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Volkswagen ने दिखाई Taigun facelift की झलक, लॉन्च से पहले मचा हड़कंप

Volkswagen Taigun facelift: टाइगुन का सीधा मुकाबला हुंडई क्रेटा, किया सेल्टॉस , मारुति ग्रैंड विटारा और नई रेनॉल्ट डस्टर जैसी गाड़ियों से होगा. इन नए फीचर्स और बदलावों के कारण कार की कीमतों में मामूली बढ़ोतरी होने की संभावना है.

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Apr 06, 2026, 05:03 PM IST
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Volkswagen ने दिखाई Taigun facelift की झलक, लॉन्च से पहले मचा हड़कंप

Volkswagen Taigun facelift: Volkswagen इंडिया अपनी लोकप्रिय मिड-साइज एसयूवी Taigun का फेसलिफ्ट मॉडल 9 अप्रैल को लॉन्च करने के लिए पूरी तरह तैयार है. कंपनी ने लॉन्च से ठीक पहले इसका एक टीजर जारी किया है, जिसमें गाड़ी के एक्सटीरियर में बदलाव देखने को मिल रहे हैं. ये अपडेट गाड़ी को फ्रेश लुक देने के साथ ही और ज्यादा हाईटेक बनाने के नजरिए से किए गए हैं.

एक्सटीरियर और नई लाइटिंग

वीडियो टीजर के हिसाब से, नई टाइगुन में कनेक्टेड एलईडी हेडलाइट्स और बीच में चमकता हुआ Volkswagen का लोगो दिखाई दे रहा है. इसके फ्रंट ग्रिल और बंपर को भी नया डिजाइन दिया गया है. स्पाय शॉट्स से यह भी पता चला है कि पीछे की तरफ अब पूरी चौड़ाई वाली एलईडी लाइट बार मिलेगी और टेलगेट पर काले रंग की 'TAIGUN' ब्रांडिंग दी जाएगी.

केबिन फीचर्स 

माना जा रहा है कि नई टाइगुन के इंटीरियर में कई बड़े बदलाव होंगे. टॉप मॉडल में अब पैनोरमिक सनरूफ और पीछे की सीटों के लिए मसाजिंग फंक्शन जैसे फीचर्स मिल सकते हैं. इसके अलावा, कंपनी इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम को अपडेट कर सकती है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का सपोर्ट भी मिल सकता है. एंट्री-लेवल वेरिएंट्स में भी अब सनरूफ और रियर वॉशर-वाइपर जैसे फीचर्स मिलने की उम्मीद है.

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इंजन और गियरबॉक्स 

इंजन की बात करें तो टाइगुन में मौजूदा 1.0-लीटर और 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन जारी रह सकते हैं. हालांकि, एक बड़ा बदलाव यह हो सकता है कि 1.0-लीटर इंजन के साथ मिलने वाले 6-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स की जगह अब नया 8-स्पीड ऑटोमैटिक यूनिट दिया जाए. 1.5-लीटर इंजन के साथ पहले की तरह ही 6-स्पीड मैनुअल और 7-स्पीड DSG गियरबॉक्स का विकल्प मिलता रहेगा.

माइलेज और परफॉर्मेंस  

Volkswagen अपनी इस एसयूवी की परफॉर्मेंस और फ्यूल एफिशिएंसी को बेहतर बनाने पर भी काम कर रही है. स्कोडा कुशाक की तरह टाइगुन में भी अब एक नया 'वेरिएबल जियोमेट्री कंप्रेसर' वाला एसी यूनिट मिल सकता है, जिससे कार की कूलिंग बेहतर होगी. साथ ही, कंपनी का दावा है कि अपडेटेड इंजन के साथ ग्राहकों को पहले से बेहतर माइलेज देखने को मिलेगा.

बाजार में मुकाबला

लॉन्च होने के बाद 2026 Volkswagen टाइगुन का सीधा मुकाबला हुंडई क्रेटा, किया सेल्टॉस , मारुति ग्रैंड विटारा और नई रेनॉल्ट डस्टर जैसी गाड़ियों से होगा. इन नए फीचर्स और बदलावों के कारण कार की कीमतों में मामूली बढ़ोतरी होने की संभावना है. फिलहाल टाइगुन की मौजूदा कीमत 10.58 लाख से शुरू होकर 19.19 लाख (एक्स-शोरूम) तक जाती है.

यदि आप एक ऐसी एसयूवी की तलाश में हैं जो मजबूत बिल्ड क्वालिटी के साथ-साथ प्रीमियम फीचर्स से भी लैस हो, तो 9 अप्रैल तक इंतजार करना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है. नया गियरबॉक्स और पैनोरमिक सनरूफ जैसे फीचर्स टाइगुन को अपने सेगमेंट में एक बेहद मजबूत दावेदार बनाते हैं. लॉन्च के साथ ही इसकी बुकिंग और डिलीवरी की विस्तृत जानकारी भी सामने आ जाएगी.

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Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

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