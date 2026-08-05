सिर्फ चुनिंदा लोगों को मिलेगी Volkswagen Virtus! नए Avocado Pearl कलर के साथ हुई लॉन्च, कीमत...

अगर आप एक दमदार, स्पोर्टी और प्रीमियम कार खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो Volkswagen आपके लिए शानदार तोहफा लाई है. भारतीय मार्केट में अपनी प्रीमियम सेडान Virtus की कामयाबी के 4 साल पूरे होने की खुशी में कंपनी ने इसका एक्सक्लूसिव Anniversary Edition लॉन्च कर दिया है. इस नए लिमिटेड एडिशन में नया अवोकाडो पर्ल कलर और ऑल-ब्लैक एग्रेसिव लुक मिलता है, वहीं 5-स्टार सेफ्टी के साथ 150bhp का दमदार टर्बो इंजन भी दिया गया है. आइए जानते हैं क्या कुछ खास है फोक्सवैगन के इस नए अवतार में...
Volkswagen India के इस स्पेशल एडिशन विर्टस के GT Plus Sport वेरिएंट पर आधारित है. कंपनी ने इसकी एक्स-शोरूम कीमत 19.19 लाख रुपये रखी है. यह कार देशभर में लिमटेड नंबर में ही सेल के लिए उपलब्ध होगी.
एनिवर्सरी एडिशन का सबसे बड़ा आकर्षण इसका नया Avocado Pearl एक्सटीरियर पेंट फिनिश है. कार के स्पोर्टी और अलग लुक को बढ़ाने के लिए इसमें ब्लैक रूफ और ब्लैक अलॉय व्हील्स का कंट्रास्ट कॉम्बिनेशन दिया गया है.
कॉस्मेटिक बदलावों के साथ ही, कार में जीटी प्लस स्पोर्ट वेरिएंट वाले ही सभी प्रीमियम फीचर्स बरकरार रखे गए हैं. इसमें 10.25-इंच का टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम, इलेक्ट्रिक सनरूफ, लेजर रेड एम्ब्रिएंट लाइटिंग, एल्युमीनियम पेडल्स, ऑटोमैटिक हेडलाइट्स, रेन-सेंसिंग वाइपर्स और ऑटो-डिमिंग IRVM जैसे फीचर्स दिए गए हैं.
सेफ्टी के मामले में इस सेडान में स्टैंडर्ड तौर पर 6 एयरबैग्स और 40 से ज्यादा सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं. बता दें कि फोक्सवैगन विर्टस को ग्लोबल एनकैप क्रैश टेस्ट में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली हुई है.
विर्टस एनिवर्सरी एडिशन में 1.5-लीटर टीएसआई इवो TSI EVO टर्बो-पेट्रोल इंजन दिया गया है. यह इंजन 150bhp की पावर और 250Nm का टॉर्क जनरेट करता है. ट्रांसमिशन के लिए इस इंजन को 7-स्पीड DSG ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है.
कंपनी कस्टमर्स को डीलरशिप के जरिए अपनी विर्टस या टाइगुन में अतिरिक्त जेनुइन एक्सेसरीज लगवाने का भी ऑप्शन दे रही है. इसमें 360-डिग्री कैमरा सिस्टम, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स और पडल लैंप्स शामिल हैं.
बता दें कि फोक्सवैगन विर्टस भारत में जून 2022 से सेल के लिए मौजूद है और यह देश में कंपनी की फ्लैगशिप सेडान बन चुकी है. भारतीय मार्केट में अपनी 4 साल की यात्रा का जश्न मनाते हुए कंपनी इस एनिवर्सरी एडिशन के जरिए मॉडल में एक्सक्लूसिविटी जोड़ना चाहती है. कार की डिलीवरी और सेल देशभर की डीलरशिप्स पर 19.19 लाख रुपये की शुरुआती कीमत पर शुरू हो गई है.