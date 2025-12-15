वॉल्वो कार इंडिया का बड़ा ऐलान, गुरुग्राम में करने जा रही है बड़ा काम

Volvo Car India: वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए अपनी CSR पहल के तहत, वॉल्वो कार इंडिया अरावली की 20 एकड़ से अधिक ज़मीन पर 20,000 से भी ज़्यादा स्थानीय प्रजाति के पेड़ लगाएगी.
Volvo Car India: वॉल्वो कार इंडिया (Volvo Car India) ने पर्यावरण संरक्षण (Sustainability) के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को मज़बूत करते हुए अपने 'रिवर्स प्रोजेक्ट' (Reverse Project) का विस्तार किया है. इस बार, कंपनी ने गुरुग्राम-फरीदाबाद हाईवे के पास अरावली रेंज के मातृ वन क्षेत्र में एक नया वृक्षारोपण अभियान शुरू करने की घोषणा की है.
20 एकड़ में 20,000 से अधिक पेड़
वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए अपनी CSR पहल के तहत, वॉल्वो कार इंडिया अरावली की 20 एकड़ से अधिक ज़मीन पर 20,000 से भी ज़्यादा स्थानीय प्रजाति के पेड़ लगाएगी. यह बड़ा वृक्षारोपण हरियाणा वन विभाग के साथ साझेदारी में संकल्पतरु फाउंडेशन के नेतृत्व में किया जाएगा. इस प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य बंजर भूमि को एक स्वस्थ वन पारिस्थितिकी तंत्र में बदलना है.
पिछला काम और नया प्रयास
पिछले साल, 'रिवर्स प्रोजेक्ट' के तहत वॉल्वो कार इंडिया ने गाजियाबाद के शहरी कूड़ा स्थल को 35,000 से अधिक पेड़ लगाकर एक खूबसूरत हरे-भरे बाग में बदल दिया था. इस साल, कंपनी पर्यावरण को हुए नुकसान को 'रिवर्स' करने के लिए गुरुग्राम में स्थानीय प्रजाति के पेड़ लगाकर इस प्रयास को आगे बढ़ा रही है.
कंपनी ने बताया कि इस नेक काम में सहयोग करने वाले हर व्यक्ति की ओर से 2-3 जियो-टैग किए गए पौधे लगाए जाएंगे. इच्छुक लोग कंपनी की वेबसाइट पर रजिस्टर करके इस पहल का हिस्सा बन सकते हैं.
अरावली रेंज दिल्ली-एनसीआर को मरुस्थलीकरण और बढ़ते वायु प्रदूषण से बचाने के लिए एक महत्वपूर्ण 'ग्रीन बैरियर' (हरी बाधा) का काम करती है. हालांकि, दशकों से पत्थरों की खुदाई और शहरीकरण के कारण यहाँ बड़े पैमाने पर भूमि का क्षरण हुआ है. इस परियोजना का उद्देश्य वैज्ञानिक तरीके से उन देशी प्रजातियों के पौधों को लगाना है, जो यहाँ की कठिन जलवायु परिस्थितियों में भी जीवित रह सकें, जिससे क्षेत्र को स्वच्छ हवा, समृद्ध जैव विविधता और बेहतर मिट्टी/जल गुणवत्ता मिल सके.