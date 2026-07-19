/कार बनाने वाली कंपनी में भेड़ों का क्या काम? Volkswagen के इस अजीब फैसले के पीछे का सच जानकर आप भी करेंगे तारीफ!

क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनियों में से एक, अपनी हाइटेक फैक्टरी में घास काटने के लिए इंसानों या एडवांस मशीनों को हटाकर भेड़ों को काम पर रख सकती है? सुनने में भले ही यह चौंकाने वाला लगे, लेकिन कार बनाने वाली कंपनी फॉक्सवैगन ने इसे हकीकत में बदल दिया है. पर्यावरण को बचाने, कार्बन उत्सर्जन कम करने और भारी-भरकम बिलों से बचने के लिए कंपनी ने अपने बड़े सोलर प्लांट में 100 भेड़ों की स्पेशल फोर्स तैनात की है. टेक और ऑटो इंडस्ट्री में हलचल मचा देने वाला फॉक्सवैगन का यह अनोखा प्रयोग सिर्फ घास काटने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा और दिलचस्प वैज्ञानिक कारण भी छिपा है. आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला...