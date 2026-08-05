Add Zee Business As A Preferred Source
App

सिर्फ चुनिंदा लोगों को मिलेगी Volkswagen Virtus! नए Avocado Pearl कलर के साथ हुई लॉन्च, कीमत...

जर्मन कार कंपनी फोक्सवैगन ने भारतीय ऑटोमोबाइल मार्केट में अपनी फ्लैगशिप सेडान विर्टस के चार साल पूरे होने का शानदार जश्न मनाया है. इस खास मौके पर कंपनी ने Virtus का नया एनिवर्सरी एडिशन लॉन्च किया है. जिसे नया लुक और प्रीमियम कलर के साथ पेश किया गया है.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Aug 05, 2026, 06:56 PM IST|Updated: Aug 05, 2026, 06:56 PM IST
सिर्फ चुनिंदा लोगों को मिलेगी Volkswagen Virtus! नए Avocado Pearl कलर के साथ हुई लॉन्च, कीमत...

About the Author

Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
श्रीलंका दौरे पर किस मैच में नहीं खेलेंगे साई सुदर्शन? वापसी पर आया बड़ा अपडेट
2
3
4
5