉसफी पर डिजाइन किया गया है. इसके डिजाइन में मस्कुलर शोल्डर लाइन्स, शानदार 'R-Line' बैजिंग और अट्रैक्टिव पर्पल पेंट मिलेगी. इतना ही नहीं इसके रियर में ग्राहकों को चमकता हुआ लोगो मिलेगा साथ ही फुल-विड्थ LED लाइट बार और IQ.Light प्रोजेक्टर हेडलैंप्स भी मिलेंगे. एसयूवी में ग्राहकों को 19-इंच के डायमंड-कट अलॉय व्हील्स भी मिलेंगे.

साइज और स्पेस

यह SUV MQB EVO प्लेटफॉर्म पर तैयार की गई है. इसका व्हीलबेस 2,789 mm है, जो टिगुआन से 109 mm ज्यादा लंबा है. इसी वजह से इसमें तीसरी थर्ड रो की जगह मिली है. ऐसे में ये एसयूवी काफी ज्यादा स्पेशियस हो जाती है.

इंटीरियर और फीचर्स

इसके डैशबोर्ड पर 15-इंच की बड़ी टचस्क्रीन और एक फुली डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले के साथ हेड-अप डिस्प्ले (HUD) भी है. इसके साथ ग्राहकों को लेदर वाली वेंटिलेटेड सीटें (मसाज फंक्शन के साथ), पैनोरमिक सनरूफ और 30-कलर एम्बिएंट लाइटिंग मिल जाती हैं. अगर थर्ड रो की सीटों को फोल्ड किया जाए तो इसमें 850 लीटर का स्टोरेज मिलता है.

इंजन और परफॉरमेंस

एसयूवी में 2.0-लीटर TSI EVO टर्बो-पेट्रोल इंजन देखने को मिलेगा. ये इंजन 201 bhp की पावर और 320 Nm का टॉर्क जेनरेट करता है. एसयूवी में 7-स्पीड DSG ऑटोमैटिक गियरबॉक्स और 4MOTION ऑल-व्हील ड्राइव सिस्टम मिल जाता है. इस एसयूवी में आपको पावर की कोई भी कमी महसूस नहीं होगी साथ ही इसमें लग्जरी फीचर्स की भी भरमार है.