Advertisement
trendingNow13076341
Hindi NewsऑटोमोबाइलVolkswagen Tayron R-Line भारत में उतरने को तैयार, तीन रो में मिलेगा भर-भर कर स्पेस

Volkswagen Tayron R-Line भारत में उतरने को तैयार, तीन रो में मिलेगा भर-भर कर स्पेस

Volkswagen Tayron R-Line: Tayron R-Line को फॉक्सवैगन के नए ग्लोबल डिजाइन फिलॉसफी पर डिजाइन किया गया है. इसके डिजाइन में मस्कुलर शोल्डर लाइन्स, शानदार 'R-Line' बैजिंग और अट्रैक्टिव पर्पल पेंट मिलेगी. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Jan 16, 2026, 12:42 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Volkswagen Tayron R-Line भारत में उतरने को तैयार, तीन रो में मिलेगा भर-भर कर स्पेस

Volkswagen Tayron R-Line: फॉक्सवैगन ने भारतीय बाजार के लिए अपनी नई फ्लैगशिप SUV, Tayron R-Line को अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर लिस्ट कर दिया है. उम्मीद है कि इसे 2026 की पहली तिमाही में लॉन्च किया जाएगा. भारत में यह कार CKD (Completely Knocked Down) रूट से आएगी, यानी इसके पुर्जे विदेश से मंगवाकर भारत में असेंबल किए जाएंगे. चलिए इस अपकमिंग कार की डिटेल्स के बारे में जानते हैं और ये भी जानेंगे कि इसमें ग्राहकों को कौन सी खासियतें देखने को मिलने वाली हैं. 

डिजाइन
Tayron R-Line को फॉक्सवैगन के नए ग्लोबल डिजाइन फिलॉसफी पर डिजाइन किया गया है. इसके डिजाइन में मस्कुलर शोल्डर लाइन्स, शानदार 'R-Line' बैजिंग और अट्रैक्टिव पर्पल पेंट मिलेगी. इतना ही नहीं इसके रियर में ग्राहकों को चमकता हुआ लोगो मिलेगा साथ ही फुल-विड्थ LED लाइट बार और IQ.Light प्रोजेक्टर हेडलैंप्स भी मिलेंगे. एसयूवी में ग्राहकों को 19-इंच के डायमंड-कट अलॉय व्हील्स भी मिलेंगे. 

साइज और स्पेस
यह SUV MQB EVO प्लेटफॉर्म पर तैयार की गई है. इसका व्हीलबेस 2,789 mm है, जो टिगुआन से 109 mm ज्यादा लंबा है. इसी वजह से इसमें तीसरी थर्ड रो की जगह मिली है. ऐसे में ये एसयूवी काफी ज्यादा स्पेशियस हो जाती है. 

Add Zee News as a Preferred Source

इंटीरियर और फीचर्स
इसके डैशबोर्ड पर 15-इंच की बड़ी टचस्क्रीन और एक फुली डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले के साथ हेड-अप डिस्प्ले (HUD) भी है. इसके साथ ग्राहकों को लेदर वाली वेंटिलेटेड सीटें (मसाज फंक्शन के साथ), पैनोरमिक सनरूफ और 30-कलर एम्बिएंट लाइटिंग मिल जाती हैं. अगर थर्ड रो की सीटों को फोल्ड किया जाए तो इसमें 850 लीटर का स्टोरेज मिलता है.

इंजन और परफॉरमेंस
एसयूवी में 2.0-लीटर TSI EVO टर्बो-पेट्रोल इंजन देखने को मिलेगा. ये इंजन 201 bhp की पावर और 320 Nm का टॉर्क जेनरेट करता है. एसयूवी में 7-स्पीड DSG ऑटोमैटिक गियरबॉक्स और 4MOTION ऑल-व्हील ड्राइव सिस्टम मिल जाता है. इस एसयूवी में आपको पावर की कोई भी कमी महसूस नहीं होगी साथ ही इसमें लग्जरी फीचर्स की भी भरमार है.  

About the Author
author img
Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

TAGS

Volkswagen Tayron R-Line

Trending news

BMC Result 2026: किस सीट से किस उम्मीदवार ने जीती जंग, जानें अपने वॉर्ड का हाल
BMC election results 2026
BMC Result 2026: किस सीट से किस उम्मीदवार ने जीती जंग, जानें अपने वॉर्ड का हाल
अमरावती में हुआ बड़ा उलटफेर, चुनावी मैदान में हारे सीएम फडणवीस के चाचा
Amravati Election Result 2026
अमरावती में हुआ बड़ा उलटफेर, चुनावी मैदान में हारे सीएम फडणवीस के चाचा
BJP अध्यक्ष चुनाव की तारीख का ऐलान, नितिन नबीन की ताजपोशी की तैयारी पूरी
BJP
BJP अध्यक्ष चुनाव की तारीख का ऐलान, नितिन नबीन की ताजपोशी की तैयारी पूरी
Maharashtra Result: किस पार्टी ने दिखाया दम, एक नजर में देखिए पूरे राज्य के आंकड़े
Maharashtra
Maharashtra Result: किस पार्टी ने दिखाया दम, एक नजर में देखिए पूरे राज्य के आंकड़े
Cash Case: जस्टिस यशवंत वर्मा को लगा बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका
Justice Varma
Cash Case: जस्टिस यशवंत वर्मा को लगा बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका
मेहुल चोकसी का बेटा भी मनी लॉन्ड्रिंग में था शामिल, 8 साल बाद ED का बड़ा दावा
Mehul Choksi
मेहुल चोकसी का बेटा भी मनी लॉन्ड्रिंग में था शामिल, 8 साल बाद ED का बड़ा दावा
2017 में 6 करोड़ और अब 124 करोड़.... महाराष्ट्र निकाय चुनाव का सबसे अमीर उम्मीदवार
Maharashtra
2017 में 6 करोड़ और अब 124 करोड़.... महाराष्ट्र निकाय चुनाव का सबसे अमीर उम्मीदवार
'यह राष्ट्र विरोधी काम' BMC चुनाव की काउंटिंग के एक घंटे के भीतर बोले राहुल गांधी
BMC Chunav 2026
'यह राष्ट्र विरोधी काम' BMC चुनाव की काउंटिंग के एक घंटे के भीतर बोले राहुल गांधी
BMC चुनाव: रुझानों में यूं ही क्लीन स्वीप नहीं कर रही भाजपा, गुजरातियों ने किया खेला
BMC Chunav 2026
BMC चुनाव: रुझानों में यूं ही क्लीन स्वीप नहीं कर रही भाजपा, गुजरातियों ने किया खेला
PMC Election Results: पुणे में BJP ने बनाई बड़ी बढ़त, 65 सीटों पर आगे निकली भाजपा
Pune Election Result Live
PMC Election Results: पुणे में BJP ने बनाई बड़ी बढ़त, 65 सीटों पर आगे निकली भाजपा