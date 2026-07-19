/कार बनाने वाली कंपनी में भेड़ों का क्या काम? Volkswagen के इस अजीब फैसले के पीछे का सच जानकर आप भी करेंगे तारीफ!

क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनियों में से एक, अपनी हाइटेक फैक्टरी में घास काटने के लिए इंसानों या एडवांस मशीनों को हटाकर भेड़ों को काम पर रख सकती है? सुनने में भले ही यह चौंकाने वाला लगे, लेकिन कार बनाने वाली कंपनी फॉक्सवैगन ने इसे हकीकत में बदल दिया है. पर्यावरण को बचाने, कार्बन उत्सर्जन कम करने और भारी-भरकम बिलों से बचने के लिए कंपनी ने अपने बड़े सोलर प्लांट में 100 भेड़ों की स्पेशल फोर्स तैनात की है. टेक और ऑटो इंडस्ट्री में हलचल मचा देने वाला फॉक्सवैगन का यह अनोखा प्रयोग सिर्फ घास काटने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा और दिलचस्प वैज्ञानिक कारण भी छिपा है. आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला...
फॉक्सवैगन ने पोलैंड में स्थित अपने बड़े सोलर फार्म में घास काटने वाली मशीनों की जगह 100 भेड़ों के झुंड को काम पर लगा दिया है. यह अनोखा प्रोजेक्ट पोलैंड के पॉज्नान में चल रहा है, जहां फॉक्सवैगन अपनी इलेक्ट्रिक कमर्शियल वैन e-Crafter बनाती है. इस प्लांट को बिजली देने के लिए 31,000 से ज्यादा सोलर पैनल लगाए गए हैं. अब इन पैनल्स के नीचे की घास को छोटा रखने की जिम्मेदारी इन भेड़ों को सौंपी गई है.
इस तकनीक को एग्रीवोल्टैक्स कहा जा रहा है, जिसमें एक ही जमीन पर सोलर एनर्जी भी तैयार हो रही है और साथ में खेती या पशुपालन भी किया जा रहा है.
बर्लिन की ग्रीन फर्म क्वांटा एनर्जी में बनाए गए इस 18.3 मेगावाट के सोलर प्लांट से फैक्टरी की सालाना 25% बिजली की जरूरत पूरी होती है. गर्मियों के दिनों में तो यह प्लांट फैक्टरी की 100% बिजली की मांग को अकेले ही पूरा कर देता है.
भेड़ों से प्राकृतिक रूप से घास चरने के कारण अब डीजल-पेट्रोल से चलने वाली मशीनों की जरूरत खत्म हो गई है. इससे फॉक्सवैगन का मेंटेनेंस खर्च तो कम हुआ ही है, साथ ही कार्बन उत्सर्जन में भी भारी कमी आई है. इसके साथ ही मशीनों से उड़ने वाले पत्थरों या मलबे से सोलर पैनल के टूटने का खतरा भी टल जाता है.
फॉक्सवैगन का यह प्रोजेक्ट सिर्फ घास काटने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक बड़ा वैज्ञानिक रिसर्च भी है. इसके लिए कंपनी ने पॉज़्नान यूनिवर्सिटी ऑफ लाइफ साइंसेज के वैज्ञानिकों के साथ हाथ मिलाया है.
यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक इस बात पर रिसर्च कर रहे हैं कि
क्या सोलर पैनल्स की छांव से भेड़ों को भीषण गर्मी से राहत मिलती है?
भेड़ों की मौजूदगी से वहां की मिट्टी और वनस्पतियों पर क्या पॉजिटिव असर पड़ रहा है?
क्या इस सेटअप से स्थानीय कीड़े-मकोड़ों और वन्यजीवों के लिए एक नया इकोसिस्टम तैयार हो रहा है?
भेड़ों की मालकिन जस्टिना नोवाक-गाजेक के अनुसार भेड़ें इस इंडस्ट्रियल माहौल में पूरी तरह ढल चुकी हैं. वे सेफ महसूस कर रही हैं और अलग-अलग समूहों में बंटकर आराम से घास चर रही हैं.
मार्जेना पिलिच-ग्रोंस्का, डायरेक्टर, फॉक्सवैगन पॉज्नान के अनुसार आज यह सोलर फार्म सिर्फ ग्रीन बिजली ही नहीं दे रहा है, बल्कि यह जैव विविधता, स्थानीय कृषि और वैज्ञानिक अनुसंधान का केंद्र बन चुका है. भेड़ों का यह प्रोजेक्ट साबित करता है कि आधुनिक उद्योग और प्रकृति एक साथ मिलकर काम कर सकते हैं.