Volvo EX30 भारत में लॉन्च, 1 लाख का डिस्काउंट चाहिए तो करना पड़ेगा ये काम

Volvo EX30 Launched in India: वॉल्वो कार इंडिया ने अपनी नई इलेक्ट्रिक कार EX30 की कीमतों का ऐलान कर दिया है. यह ब्रांड की अब तक की सबसे ज्यादा सस्टेनेबल और स्टाइलिश इलेक्ट्रिक कार है. इसकी इंट्रोडक्टरी कीमत ₹41 लाख (एक्स-शोरूम) रखी गई है. लेकिन खास फेस्टिव ऑफर के तहत 19 अक्टूबर 2025 तक इसे सिर्फ ₹39,99,000 में प्री-रिज़र्व किया जा सकता है. कार की डिलीवरी नवंबर 2025 के पहले हफ्ते से शुरू होगी.

डिज़ाइन और अवॉर्ड्स

EX30 को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी सराहा गया है. इसे रेड डॉट अवॉर्ड 2024 (बेस्ट प्रोडक्ट डिज़ाइन) और वर्ल्ड अर्बन कार ऑफ द ईयर 2024 का खिताब मिला है. इसके इंटीरियर में रीसाइकल मटेरियल (डेनिम, PET बोतलें, एल्युमीनियम आदि) का इस्तेमाल किया गया है.

पावर और रेंज

पावर: 272 HP

टॉर्क: 343 Nm

बैटरी: 69 kWh लिथियम-आयन

रेंज: 480 किमी (WLTP)

एक्सलरेशन: 0-100 किमी/घंटा सिर्फ 5.3 सेकंड में

टॉप स्पीड: 180 किमी/घंटा

सेफ्टी और फीचर्स

EX30 को यूरो NCAP से 5-स्टार रेटिंग मिली है. इसमें 5 कैमरे, 5 रडार और 12 अल्ट्रासोनिक सेंसर लगे हैं. इंटरसेक्शन ऑटोब्रेक, डोर अलर्ट, ब्लाइंड स्पॉट इंफॉर्मेशन, एडाप्टिव क्रूज़ कंट्रोल और 360° कैमरा जैसी एडवांस्ड सेफ्टी टेक्नोलॉजी दी गई है.

लक्ज़री और टेक्नोलॉजी

इसमें 12.3-इंच टचस्क्रीन है जिसमें गूगल बिल्ट-इन और 5G कनेक्टिविटी मिलती है. हारमन कार्डन साउंड सिस्टम (1040 वाट, 9 स्पीकर्स) बेहतरीन म्यूज़िक अनुभव देता है. डिजिटल ‘की’ और NFC स्मार्ट कार्ड से कार को फोन या कार्ड से ही अनलॉक किया जा सकता है.

ऑनरशिप पैकेज

3 साल की कार वारंटी

3 साल सर्विस + रोडसाइड असिस्टेंस

8 साल बैटरी वारंटी

5 साल डिजिटल सर्विसेज सब्सक्रिप्शन

11 kW वॉल बॉक्स चार्जर