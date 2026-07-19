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कार बनाने वाली कंपनी में भेड़ों का क्या काम? Volkswagen के इस अजीब फैसले के पीछे का सच जानकर आप भी करेंगे तारीफ!

क्या कार कंपनी में भेड़ें घास काट सकती हैं? फॉक्सवैगन ने पोलैंड के सोलर प्लांट में 100 भेड़ों को तैनात कर इस अनोखे आइडिया को सच कर दिखाया है. पर्यावरण बचाने और कार्बन उत्सर्जन कम करने के इस एग्रीवोल्टैक्सि प्रोजेक्ट के पीछे एक दिलचस्प वैज्ञानिक कारण भी है. आइए जानते हैं...

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Jul 19, 2026, 12:36 PM IST|Updated: Jul 19, 2026, 12:47 PM IST
कार बनाने वाली कंपनी में भेड़ों का क्या काम? Volkswagen के इस अजीब फैसले के पीछे का सच जानकर आप भी करेंगे तारीफ!

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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